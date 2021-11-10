Млинці з цікавими начинками – 3 рецепти, якщо готуєтеся до дня народження

Так, це клопітно, але смачно неймовірно. Головне, спекти вдалі млинці та приготувати класну для них начинку. Ці млинці можуть стати гідною холодною закускою, якщо готуєтеся до дня народження.
Крім шинки для млинців від sasha_recepti, потрібен твердий сир, млинці з фетою та оливками – авторський рецепт телеведучого Григорія Германа, а млинці з лососем від goodfood.gram можна приготувати зі слабосолоною або відвареною рибою.
Млинці з крем-сиром та лососем
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Інгредієнти:
- Борошно – 110 г
- Молоко – 275 мл
- Яйця – 2 шт.
- Розтоплене вершкове масло, сметана, кріп подрібнений – по 2 ст. л.
- Лосось слабосолоний – 250 г
- Крем-сир – 150 г
- Лимонна цедра – 1/2 ч. л
- Перець чорний – щіпка
- Олія для смаження
Як приготувати:
- Молоко злегка нагріти та змішати з яйцями та щіпкою солі. Всипати просіяне борошно, влити розтоплене вершкове масло і добре перемішати тісто.
- Підсмажити тонкі млинці на розігрітій і змащеній олією сковороді.
- Змішати сир зі сметаною, лимонною цедрою та подрібненим кропом. Поперчити за смаком.
- Рибу нарізати скибочками. Змастити кожен млинець сирним кремом, викласти лосось і сформувати рулет.
- Нарізати впоперек і подавати.
Млинці з копченим курячим стегенцем
Інгредієнти:
- Яйця – 4 шт.
- Молоко – 200 мл
- Борошно – 100 г
- Сир твердий – 100-150 г
- Копчене куряче стегенце – за смаком
- Сіль
- Зелена цибуля
- Вершкове масло – для змащування форми
Як приготувати:
- Для тіста злегка збити яйця із щіпкою солі та додати борошно. Цибулю дрібно нарізати і додати до тіста. Дати трохи постояти.
- М'ясо нарізати кубиками, сир дрібно натерти.
- Випекти млинці, на кожний покласти м'ясо, посипати тертим сиром і сформувати рулети.
- Викласти в змащену форму і запікати 20 хвилин за 220 градусів. Подавати як теплими, так и холодними.
Млинці з фетою та оливками
Інгредієнти:
- Вода – 125 мл
- Сухі дріжджі – 1 ч. л.
- Молоко – 250 мл
- Цукор – 1 ст. л.
- Борошно – 150 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Фета – 130 г
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
- Оливки – 70 г
Як приготувати:
- Для опари у велику миску влити молоко, трохи олії, кілька ложок борошна, сухі дріжджі та цукор. Перемішати та відставити суміш у тепле місце на 15 хвилин.
- Змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та цукор. Обережно ввести борошно в тісто, змішати за допомогою міксера. Якщо тісто виходить занадто густим, потрібно додати трохи молока або води. Знову відставити тісто на 5 хвилин.
- Для начинки перебити в блендері фету, цедру лимона, додати трохи оливкової олії, мед і знову добре збити.
- Готувати невеликі млинці на сковороді, важливо смажити їх тільки з одного боку, знімати з вогню, коли поверхня млинця покриється бульбашками і втратить блиск. На теплий млинець викласти сирну начинку та одну оливку, скласти конвертик. Так само повторити з усіма млинцями.