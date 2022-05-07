Бануш закарпатський – вариться на сметані, подається зі шкварками

Бануш або банош – їжа дуже калорійна, втім, як і все, чим харчуються на Закарпатті. Там люблять і сніданки дуже ситні, обов'язково спробуйте ратоту.

Для неї, як і для бануша, потрібна бринза. Це останній штрих перед подачею, з нею це навариста кукурудзяна каша подається.

Бануш з бринзою та шкварками / Фото: "Сегодня"

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Окрім бринзи, зустрічаються бануші з обсмаженими з цибулею та грибами й шкварками.

Коли варитимете його, використовуйте каструлю з товстим дном і помішуйте в процесі дерев'яною лопаткою.

Рецепт зі сторінки української фудблогерки vicky.chuii.

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Бануш закарпатський

Бануш закарпатський / Фото: instagram.com/vicky.chuii

Інгредієнти:

500 мл сметани;

200 г кукурудзяної крупи;

сіль, сало, бринза.

Спробуйте ще одну страву української кухні – шпундру. Для неї потрібна свинина та буряк.

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Як приготувати:

Сметану вилити у каструлю, довести до кипіння. Крупу промити під проточною водою. Коли сметана почне кипіти, тонким струменем ввести кукурудзяну крупу, постійно помішуючи дерев'яною ложкою. Прибрати вогонь до мінімуму, посолити та варити до готовності. Сало нарізати на невеликі шматочки та обсмажити. Викласти на бануш разом з бринзою.

Як готують сало гуцули та його рецепт – читайте тут.