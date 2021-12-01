Сало по-гуцульськи – усі секрети приготування від закарпатських ґаздинь

Як правило, сало для цього рецепта має бути з м'ясним прошарком. Крім спецій і часнику, потрібне лушпиння цибулі. У солоному відварі з ним сало варитиметься

Сало по-гуцульськи - рецепт / Фото: instagram.com/tati__p/

Уже давно до сала не ставляться так скептично, як раніше. У помірній кількості його можна їсти.

Надзвичайно смачною воно виходить, коли потрапляє під вплив різних спецій. Головне – це вибрати справді хороший продукт.

Реклама

А на Закарпатті є свій особливий рецепт сала по-гуцульськи. І пам'ятаймо: солі шкодувати не варто. Сало все одно візьме її рівно стільки, скільки йому потрібно.

Рецепт узятий у закарпатської спільноти Ґазда Карпат.

Класичний рецепт сала по-гуцульськи

Інгредієнти:

Реклама

Сало з прошарком м'яса – 1 кг

Часник – 3 зубчики

Чорний, червоний перець, сіль, коріандр – за смаком

Цибулева лушпиння – 30 г на 2 л води

Як приготувати: