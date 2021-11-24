Классные блинные торты на день рождения – они безусловно произведут фурор

Блины всегда будут актуальны. Достаточно часто на столе по поводу дня рождения бывают закусочные рулеты на их основе.
А вот если на десерт вы предложите блинный торт с отличной начинкой, то будьте уверенны – гости оценят и торт, и ваши старания. Да, нужно потратить время, чтобы нажарить блины, все остальное делается гораздо быстрее.
Блинные торты на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Для торта от e.kukuruzkina нужны ягоды, они могут быть любыми. Для начинки по рецепту mir_retseptov понадобятся взбитые сливки.
Блинный торт от nana.s__life формируется с кремом на основе сметаны и сгущенного молока.
Блинный торт со сметанным кремом
Ингредиенты:
- 3 шт. яйца;
- 220 г сахара;
- 140 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 200 мл молока;
- 100 мл растительного масла без запаха;
- 3 ст. л. какао.
Для крема:⠀
- по 300 мл сметаны не менее 30%, сгущенки.
Для украшения:
- тертый шоколад, ягоды.
Как приготовить:
- Смешать яйца, сахар, молоко комнатной температуры, подсолнечное масло. Добавить муку, какао, разрыхлитель, хорошо перемешать. Нажарить блины, смазывая сковороду сливочным маслом. Должно получится 7-8 штук.
- Для крема взбить сметану и сгущенку, сформировать торт, смазывая каждый блин кремом. Украсить тертым шоколадом и ягодам.
- Отправить в холодильник на несколько часов.
Блинный торт с шоколадом и сливками
Ингредиенты для блинов:
- 1 яйцо;
- 750 мл молока;
- 5 ст. л. сахарного песка;
- 1 ч. л. без горки соли;
- 360 г муки пшеничной;
- 3 ст. л. какао;
- 50 мл растительного масла.
Для крема:
- 750 мл сливок 33-35%;
- ванильный сахар;
- сахарная пудра – по вкусу.
Для помадки:
- 200 мл сливок;
- темный и молочный шоколад – по вкусу.
Как приготовить:
- Соединить яйцо, сахарный песок, соль. Добавить теплое молоко и перемешать. Просеять какао и муку, перемешать и в конце добавить подсолнечное масло.
- Пожарить блины. Сковороду смазывать сливочным маслом.
- Для крема на холодные сливки просеять сахарную пудру и добавить ванильный сахар. Взбить миксером на максимальной скорости до плотной пышной массы.
- Каждый блин смазать взбитыми сливками, формируя торт. Убрать в холодильник на 1-2 часа.
- Для помадки соединить шоколад и горячие сливки 33%, перемешать до однородности, украсить торт.
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Блинный торт с ягодами
Ингредиенты:
- 500 мл молока (комнатной температуры);
- 200-250 мл кипятка;
- 2 шт. яйца;
- 16-18 ст. л. муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 2-4 ст. л. сахара;
- 5 ст. л. подсолнечного масла.
Для крема:
- 500 мл сливок 33%;
- 1 ст. л. сахарной пудры;
- 250 г творожного сыра.
Для начинки:
- ягоды.
Как приготовить:
- Соединить молоко с яйцами, перемешать венчиком, добавить сахар. Частями ввести просеянную муку с разрыхлителем, перемешать. Влить кипяток. тщательно перемешать. В конце влить растительное масло.
- Пожарить блины на хорошо разогретой сковородке с двух сторон и каждый блин смазать сливочным маслом,
- Для крема хорошо взбить все ингредиенты до устойчивой однородной массы.
- На борта разъемной формы выложить блины по всему кругу немного внахлест. В середину уложить один блин и смазать его и борта кремом. Сформировать торт, чередуя между блинами крем и ягоды. В конце завернуть внутрь торта боковые блины.
- Отправить в холодильник на ночь.