Что готовят на Благовещение – 3 простых рецепта

Благовещение неизменно празднуется 7 апреля. Обычно в этот день готовят рыбу и она не обязательно должна быть какой-то особенной. Даже самую недорогую можно сделать действительно очень вкусной.

Обязательно в подобных блюдах нужно использовать лимон, сок или цедру.

Рецепты с рыбой на Благовещенье / Фото: instagram.com/thesmilingfoodjournal

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Рыбная запеканка

Фото: instagram.com/evsigneeva_elena/

Ингредиенты:

500 г филе рыбы;

2 шт. средних помидора;

по 1 шт. лук, морковь, болгарский перец;

1 зуб. чеснока;

200 г сметаны;

соль, перец – по вкусу.

Как вкусно сделать скумбрию с овощами – читайте здесь.

Как приготовить:

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Нарезать мелко лук, потушить до мягкости. Добавить тертую морковь, залить водой и тушить 3-4 минуты. Нарезать помидоры и перец небольшими кубиками, все добавить на сковороду и тушить 5 минут. В конце добавить зелень. Филе рыбы нарезать кусочками, добавить соль перец и тертый зубчик чеснока. Обжарить на сковороде 3-4 минуты, помешивая. В форму для запекания выложить половину овощей, рыбу, овощи, залить сметаной. Запекать при 200 градусах 30 минут.

Рыбный суп с чечевицей

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Ингредиенты на 1,5 литра:

300 г рыбы;

50 г чечевицы;

по 1 шт. морковь, лук;

лимон – по вкусу;

3 шт. картофель;

1 шт. помидор;

соль, перец, укроп – по вкусу.

Рецепт быстрого рыбного супа из консервов найдете здесь.

Как приготовить:

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Рыбу, картофель, лук и помидор нарезать кубиками. В холодную воду добавить картофель, рыбу и чечевицу. Довести до кипения и немного проварить. Посолить. В сковороде, смазанной маслом, обжарить лук, морковь, помидор. За 10 минут до окончания варки добавить в суп обжаренные овощи, посолить, поперчить по вкусу. За пару минут до окончания приготовления добавить нарезанный укроп и сок лимона.

Рыба со шпинатом в сливочном соусе

Фото: instagram.com/v.v_kornilova/

Ингредиенты:

500 г филе рыбы;

200 г шпината;

200 мл сливок;

80 г сыра твердого;

50 г муки;

2 ст. л. сливочного масла;

1 ч. л. мускатного ореха;

2 ст. л. подсолнечное масла;

20 г сока лимона;

соль, перец – по вкусу.

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Как приготовить: