Млинці з цікавими начинками – 3 рецепти, якщо готуєтеся до дня народження

Млинці можна приготувати і за своїм улюбленим рецептом. Рулети з копченим курячим стегенцем запікаються, млинцям з фетою та оливками, лососем та крем-сиром духовка не потрібна

Млинці з начинкою на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Так, це клопітно, але смачно неймовірно. Головне, спекти вдалі млинці та приготувати класну для них начинку. Ці млинці можуть стати гідною холодною закускою, якщо готуєтеся до дня народження.

Крім шинки для млинців від sasha_recepti, потрібен твердий сир, млинці з фетою та оливками – авторський рецепт телеведучого Григорія Германа, а млинці з лососем від goodfood.gram можна приготувати зі слабосолоною або відвареною рибою.

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Млинці з крем-сиром та лососем

Млинці з крем-сиром та лососем / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Інгредієнти:

Борошно – 110 г

Молоко – 275 мл

Яйця – 2 шт.

Розтоплене вершкове масло, сметана, кріп подрібнений – по 2 ст. л.

Лосось слабосолоний – 250 г

Крем-сир – 150 г

Лимонна цедра – 1/2 ч. л

Перець чорний – щіпка

Олія для смаження

Як приготувати:

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Молоко злегка нагріти та змішати з яйцями та щіпкою солі. Всипати просіяне борошно, влити розтоплене вершкове масло і добре перемішати тісто. Підсмажити тонкі млинці на розігрітій і змащеній олією сковороді. Змішати сир зі сметаною, лимонною цедрою та подрібненим кропом. Поперчити за смаком. Рибу нарізати скибочками. Змастити кожен млинець сирним кремом, викласти лосось і сформувати рулет. Нарізати впоперек і подавати.

Млинці з копченим курячим стегенцем

Млинці з копченим курячим стегенцем / Фото: instagram.com/sasha_recepti

Інгредієнти:

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Яйця – 4 шт.

Молоко – 200 мл

Борошно – 100 г

Сир твердий – 100-150 г

Копчене куряче стегенце – за смаком

Сіль

Зелена цибуля

Вершкове масло – для змащування форми

Як приготувати:

Для тіста злегка збити яйця із щіпкою солі та додати борошно. Цибулю дрібно нарізати і додати до тіста. Дати трохи постояти. М'ясо нарізати кубиками, сир дрібно натерти. Випекти млинці, на кожний покласти м'ясо, посипати тертим сиром і сформувати рулети. Викласти в змащену форму і запікати 20 хвилин за 220 градусів. Подавати як теплими, так и холодними.

Млинці з фетою та оливками

Млинці з фетою та оливками / Фото: ТРК Україна

Інгредієнти:

Вода – 125 мл

Сухі дріжджі – 1 ч. л.

Молоко – 250 мл

Цукор – 1 ст. л.

Борошно – 150 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Фета – 130 г

Оливкова олія – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Оливки – 70 г

Як приготувати: