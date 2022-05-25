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Чак-чак хрумкий – як просто приготувати головні східні солодощі

Ірина Маслова
25 травня, 12:14
Готують чак-чак на великі свята та на весіллях. Буває у формі паличок або кульок, з додаванням меду, родзинок та волоських горіхів

Один з найголовніших інгредієнтів більшості східних солодощів – мед та горіхи. У Туреччині, ми б назвали це халвою, є рецепт, куди йде манка.

Щодо чак-чака, то це красива святкова випічка з прісного тіста, шматочки якого скріплюються ароматним сиропом.

Чак-чак з медовим сиропом

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У сироп варто спробувати додати подрібнені горіхи та сухофрукти. До речі, його в обсмажений чак-чак треба наливати гарячим.

Цей популярний рецепт з каналу Готуйте з Узбечкою.

Чак-чак медовий

Чак-чак медовий

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Інгредієнти:

  • борошно – 300 г;
  • яйце – 3 шт.;
  • сіль, сода – по 0,5 ч. л.

Для сиропу:

  • цукор – 300 г;
  • вода – 150 мл;
  • мед – 180 г.

Обов'язково спробуйте казахські буарсаки, для рецепта молоко не потрібне.

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Як приготувати:

  1. У борошно вбити яйця, додати сіль і соду. Замісити трохи липке тісто. Загорнути у плівку та залишити на 20 хвилин.
  2. На сковороді розчинити цукор у воді. Влити мед та готувати 10-15 хвилин.
  3. Тісто тонко розкачати та нарізати невеликими смужками.
  4. Обсмажити на олії до золотавого кольору, помішуючи.
  5. Викласти в миску та залити гарячим сиропом. Перемішати та викласти чак-чак у застелену плівкою форму.
  6. Утрамбувати руками, накрити плівкою та залишити за кімнатної температури до застигання сиропу. Розрізати на квадрати або ромби.

Як легко розкачати тісто для чак-чаку дивіться у ролику від авторки рецепта.

Рецепт ще однієї східної страви – узбецького густого супу мастави читайте тут.