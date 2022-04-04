Чем заменить сливки – их просто можно сделать из молока, сливочного масла и сметаны

Из ситуации временного дефицита на некоторые продукты можно легко выйти. Мы рассказывали, как сделать дрожжи на сухофруктах и ржаной муке, теперь – простые рецепты сливок.
Их можно использовать в кофейных напитках, для безе и для украшения самой разной выпечки.
Чем можно заменить сливки / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com
Сливки на основе молока и сливочного масла – более дорогой продукт, сливки из сметаны – бюджетный.
Из 500 миллилитров сметаны получится 300 граммов сливок. Сахар или сахарную пудру во время взбивания добавляйте по вкусу.
Сливки из молока и сливочного масла
Ингредиенты для сливок 33%:
- молоко (любой жирности) – 200 мл;
- сливочное масло (не меньше 82%) – 200 г.
Для сливок 20-25%:
- молоко – 200 мл;
- сливочное масло – 130 г.
Для сливок 10-15%:
- молоко – 200 мл;
- сливочное масло – 60 г.
Рецепт очень вкусного песто из свеклы узнаете здесь.
Как приготовить:
- Масло нарезать, залить молоком. Разогреть в сотейнике до полного растворения масла.
- Жидкость нужно взбить миксером 10 минут. Перелить и оставить на 8-10 часов в холодильнике.
Сливки из сметаны
- сметана 20% – 500 г;
- сахар или сахарная пудра.
Здесь узнаете, как замесить универсальное дрожжевое тесто за 10 минут.
Как приготовить:
- Дуршлаг застелить несколькими слоями марлю. Вылить сметану.
- Оставить на одну ночь, чтобы стекало. Взбить миксером, в процессе добавляя сахар или пудру по вкусу.