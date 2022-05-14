Бананова кава – швидкий рецепт напою з цікавим поєднанням смаків

Коли хочеться напою для бадьорості, то береться морква та апельсини, коли хочеться чогось незвичайного на основі кави – варто спробувати бананову каву.

На одну порцію потрібен один банан і бажано, щоб стан його був ближче до перезрілого. Кількість цукру регулюйте самостійно, додайте корицю за смаком.

Бананова кава

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Рецепт зі сторінки hotkampot.

Бананова кава

Кава з бананом

Інгредієнти:

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1 шт. банан;

1/2 ст. кави (краще заварної);

1/2 ст. молоко;

2 ч. л. цукор;

щіпка кориці (за бажанням).

Усі секрети та тонкощі приготування кави з кардамоном читайте тут.

Як приготувати:

У блендері з'єднати банан та чайну ложку цукру. Влити до банана молоко й добре перемішати. Заварити каву, додати до неї бананове молоко та чайну ложку цукру.

Рецепт цікавого напою на основі кави та молока – "Гібралтару" – читайте в цьому матеріялі.