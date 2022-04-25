Швидкий рецепт супу з кукурудзи – використовуємо консервовану або заморожену

Почнемо одразу ж із того, що якщо любите консистенцію крему або пюре, то готовий суп пробийте у блендері. Якщо любите цвітну капусту, то обов'язково спробуйте чудовий суп "Дюбаррі".
Щодо того, рецепт якого нижче, то використовуватиметься кукурудза. Найзручніше, коли вона буде консервована.
Рецепт крем-супу з кукурудзи / Фото: www.spendwithpennies.com
Спочатку добре промийте її під водою. Подавати можна зі сметаною та обсмаженим беконом.
Рецепт spendwithpennies.com передбачає один літр курячого або овочевого бульйону.
Кукурудзяний суп
Інгредієнти:
- половина нарізаної цибулини;
- 2 дрібно нарізаних стебла селери;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 2 подрібнені зубчики часнику;
- 1 ст. л. борошна;
- 400-450 г консервованої кукурудзи;
- 1 велика нарізана картоплина;
- 1 літр курячого чи овочевого бульйону;
- 1 склянка вершків або молока;
- сіль, перець, чебрець;
- зелена цибуля, сметана – для подачі.
Супи можуть бути чудовим засобом схуднення, наприклад, боннський. Його рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- З'єднайте цибулю, селеру, масло та часник у каструлі. Готуйте на середньому вогні, доки цибуля не стане м'якою, близько чотирьох хвилин.
- Додайте борошно, готуйте ще одну хвилину. Всипте кукурудзу та картопля.
- Додайте бульйон, вершки, сіль, чебрець і перець. Варіть 15-20 хвилин без кришки або доки картопля не стане м'якою.
- Подавайте зі сметаною та зеленню.
І щоби приготувати улюблений суп максимально швидко, допоможуть домашні бульйонні кубики, рецепт знайдете тут.