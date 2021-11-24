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Классные блинные торты на день рождения – они безусловно произведут фурор

Ирина Маслова
24 ноября, 11:58
Блины можно пожарить по своему, проверенном рецепту. Здесь важно уделить внимание начинкам. В этой подборке они из сливочного сыра и ягод, сметаны и сгущенки, сливок и сахарной пудры

Блины всегда будут актуальны. Достаточно часто на столе по поводу дня рождения бывают закусочные рулеты на их основе.

А вот если на десерт вы предложите блинный торт с отличной начинкой, то будьте уверенны – гости оценят и торт, и ваши старания. Да, нужно потратить время, чтобы нажарить блины, все остальное делается гораздо быстрее.

Блинные торты на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для торта от e.kukuruzkina нужны ягоды, они могут быть любыми. Для начинки по рецепту mir_retseptov понадобятся взбитые сливки.

Блинный торт от nana.s__life формируется с кремом на основе сметаны и сгущенного молока.

Блинный торт со сметанным кремом

Блинный торт со сметанным кремом / Фото: instagram.com/nana.s__life

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Ингредиенты:

  • 3 шт. яйца;
  • 220 г сахара;
  • 140 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 200 мл молока;
  • 100 мл растительного масла без запаха;
  • 3 ст. л. какао.

Для крема:⠀

  • по 300 мл сметаны не менее 30%, сгущенки.

Для украшения:

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  • тертый шоколад, ягоды.

Как приготовить:

  1. Смешать яйца, сахар, молоко комнатной температуры, подсолнечное масло. Добавить муку, какао, разрыхлитель, хорошо перемешать. Нажарить блины, смазывая сковороду сливочным маслом. Должно получится 7-8 штук.
  2. Для крема взбить сметану и сгущенку, сформировать торт, смазывая каждый блин кремом. Украсить тертым шоколадом и ягодам.
  3. Отправить в холодильник на несколько часов.

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Блинный торт с шоколадом и сливками

Блинный торт с шоколадом и сливками / Фото: instagram.com/mir_retseptov/

Ингредиенты для блинов:

  • 1 яйцо;
  • 750 мл молока;
  • 5 ст. л. сахарного песка;
  • 1 ч. л. без горки соли;
  • 360 г муки пшеничной;
  • 3 ст. л. какао;
  • 50 мл растительного масла.

Для крема:

  • 750 мл сливок 33-35%;
  • ванильный сахар;
  • сахарная пудра – по вкусу.

Для помадки:

  • 200 мл сливок;
  • темный и молочный шоколад – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Соединить яйцо, сахарный песок, соль. Добавить теплое молоко и перемешать. Просеять какао и муку, перемешать и в конце добавить подсолнечное масло.
  2. Пожарить блины. Сковороду смазывать сливочным маслом.
  3. Для крема на холодные сливки просеять сахарную пудру и добавить ванильный сахар. Взбить миксером на максимальной скорости до плотной пышной массы.
  4. Каждый блин смазать взбитыми сливками, формируя торт. Убрать в холодильник на 1-2 часа.
  5. Для помадки соединить шоколад и горячие сливки 33%, перемешать до однородности, украсить торт.

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Блинный торт с ягодами

Блинный торт с ягодами / Фото: instagram.com/e.kukuruzkina

Ингредиенты:

  • 500 мл молока (комнатной температуры);
  • 200-250 мл кипятка;
  • 2 шт. яйца;
  • 16-18 ст. л. муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 2-4 ст. л. сахара;
  • 5 ст. л. подсолнечного масла.

Для крема:

  • 500 мл сливок 33%;
  • 1 ст. л. сахарной пудры;
  • 250 г творожного сыра.

Для начинки:

  • ягоды.

Как приготовить:

  1. Соединить молоко с яйцами, перемешать венчиком, добавить сахар. Частями ввести просеянную муку с разрыхлителем, перемешать. Влить кипяток. тщательно перемешать. В конце влить растительное масло.
  2. Пожарить блины на хорошо разогретой сковородке с двух сторон и каждый блин смазать сливочным маслом,
  3. Для крема хорошо взбить все ингредиенты до устойчивой однородной массы.
  4. На борта разъемной формы выложить блины по всему кругу немного внахлест. В середину уложить один блин и смазать его и борта кремом. Сформировать торт, чередуя между блинами крем и ягоды. В конце завернуть внутрь торта боковые блины.
  5. Отправить в холодильник на ночь.