Чак-чак хрустящий – как просто приготовить главную восточную сладость

Один из главнейших ингредиентов большинства восточных сладостей – мед и орехи. В Турции, мы бы назвали это халвой, есть рецепт, куда идет манка.
Что касается чак-чака, то это красивая праздничная выпечка из пресного теста, кусочки которого скрепляются ароматным сиропом.
Чак-чак с медовым сиропом / Фото: Инстаграм
В сироп стоит попробовать добавить измельченные орехи и сухофрукты. Кстати, его в обжаренный чак-чак нужно наливать горячим.
Этот популярный рецепт с канала Готовьте с Узбечкой.
Чак-чак медовый
Ингредиенты:
- мука – 300 г;
- яйцо – 3 шт.;
- соль, сода – по 0,5 ч. л.
Для сиропа:
- сахар – 300 г;
- вода – 150 мл;
- мед – 180 г.
Обязательно попробуйте казахские буарсаки, для рецепта молоко не нужно.
Как приготовить:
- В муку вбить яйца, добавить соль и соду. Замесить немного липкое тесто. Завернуть в пленку и оставить на 20 минут.
- На сковороде растворить сахар в воде. Влить мед и готовить 10-15 минут.
- Тесто тонко раскатать и нарезать небольшими полосками.
- Обжарить на растительном масле до золотистого цвета, помешивая.
- Выложить в миску и залить горячим сиропом. Перемешать и выложить чак-чак в застеленную пленкой форму.
- Утрамбовать руками, накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре до застывания сиропа. Разрезать на квадраты или ромбы.
Как легко раскатать тесто для чак-чака смотрите в ролике от автора рецепта.
Рецепт еще одного восточного блюда – узбекского густого супа маставы читайте здесь.