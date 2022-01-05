Пирожки гвезели с сыром и вареным яйцом – их едят грузины на Рождество

Тесто для них должно быть эластичным, чтобы выдержать давление богатой начинки. Сыр нужен молодой, а яйца кладутся, уже сваренные вкрутую

Рождественские пирожки гвезели / Фото: zernograd.com

Рождество для грузин, как и для нас, – семейный праздник. А когда семья собирается вместе, то на стол ставится очень много разной еды. Например, сытное оджахури из картофеля и свинины.

Но есть особенные пирожки – гвезели. Их всегда готовят на Рождество гурийцы, это этнический народ Грузии.

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Выпекаются они из дрожжевого теста в форме полумесяца. Внутри – много молодого сыра и половинки вареного яйца.

В начинке может быть еще и монетка или фасолина. Если вам достанется такой гвезели – ждите счастливого года.

На сайте Zernograd.com рекомендуют варить яйца для начинки не более 10 минут, чтобы желток оставался ярко-желтым и не потемнел.

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Рождественские пирожки гвезели

Ингредиенты:

600 г мука пшеничная;

0,5 ч. л. дрожжи;

300 мл молоко;

25 мл масло растительное;

по 0,5 ч. л. соль, сахар;

1 шт. яйцо.

Для начинки:

500 г сыр молодой;

яйцо;

1 шт. желток.

Как приготовить:

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