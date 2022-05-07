Бануш закарпатский – варится на сметане, подается со шкварками

Бануш или банош – еда очень калорийная, впрочем, как и все, чем питаются на Закарпатье. Там любят и завтраки очень сытные, обязательно попробуйте ратоту.

Для нее, как и для бануша, нужна брынза. Это последний штрих перед подачей, с ней это наваристая кукурузная каша подается.

Бануш с брынзой и шкварками / Фото: "Сегодня"

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Кроме брынзы, встречаются бануши с обжаренными с луком и грибами, шкварками.

Когда будете варить его, используйте кастрюлю с толстым дном и помешивайте в процессе деревянной лопаткой.

Рецепт со страницы украинского фудблогера vicky.chuii.

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Бануш закарпатский

Бануш закарпатский / Фото: instagram.com/vicky.chuii

Ингредиенты:

500 мл сметаны;

200 г кукурузной крупы;

соль, сало, брынза.

Попробуйте еще одну блюдо украинской кухни – шпундру. Для нее нужна свинина и свекла.

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Как приготовить:

Сметану вылить в кастрюлю, довести до кипения. Крупу промыть под проточной водой. Когда сметана начнет кипеть, тонкой струей ввести кукурузную крупу, постоянно помешивая деревянной ложкой. Убрать огонь до минимума, посолить и варить до готовности. Сало нарезать на небольшие кусочки и обжарить. Выложить на бануш вместе с брынзой.

Как готовят сало гуцулы и его рецепт – читайте здесь.