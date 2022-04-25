Швидкий рецепт супу з кукурудзи – використовуємо консервовану або заморожену

Почнемо одразу ж із того, що якщо любите консистенцію крему або пюре, то готовий суп пробийте у блендері. Якщо любите цвітну капусту, то обов'язково спробуйте чудовий суп "Дюбаррі".

Щодо того, рецепт якого нижче, то використовуватиметься кукурудза. Найзручніше, коли вона буде консервована.

Рецепт крем-супу з кукурудзи / Фото: www.spendwithpennies.com

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Спочатку добре промийте її під водою. Подавати можна зі сметаною та обсмаженим беконом.

Рецепт spendwithpennies.com передбачає один літр курячого або овочевого бульйону.

Кукурудзяний суп

Кукурудзяний крем-суп / Фото: www.spendwithpennies.com

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Інгредієнти:

половина нарізаної цибулини;

2 дрібно нарізаних стебла селери;

2 ст. л. вершкового масла;

2 подрібнені зубчики часнику;

1 ст. л. борошна;

400-450 г консервованої кукурудзи;

1 велика нарізана картоплина;

1 літр курячого чи овочевого бульйону;

1 склянка вершків або молока;

сіль, перець, чебрець;

зелена цибуля, сметана – для подачі.

Супи можуть бути чудовим засобом схуднення, наприклад, боннський. Його рецепт читайте тут.

Як приготувати:

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З'єднайте цибулю, селеру, масло та часник у каструлі. Готуйте на середньому вогні, доки цибуля не стане м'якою, близько чотирьох хвилин. Додайте борошно, готуйте ще одну хвилину. Всипте кукурудзу та картопля. Додайте бульйон, вершки, сіль, чебрець і перець. Варіть 15-20 хвилин без кришки або доки картопля не стане м'якою. Подавайте зі сметаною та зеленню.

І щоби приготувати улюблений суп максимально швидко, допоможуть домашні бульйонні кубики, рецепт знайдете тут.