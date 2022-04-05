Що готують на Благовіщення – 3 прості рецепти

Благовіщення незмінно святкується 7 квітня. Зазвичай цього дня готують рибу й вона не обов'язково має бути якоюсь особливою. Навіть найдешевшу можна зробити справді дуже смачною.

Обов'язково в таких стравах треба використовувати лимон, сік або цедру.

Рецепти з рибою на Благовіщення / Фото: instagram.com/thesmilingfoodjournal

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Рибна запіканка

Фото: instagram.com/evsigneeva_elena/

Інгредієнти:

500 г риби;

2 помідори;

по 1 шт. цибуля, морква, болгарський перець;

1 зуб. часник;

200 г сметана;

сіль, перець – за смаком.

Як зробити смачну скумбрію с овочами, це все тушкується, дізнаєтеся тут.

Як приготувати:

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Нарізати дрібно цибулю, тушкувати до м'якості. Додати терту моркву, залити водою і тушкувати 3-4 хвилини. Нарізати помідори та перець невеликими кубиками, все додати на сковороду і тушкувати 5 хвилин. Наприкінці додати зелень. Філе риби нарізати шматочками, додати сіль перець і тертий зубчик часнику. Обсмажити на сковороді 3-4 хвилини, помішуючи. У форму для запікання викласти половину овочів, рибу, овочі, залити сметаною. Запікати за 200 градусів 30 хвилин.

Рибний суп із сочевицею

Назва

Інгредієнти на 1,5 літра:

300 г риби;

50 г сочевиці;

по 1 шт. морква, цибуля;

лимон – за смаком;

3 шт. картопля;

помідор;

сіль, перець, кріп – за смаком.

Швидкий рибний суп на обід з консервів – його рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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Рибу, картоплю, цибулю і помідор нарізати кубиками. У холодну воду додати картоплю, рибу і сочевицю. Довести до кипіння і трохи проварити. Посолити. У сковороді, змащеній олією, обсмажити цибулю, моркву, помідор. За 10 хвилин до закінчення варіння додати в суп обсмажені овочі, посолити, поперчити за смаком. За кілька хвилин до готовності додати нарізаний кріп і сік лимона.

Риба зі шпинатом у вершковому соусі

Фото: instagram.com/v.v_kornilova/

Інгредієнти:

500 г риби;

200 г шпинату;

200 мл вершків;

80 г твердого сиру;

50 г борошна;

2 ст. л. вершкового масла;

1 ч. л. мускатного горіха;

2 ст. л. олії;

20 г сік лимона;

сіль, перець – за смаком.

Тріску на вечерю можна приготувати в хрусткій паніровці. Рецепт шукайте тут.

Як приготувати: