Бануш закарпатский – варится на сметане, подается со шкварками

Бануш или банош – еда очень калорийная, впрочем, как и все, чем питаются на Закарпатье. Там любят и завтраки очень сытные, обязательно попробуйте ратоту.
Для нее, как и для бануша, нужна брынза. Это последний штрих перед подачей, с ней это наваристая кукурузная каша подается.
Бануш с брынзой и шкварками / Фото: "Сегодня"
Кроме брынзы, встречаются бануши с обжаренными с луком и грибами, шкварками.
Когда будете варить его, используйте кастрюлю с толстым дном и помешивайте в процессе деревянной лопаткой.
Рецепт со страницы украинского фудблогера vicky.chuii.
Бануш закарпатский
Бануш закарпатский / Фото: instagram.com/vicky.chuii
Ингредиенты:
- 500 мл сметаны;
- 200 г кукурузной крупы;
- соль, сало, брынза.
Попробуйте еще одну блюдо украинской кухни – шпундру. Для нее нужна свинина и свекла.
Как приготовить:
- Сметану вылить в кастрюлю, довести до кипения.
- Крупу промыть под проточной водой.
- Когда сметана начнет кипеть, тонкой струей ввести кукурузную крупу, постоянно помешивая деревянной ложкой.
- Убрать огонь до минимума, посолить и варить до готовности.
- Сало нарезать на небольшие кусочки и обжарить. Выложить на бануш вместе с брынзой.
Как готовят сало гуцулы и его рецепт – читайте здесь.