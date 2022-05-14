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Бананова кава – швидкий рецепт напою з цікавим поєднанням смаків

Ірина Маслова
14 травня, 08:33
Банан можна подрібнити у блендері або перетерти виделкою. Каву можна використовувати розчинну, але краще її зварити

Коли хочеться напою для бадьорості, то береться морква та апельсини, коли хочеться чогось незвичайного на основі кави – варто спробувати бананову каву.

На одну порцію потрібен один банан і бажано, щоб стан його був ближче до перезрілого. Кількість цукру регулюйте самостійно, додайте корицю за смаком.

Бананова кава

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Рецепт зі сторінки hotkampot.

Бананова кава

Кава з бананом

Інгредієнти:

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  • 1 шт. банан;
  • 1/2 ст. кави (краще заварної);
  • 1/2 ст. молоко;
  • 2 ч. л. цукор;
  • щіпка кориці (за бажанням).

Усі секрети та тонкощі приготування кави з кардамоном читайте тут.

Як приготувати:

  1. У блендері з'єднати банан та чайну ложку цукру. Влити до банана молоко й добре перемішати.
  2. Заварити каву, додати до неї бананове молоко та чайну ложку цукру.

Рецепт цікавого напою на основі кави та молока – "Гібралтару" – читайте в цьому матеріялі.