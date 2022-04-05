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Что готовят на Благовещение – 3 простых рецепта

Ирина Маслова
5 апреля, 13:35
Главный продукт этого праздника – рыба, самая разная. Из нее можно сделать запеканку, сварить быстрый суп или подать с интересным соусом

Благовещение неизменно празднуется 7 апреля. Обычно в этот день готовят рыбу и она не обязательно должна быть какой-то особенной. Даже самую недорогую можно сделать действительно очень вкусной.

Обязательно в подобных блюдах нужно использовать лимон, сок или цедру.

Рецепты с рыбой на Благовещенье / Фото: instagram.com/thesmilingfoodjournal

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Рыбная запеканка

Фото: instagram.com/evsigneeva_elena/

Ингредиенты:

  • 500 г филе рыбы;
  • 2 шт. средних помидора;
  • по 1 шт. лук, морковь, болгарский перец;
  • 1 зуб. чеснока;
  • 200 г сметаны;
  • соль, перец – по вкусу.

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Как приготовить:

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  1. Нарезать мелко лук, потушить до мягкости. Добавить тертую морковь, залить водой и тушить 3-4 минуты.
  2. Нарезать помидоры и перец небольшими кубиками, все добавить на сковороду и тушить 5 минут. В конце добавить зелень.
  3. Филе рыбы нарезать кусочками, добавить соль перец и тертый зубчик чеснока. Обжарить на сковороде 3-4 минуты, помешивая.
  4. В форму для запекания выложить половину овощей, рыбу, овощи, залить сметаной.
  5. Запекать при 200 градусах 30 минут.

Рыбный суп с чечевицей

Название

Ингредиенты на 1,5 литра:

  • 300 г рыбы;
  • 50 г чечевицы;
  • по 1 шт. морковь, лук;
  • лимон – по вкусу;
  • 3 шт. картофель;
  • 1 шт. помидор;
  • соль, перец, укроп – по вкусу.

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Как приготовить:

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  1. Рыбу, картофель, лук и помидор нарезать кубиками.
  2. В холодную воду добавить картофель, рыбу и чечевицу. Довести до кипения и немного проварить. Посолить.
  3. В сковороде, смазанной маслом, обжарить лук, морковь, помидор.
  4. За 10 минут до окончания варки добавить в суп обжаренные овощи, посолить, поперчить по вкусу.
  5. За пару минут до окончания приготовления добавить нарезанный укроп и сок лимона.

Рыба со шпинатом в сливочном соусе

Фото: instagram.com/v.v_kornilova/

Ингредиенты:

  • 500 г филе рыбы;
  • 200 г шпината;
  • 200 мл сливок;
  • 80 г сыра твердого;
  • 50 г муки;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 1 ч. л. мускатного ореха;
  • 2 ст. л. подсолнечное масла;
  • 20 г сока лимона;
  • соль, перец – по вкусу.

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Как приготовить:

  1. В сотейнике разогреть сливочное масло, добавить шпинат. Добавить тертый сыр, дать ему слегка расплавиться. Влить сливки, убавить огонь.
  2. Варить несколько минут до загустения. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех.
  3. Рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, обвалять в муке и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
  4. Соус выложить на тарелку, сверху положить рыбу, украсить по вкусу.