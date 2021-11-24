Класні млинцеві торти на день народження – вони безумовно викличуть фурор

Млинці завжди будуть актуальними. Доволі часто на столі з приводу дня народження бувають закусочні рулети на їхній основі.
А от якщо на десерт ви запропонуєте млинцевий торт з чудовою начинкою, то будьте певні – гості оцінять і торт, і ваші старання. Так, потрібно витратити час, щоб насмажити млинці, все інше робиться набагато швидше.
Млинцеві торти на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
Для торта від e.kukuruzkina потрібні ягоди, вони можуть бути будь-якими. Для начинки за рецептом mir_retseptov знадобляться збиті вершки.
Млинцевий торт від nana.s__life формується з кремом на основі сметани та згущеного молока.
Млинцевий торт зі сметанним кремом
Інгредієнти:
- 3 шт. яйця;
- 220 г цукру;
- 140 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 200 мл молока;
- 100 мл олії без запаху;
- 3 ст. л. какао.
Для крему:⠀
- по 300 мл сметани не менше 30%, згущеного молока.
Для прикраси:
- тертий шоколад, ягоди.
Як приготувати:
- Змішати яйця, цукор, молоко кімнатної температури, олію. Додати борошно, какао, розпушувач, добре перемішати. Насмажити млинці, змащуючи сковороду вершковим маслом. Має вийти 7-8 штук.
- Для крему збити сметану і згущене молоко, сформувати торт, змащуючи кожен млинець кремом. Прикрасити тертим шоколадом та ягодом.
- Відправити у холодильник на кілька годин.
Млинцевий торт із шоколадом і вершками
Інгредієнти для млинців:
- 1 яйце;
- 750 мл молока;
- 5 ст. л. цукрового піску;
- 1 ч. л. без гірки солі;
- 360 г борошна пшеничного;
- 3 ст. л. какао;
- 50 мл олії.
Для крему:
- 750 мл вершків 33-35%;
- ванільний цукор;
- цукрова пудра – за смаком.
Для помадки:
- 200 мл вершків;
- темний та молочний шоколад – за смаком.
Як приготувати:
- Поєднати яйце, цукровий пісок, сіль. Додати тепле молоко та перемішати. Просіяти какао і борошно, перемішати і наприкінці додати олію.
- Смажити млинці. Сковороду змащувати вершковим маслом.
- Для крему на холодні вершки просіяти цукрову пудру. Додати ванілін. Збити міксером на максимальній швидкості до щільної пишної маси.
- Кожен млинець змастити збитими вершками, формуючи торт. Прибрати в холодильник на 1-2 години.
- Для помадки поєднати шоколад і гарячі вершки 33%, перемішати до однорідності, прикрасити торт.
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Млинцевий торт з ягодами
Інгредієнти:
- 500 мл молока (кімнатної температури);
- 200-250 мл окропу;
- 2 шт. яйця;
- 16-18 ст. л. борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 2-4 ст. л. цукру;
- 5 ст. л. олії.
Для крему:
- 500 мл вершків 33%;
- 1 ст. л. цукрової пудри;
- 250 г вершкового сиру.
Для начинки:
- ягоди.
Як приготувати:
- З'єднати молоко з яйцями, перемішати вінчиком, додати цукор. Поступово ввести просіяне борошно з розпушувачем, перемішати. Влити окріп, ретельно перемішати. Наприкінці влити олію.
- Посмажити млинці на добре розігрітій сковорідці з двох боків і кожен млинець змастити вершковим маслом,
- Для крему добре збити всі інгредієнти до однорідної стійкої маси.
- На борти роз'ємної форми викласти млинці по всьому колу трохи внахлест. У середину укласти один млинець і змастити його борти кремом. Сформувати торт, чергуючи між млинцями крем та ягоди. Наприкінці загорнути усередину торта бічні млинці.
- Відправити у холодильник на ніч.