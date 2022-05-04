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Без сахара, муки и масла – рецепт удивительно нежного творожного десерта

Ирина Маслова
4 мая, 09:57
Его можно сделать в виде торта или порционно, в формочках для кексов. Украсьте шоколадной глазурью или кусочками фруктов

По консистенции он слегка будет напоминать красивый "Калейдоскоп" или, как его еще называют, "Битое стекло". В основе творог, молоко, желатин и мед. То есть муки и яиц не нужно.

Жирность творога не так важна, а вот если любите слаще, то вместо заявленных ста граммов меда берите больше.

Десерт без муки, яиц и сахара / Фото: instagram.com/banaan_rightcook/

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После того, как десерт без выпечки будет сформирован, ему нужно время для застывания в холодильнике.

Фублогер Alina FooDee напоминает: так как работа предстоит с желатином, который нужно прогреть после набухания, поэтому ни в коем случае не кипятите его, иначе он утратит свои свойства.

Творожный десерт без муки и сахара

Творожный десерт без муки и сахара / Фото: instagram.com/banaan_rightcook/

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Ингредиенты:

  • творог – 600 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • мед – 100 г;
  • ванилин – на кончике ножа;
  • крахмал – 40 г;
  • молоко – 500 г (крем) + 100 г (для желатина);
  • желатин – 18-20 г.

Десертов без выпечки множество. Приготовьте десерт-торт на основе шоколадных вафель.

Как приготовить:

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  1. Желатин залить молоком (100 г) и оставить на 10 минут.
  2. Смешать яйца с крахмалом и небольшим количеством молока. Когда масса станет полностью однородной, добавить остальное молоко. Варить на умеренном огне, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри, заварить крем в течение 30-60 секунд, снять с огня.
  3. Желатин прогреть до температуры около 60 градусов.
  4. Блендером перебить творог, добавить крем и желатин, пробить до полной однородности.
  5. Залить в форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.

Подробней об этом нежном десерте смотрите ниже.

И еще один рецепт за 25 минут из орехов и яблок найдете здесь.