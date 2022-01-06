Что готовят на Рождество 7 января в Грузии, Молдове, Сербии – самые интересные рецепты

Рождество 7 января вместе снами празднуют в Молдове, Сербии, Грузии, Беларуси. И, конечно, у каждой из этих стран есть свои традиции в плане праздничного стола.

Мы рассказывали о грузинских пирожках с вареным яйцом внутри гвезели, но кроме них в этой стране, в частности в Сванетии, на рождественский стол ставят кубдари, пирог с мясом.

Рождественские рецепты из разных стран / Фото: Коллаж: Сегодня

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В рецепте от nabeghlavi.by, ясное дело, есть уцхо-сунели, свежая кинза и базилик.

Молдаване готовят колцунаш. Это вареники с брынзой и картофелем, они сопровождаются шкварками, зеленю с чесноком. Автор рецепта – malikavaleriika – предлагает подавать колцунаш со сметаной.

А в Сербии есть удивительная чесница. Это традиционный хлеб, который выпекается в виде соединенных булочек. В каждую из них кладется фасолина, инжир, орех или монетка.

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Все это символизирует счастье в новом году. В рецепте от kitchen_727 чесница готовится из бездрожжевого теста.

Чесница из Сербии

Чесница из Сербии / Фото: instagram.com/kitchen_727

Ингредиенты:

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Мука – 500 г

Молоко, вода – по 125 мл

Желток – 1 шт.

Сливочное масло – 40 г

Сахар или мед – 1 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Лимонная кислота, сода – по 1 ч. л.

Как приготовить:

В глубокую миску просеять муку, добавить соду, лимонную кислоту, соль, сахар или мед, растопленное масло. Хорошо перемешать. Аккуратно влить теплое молоко и воду. Вымесить тесто в течение 10-15 минут. Сформировать шарики, внутрь каждого шарика положить мелкий предмет (монетку, зернышко, фасоль, орех и т.п.). Круглую форму для выпечки смазать маслом и плотно уложить шарики теста. Из части теста можно сформировать узоры и украсить чесницу сверху. Смазать яичным желтком и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Кубдари из Грузии

Грузинский пирог с мясом кубдари / Фото: instagram.com/nabeghlavi.by/

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 2 стакана

Молоко – 1,5 стакана

Сливочное масло – 2 ч. л.

Лук репчатый – 150 г

Свинина (или другое мясо) – 600 г

Перец чили – 1,5 ч. л.

Кинза – 50 г

Зеленый базилик – 1,5 ст. л.

Уцхо-сунели – 1,5 ч. л.

Сухие дрожжи – 1 ч. л.

Сахар, соль, чеснок – по вкусу

Растительное масло

Как приготовить:

Муку просеять в глубокую миску, добавить дрожжи, соль, сахар, комнатной температуры молоко, растительное масло и размягченное сливочное. Тщательно перемешать до однородности, если нужно, влить немного воды. Накрыть пленкой, оставить на 30 минут. Тесто раскатать скалкой. По периметру проколоть зубочисткой или деревянной шпажкой, чтобы выпустить лишний воздух. Мясо мелко порубить или прокрутить через мясорубку, добавить чеснок и лук, смешать с уцхо-сунели, перцем и мелко нарезанным базиликом и кинзой, приправить солью. Выложить в центр пирога начинку, соединить края теста и защипнуть их сверху. Чуть присыпать кубдари мукой и аккуратно раскатать. Снова проколоть пирог шпажкой по периметру и поставить в духовку, разогретую до максимальной температуры, на 15-20 минут. Перед подачей смазать растопленным сливочным маслом.

Колцунаш – молдавские вареники с брынзой

Колцунаш – молдавские вареники с брынзой / Фото: instagram.com/nicolai_tand

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Яйца – 4 шт.

Тертая брынза, сметана – по 100 г

Картофель – 5-7 шт.

Сливочное масло – 4 ст. л.

Соль – по вкусу

Как приготовить: