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Пирожки гвезели с сыром и вареным яйцом – их едят грузины на Рождество

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 января, 10:01
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Тесто для них должно быть эластичным, чтобы выдержать давление богатой начинки. Сыр нужен молодой, а яйца кладутся, уже сваренные вкрутую
Рождественские пирожки гвезели
Рождественские пирожки гвезели / Фото: zernograd.com

Рождество для грузин, как и для нас, – семейный праздник. А когда семья собирается вместе, то на стол ставится очень много разной еды. Например, сытное оджахури из картофеля и свинины.

Но есть особенные пирожки – гвезели. Их всегда готовят на Рождество гурийцы, это этнический народ Грузии.

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Выпекаются они из дрожжевого теста в форме полумесяца. Внутри – много молодого сыра и половинки вареного яйца.

В начинке может быть еще и монетка или фасолина. Если вам достанется такой гвезели – ждите счастливого года.

На сайте Zernograd.com рекомендуют варить яйца для начинки не более 10 минут, чтобы желток оставался ярко-желтым и не потемнел.

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Рождественские пирожки гвезели

Ингредиенты:

  • 600 г мука пшеничная;
  • 0,5 ч. л. дрожжи;
  • 300 мл молоко;
  • 25 мл масло растительное;
  • по 0,5 ч. л. соль, сахар;
  • 1 шт. яйцо.

Для начинки:

  • 500 г сыр молодой;
  • яйцо;
  • 1 шт. желток.

Как приготовить:

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  1. Для теста теплом молоке растворить дрожжи и сахар. В муке сделать углубление, добавить соль. Влить молоко, растительное масло, добавить яйцо и замесить тесто. Оставить подходить до одного часа под пленкой. Объем теста увеличится в 2-3 раза.
  2. Разделить тесто на части, дать отлежаться 10-15 минут перед формированием гвезели.
  3. Для начинки яйца сворить вкрутую, сыр натереть на крупной терке.
  4. Раскатать круглые лепешки толщиной 3-5 мм. На одну половину выложить сыр и половинки яиц. Прикрыть второй половиной теста, тщательно скрепить края. Придать форму полумесяца. Выложить на присыпанный мукой противень. Смазать желтком.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне около 15 минут до золотистого цвета.

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Ирина Маслова
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