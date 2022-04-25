Быстрый рецепт супа из кукурузы – используем консервированную или замороженную

Начнем сразу же с того, что если любите консистенцию крема или пюре, то готовый суп пробейте в блендере. Если любите цветную капусту, то обязательно попробуйте отличный суп "Дюбарри".

Что касается того, рецепт которого ниже, то будет использоваться кукуруза. Удобнее, когда она будет консервированная.

Рецепт крем-супа из кукурузы / Фото: www.spendwithpennies.com

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Сначала хорошо промойте ее под водой. Подавать можно со сметаной и обжаренным беконом.

Рецепт spendwithpennies.com предусматривает один литр куриного или овощного бульона.

Кукурузный суп

Кукурузный крем-суп / Фото: www.spendwithpennies.com

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Ингредиенты:

половина нарезанной луковицы;

2 мелко нарезанные стебля сельдерея;

2 ст. л. сливочного масла;

2 измельченных зубчика чеснока;

1 ст. л. муки;

400-450 г консервированной кукурузы;

1 большая нарезанная картофелина;

1 литр куриного или овощного бульона;

1 стакан сливок или молока;

соль, перец, тимьян;

зеленый лук, сметана – для подачи.

Супы могут быть отличным средством для похудения, например, боннский. Его рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

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Соедините лук, сельдерей, масло и чеснок в кастрюле. Готовьте на среднем огне, пока лук не станет мягким, около четырех минут. Добавьте муку, готовьте еще одну минуту. Всыпьте кукурузу и картофель. Добавьте бульон, сливки, соль, тимьян и перец. Варите 15-20 минут без крышки или пока картофель не станет мягким. Подавайте со сметаной и зеленью.

И чтобы приготовить любимый суп максимально быстро, помогут домашние бульонные кубики, их рецепт найдете здесь.