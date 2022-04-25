Быстрый рецепт супа из кукурузы – используем консервированную или замороженную

Начнем сразу же с того, что если любите консистенцию крема или пюре, то готовый суп пробейте в блендере. Если любите цветную капусту, то обязательно попробуйте отличный суп "Дюбарри".
Что касается того, рецепт которого ниже, то будет использоваться кукуруза. Удобнее, когда она будет консервированная.
Рецепт крем-супа из кукурузы / Фото: www.spendwithpennies.com
Сначала хорошо промойте ее под водой. Подавать можно со сметаной и обжаренным беконом.
Рецепт spendwithpennies.com предусматривает один литр куриного или овощного бульона.
Кукурузный суп
Ингредиенты:
- половина нарезанной луковицы;
- 2 мелко нарезанные стебля сельдерея;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 2 измельченных зубчика чеснока;
- 1 ст. л. муки;
- 400-450 г консервированной кукурузы;
- 1 большая нарезанная картофелина;
- 1 литр куриного или овощного бульона;
- 1 стакан сливок или молока;
- соль, перец, тимьян;
- зеленый лук, сметана – для подачи.
Супы могут быть отличным средством для похудения, например, боннский. Его рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Соедините лук, сельдерей, масло и чеснок в кастрюле. Готовьте на среднем огне, пока лук не станет мягким, около четырех минут.
- Добавьте муку, готовьте еще одну минуту. Всыпьте кукурузу и картофель.
- Добавьте бульон, сливки, соль, тимьян и перец. Варите 15-20 минут без крышки или пока картофель не станет мягким.
- Подавайте со сметаной и зеленью.
И чтобы приготовить любимый суп максимально быстро, помогут домашние бульонные кубики, их рецепт найдете здесь.