Что готовят на Рождество 7 января в Грузии, Молдове, Сербии – самые интересные рецепты

Рождество 7 января вместе снами празднуют в Молдове, Сербии, Грузии, Беларуси. И, конечно, у каждой из этих стран есть свои традиции в плане праздничного стола.
Мы рассказывали о грузинских пирожках с вареным яйцом внутри гвезели, но кроме них в этой стране, в частности в Сванетии, на рождественский стол ставят кубдари, пирог с мясом.
Рождественские рецепты из разных стран / Фото: Коллаж: Сегодня
В рецепте от nabeghlavi.by, ясное дело, есть уцхо-сунели, свежая кинза и базилик.
Молдаване готовят колцунаш. Это вареники с брынзой и картофелем, они сопровождаются шкварками, зеленю с чесноком. Автор рецепта – malikavaleriika – предлагает подавать колцунаш со сметаной.
А в Сербии есть удивительная чесница. Это традиционный хлеб, который выпекается в виде соединенных булочек. В каждую из них кладется фасолина, инжир, орех или монетка.
Все это символизирует счастье в новом году. В рецепте от kitchen_727 чесница готовится из бездрожжевого теста.
Чесница из Сербии
Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Молоко, вода – по 125 мл
- Желток – 1 шт.
- Сливочное масло – 40 г
- Сахар или мед – 1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Лимонная кислота, сода – по 1 ч. л.
Как приготовить:
- В глубокую миску просеять муку, добавить соду, лимонную кислоту, соль, сахар или мед, растопленное масло. Хорошо перемешать.
- Аккуратно влить теплое молоко и воду. Вымесить тесто в течение 10-15 минут.
- Сформировать шарики, внутрь каждого шарика положить мелкий предмет (монетку, зернышко, фасоль, орех и т.п.).
- Круглую форму для выпечки смазать маслом и плотно уложить шарики теста. Из части теста можно сформировать узоры и украсить чесницу сверху.
- Смазать яичным желтком и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Кубдари из Грузии
Ингредиенты:
- Пшеничная мука – 2 стакана
- Молоко – 1,5 стакана
- Сливочное масло – 2 ч. л.
- Лук репчатый – 150 г
- Свинина (или другое мясо) – 600 г
- Перец чили – 1,5 ч. л.
- Кинза – 50 г
- Зеленый базилик – 1,5 ст. л.
- Уцхо-сунели – 1,5 ч. л.
- Сухие дрожжи – 1 ч. л.
- Сахар, соль, чеснок – по вкусу
- Растительное масло
Как приготовить:
- Муку просеять в глубокую миску, добавить дрожжи, соль, сахар, комнатной температуры молоко, растительное масло и размягченное сливочное. Тщательно перемешать до однородности, если нужно, влить немного воды. Накрыть пленкой, оставить на 30 минут.
- Тесто раскатать скалкой. По периметру проколоть зубочисткой или деревянной шпажкой, чтобы выпустить лишний воздух.
- Мясо мелко порубить или прокрутить через мясорубку, добавить чеснок и лук, смешать с уцхо-сунели, перцем и мелко нарезанным базиликом и кинзой, приправить солью.
- Выложить в центр пирога начинку, соединить края теста и защипнуть их сверху. Чуть присыпать кубдари мукой и аккуратно раскатать.
- Снова проколоть пирог шпажкой по периметру и поставить в духовку, разогретую до максимальной температуры, на 15-20 минут. Перед подачей смазать растопленным сливочным маслом.
Колцунаш – молдавские вареники с брынзой
Ингредиенты:
- Мука – 2 ст.
- Яйца – 4 шт.
- Тертая брынза, сметана – по 100 г
- Картофель – 5-7 шт.
- Сливочное масло – 4 ст. л.
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
- Просеять муку, сделать в муке воронку, влить воду, разбить яйцо, добавить соль и замесить тесто.
- Тесто хорошо вымесить, положить на стол, укрыть чистым полотенцем и дать выстоять 15-25 минут.
- Для начинки брынзу протереть, добавить густое картофельное пюре, сырые яйца и хорошо перемешать.
- Тонко раскатать тесто, сделать вареники, опустить в кипяток, дать вскипеть.
- Как только они всплывут, шумовкой переложить их в тарелку, полить сливочным маслом и сметаной.