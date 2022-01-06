Що готують на Різдво 7 січня у Грузії, Молдові, Сербії – найцікавіші рецепти

Різдво 7 січня разом з ними святкують у Молдові, Сербії, Грузії, Білорусі. І, звісно, кожна з цих країн має свої традиції в плані святкового столу.
Ми розповідали про грузинські пиріжки з вареним яйцем усередині гвезелі, але крім них у цій країні, зокрема у Сванетії, на різдвяний стіл ставлять кубдарі, пиріг з м'ясом.
Різдвяні рецепти з різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні
У рецепті від nabeghlavi.by, ясна річ, є уцхо-сунелі, свіжа кінза та базилік.
Молдавани готують колцунаш. Це вареники з бринзою та картоплею, вони супроводжуються шкварками, зеленню з часником. Авторка рецепта – malikavaleriika – пропонує подавати колцунаш зі сметаною.
А в Сербії є дивовижна чесниця. Це традиційний хліб, який випікається у вигляді з'єднаних булочок. У кожну з них кладеться квасолина, інжир, горіх або монетка.
Усе це символізує щастя у новому році. У рецепті від kitchen_727 чесниця готується з бездрожжевого тіста.
Чесниця із Сербії
Інгредієнти:
- Борошно – 500 г
- Молоко, вода – по 125 мл
- Жовток – 1 шт.
- Вершкове масло – 40 г
- Цукор або мед – 1 ч. л.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Лимонна кислота, сода – по 1 ч. л.
Як приготувати:
- У глибоку миску просіяти борошно, додати соду, лимонну кислоту, сіль, цукор або мед, розтоплене масло. Добре перемішати.
- Акуратно влити тепле молоко та воду. Вимісити тісто впродовж 10-15 хвилин.
- Сформувати кульки, всередину кожної кульки покласти дрібний предмет (монетку, зернятко, горіх тощо).
- Круглу форму для випічки змастити маслом і щільно укласти кульки тіста. З частини тіста можна сформувати візерунки та прикрасити чесницю зверху.
- Змастити яєчним жовтком і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
Екстраповітряний хліб шокупан – за що його обожнюють японці та як легко його приготувати
Кубдарі з Грузії
Інгредієнти:
- Пшеничне борошно – 2 склянки
- Молоко – 1,5 склянки
- Вершкове масло – 2 ч. л.
- Цибуля ріпчаста – 150 г
- Свинина (або інше м'ясо) – 600 г
- Перець чилі – 1,5 ч. л.
- Кінза – 50 г
- Зелений базилік – 1,5 ст. л.
- Уцхо-сунелі – 1,5 ч. л.
- Сухі дріжджі – 1 ч. л.
- Цукор, сіль, часник – за смаком
- Олія
Як приготувати:
- Борошно просіяти в глибоку миску, додати дріжджі, сіль, цукор, кімнатної температури молоко, олію і розм'якшене вершкове. Ретельно перемішати до однорідності, якщо потрібно влити трохи води. Накрити плівкою, залишити на 30 хвилин.
- Тісто розкочати. По периметру проколоти зубочисткою або дерев'яною шпажкою, щоб випустити зайве повітря.
- М'ясо дрібно посікти або прокрутити через м'ясорубку, додати часник і цибулю, змішати з уцхо-сунелі, перцем і дрібно нарізаним базиліком та кинзою, приправити сіллю.
- Викласти в центр пирога начинку, з'єднати краї тіста та защипнути їх зверху. Ледве присипати кубдарі борошном і акуратно розкотити.
- Знову проколоти пиріг шпажкою по периметру і поставити в духовку, розігріту до максимальної температури, на 15-20 хвилин. Перед подачею змастити розтопленим вершковим маслом.
Колцунаш – молдавські вареники з бринзою
Інгредієнти:
- Борошно – 2 ск.
- Яйця – 4 шт.
- Терта бринза, сметана – по 100 г
- Картопля – 5-7 шт.
- Вершкове масло – 4 ст. л.
- Сіль – за смаком
Як приготувати:
- Просіяти борошно, зробити в борошні воронку, влити воду, розбити яйце, додати сіль і замісити тісто.
- Тісто добре вимісити, покласти на стіл, укрити чистим рушником і дати вистояти 15-25 хвилин.
- Для начинки бринзу протерти, додати густе картопляне пюре, сирі яйця і добре перемішати.
- Тонко розкочати тісто, зробити вареники, опустити в окріп, дати скипіти.
- Щойно вони спливуть, шумівкою перекласти у тарілку, полити вершковим маслом та сметаною.