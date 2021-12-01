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Сало по-гуцульськи – усі секрети приготування від закарпатських ґаздинь

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 грудня, 14:21
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Як правило, сало для цього рецепта має бути з м'ясним прошарком. Крім спецій і часнику, потрібне лушпиння цибулі. У солоному відварі з ним сало варитиметься
Сало по-гуцульськи - рецепт
Сало по-гуцульськи - рецепт / Фото: instagram.com/tati__p/

Уже давно до сала не ставляться так скептично, як раніше. У помірній кількості його можна їсти.

Надзвичайно смачною воно виходить, коли потрапляє під вплив різних спецій. Головне – це вибрати справді хороший продукт.

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А на Закарпатті є свій особливий рецепт сала по-гуцульськи. І пам'ятаймо: солі шкодувати не варто. Сало все одно візьме її рівно стільки, скільки йому потрібно.

Рецепт узятий у закарпатської спільноти Ґазда Карпат.

Класичний рецепт сала по-гуцульськи

Інгредієнти:

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  • Сало з прошарком м'яса – 1 кг
  • Часник – 3 зубчики
  • Чорний, червоний перець, сіль, коріандр – за смаком
  • Цибулева лушпиння – 30 г на 2 л води

Як приготувати:

  1. Перед приготуванням потрібно добре промити сало і розрізати на шматки розміром 5х10 см.
  2. На дно каструлі викласти лушпиння, щоб воно покривало дно, і залити водою. Довести до кипіння. Після цього воду потрібно посолити. Що більше солі, то краще.
  3. У киплячу воду відправити шматки сала та варити близько 30 хвилин.
  4. Поки сало вариться, приготувати суміш для натирання. Часник подрібнити та перемішати з іншими спеціями. Усі інгредієнти потрібно брати в рівних частинах, крім червоного перцю, його додавати за смаком.
  5. Суміш добре перемішати. Дістати сало, охолодити та натерти часниковою сумішшю. Загорнути у фольгу.
  6. Прибрати у холодне місце мінімум на добу.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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