Бананова кава – швидкий рецепт напою з цікавим поєднанням смаків

Коли хочеться напою для бадьорості, то береться морква та апельсини, коли хочеться чогось незвичайного на основі кави – варто спробувати бананову каву.
На одну порцію потрібен один банан і бажано, щоб стан його був ближче до перезрілого. Кількість цукру регулюйте самостійно, додайте корицю за смаком.
Бананова кава
Рецепт зі сторінки hotkampot.
Бананова кава
Кава з бананом
Інгредієнти:
- 1 шт. банан;
- 1/2 ст. кави (краще заварної);
- 1/2 ст. молоко;
- 2 ч. л. цукор;
- щіпка кориці (за бажанням).
Усі секрети та тонкощі приготування кави з кардамоном читайте тут.
Як приготувати:
- У блендері з'єднати банан та чайну ложку цукру. Влити до банана молоко й добре перемішати.
- Заварити каву, додати до неї бананове молоко та чайну ложку цукру.
Рецепт цікавого напою на основі кави та молока – "Гібралтару" – читайте в цьому матеріялі.