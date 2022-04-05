Что готовят на Благовещение – 3 простых рецепта

Благовещение неизменно празднуется 7 апреля. Обычно в этот день готовят рыбу и она не обязательно должна быть какой-то особенной. Даже самую недорогую можно сделать действительно очень вкусной.
Обязательно в подобных блюдах нужно использовать лимон, сок или цедру.
Рецепты с рыбой на Благовещенье / Фото: instagram.com/thesmilingfoodjournal
Рыбная запеканка
Ингредиенты:
- 500 г филе рыбы;
- 2 шт. средних помидора;
- по 1 шт. лук, морковь, болгарский перец;
- 1 зуб. чеснока;
- 200 г сметаны;
- соль, перец – по вкусу.
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Как приготовить:
- Нарезать мелко лук, потушить до мягкости. Добавить тертую морковь, залить водой и тушить 3-4 минуты.
- Нарезать помидоры и перец небольшими кубиками, все добавить на сковороду и тушить 5 минут. В конце добавить зелень.
- Филе рыбы нарезать кусочками, добавить соль перец и тертый зубчик чеснока. Обжарить на сковороде 3-4 минуты, помешивая.
- В форму для запекания выложить половину овощей, рыбу, овощи, залить сметаной.
- Запекать при 200 градусах 30 минут.
Рыбный суп с чечевицей
Ингредиенты на 1,5 литра:
- 300 г рыбы;
- 50 г чечевицы;
- по 1 шт. морковь, лук;
- лимон – по вкусу;
- 3 шт. картофель;
- 1 шт. помидор;
- соль, перец, укроп – по вкусу.
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Как приготовить:
- Рыбу, картофель, лук и помидор нарезать кубиками.
- В холодную воду добавить картофель, рыбу и чечевицу. Довести до кипения и немного проварить. Посолить.
- В сковороде, смазанной маслом, обжарить лук, морковь, помидор.
- За 10 минут до окончания варки добавить в суп обжаренные овощи, посолить, поперчить по вкусу.
- За пару минут до окончания приготовления добавить нарезанный укроп и сок лимона.
Рыба со шпинатом в сливочном соусе
Ингредиенты:
- 500 г филе рыбы;
- 200 г шпината;
- 200 мл сливок;
- 80 г сыра твердого;
- 50 г муки;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 1 ч. л. мускатного ореха;
- 2 ст. л. подсолнечное масла;
- 20 г сока лимона;
- соль, перец – по вкусу.
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Как приготовить:
- В сотейнике разогреть сливочное масло, добавить шпинат. Добавить тертый сыр, дать ему слегка расплавиться. Влить сливки, убавить огонь.
- Варить несколько минут до загустения. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех.
- Рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, обвалять в муке и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
- Соус выложить на тарелку, сверху положить рыбу, украсить по вкусу.