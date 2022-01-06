Що готують на Різдво 7 січня у Грузії, Молдові, Сербії – найцікавіші рецепти

Різдво 7 січня разом з ними святкують у Молдові, Сербії, Грузії, Білорусі. І, звісно, кожна з цих країн має свої традиції в плані святкового столу.

Ми розповідали про грузинські пиріжки з вареним яйцем усередині гвезелі, але крім них у цій країні, зокрема у Сванетії, на різдвяний стіл ставлять кубдарі, пиріг з м'ясом.

Різдвяні рецепти з різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

У рецепті від nabeghlavi.by, ясна річ, є уцхо-сунелі, свіжа кінза та базилік.

Молдавани готують колцунаш. Це вареники з бринзою та картоплею, вони супроводжуються шкварками, зеленню з часником. Авторка рецепта – malikavaleriika – пропонує подавати колцунаш зі сметаною.

А в Сербії є дивовижна чесниця. Це традиційний хліб, який випікається у вигляді з'єднаних булочок. У кожну з них кладеться квасолина, інжир, горіх або монетка.

Реклама

Усе це символізує щастя у новому році. У рецепті від kitchen_727 чесниця готується з бездрожжевого тіста.

Чесниця із Сербії

Чесниця із Сербії / Фото: instagram.com/kitchen_727

Інгредієнти:

Реклама

Борошно – 500 г

Молоко, вода – по 125 мл

Жовток – 1 шт.

Вершкове масло – 40 г

Цукор або мед – 1 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Лимонна кислота, сода – по 1 ч. л.

Як приготувати:

У глибоку миску просіяти борошно, додати соду, лимонну кислоту, сіль, цукор або мед, розтоплене масло. Добре перемішати. Акуратно влити тепле молоко та воду. Вимісити тісто впродовж 10-15 хвилин. Сформувати кульки, всередину кожної кульки покласти дрібний предмет (монетку, зернятко, горіх тощо). Круглу форму для випічки змастити маслом і щільно укласти кульки тіста. З частини тіста можна сформувати візерунки та прикрасити чесницю зверху. Змастити яєчним жовтком і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Кубдарі з Грузії

Грузинський пиріг з м'ясом кубдарі / Фото: instagram.com/nabeghlavi.by/

Інгредієнти:

Пшеничне борошно – 2 склянки

Молоко – 1,5 склянки

Вершкове масло – 2 ч. л.

Цибуля ріпчаста – 150 г

Свинина (або інше м'ясо) – 600 г

Перець чилі – 1,5 ч. л.

Кінза – 50 г

Зелений базилік – 1,5 ст. л.

Уцхо-сунелі – 1,5 ч. л.

Сухі дріжджі – 1 ч. л.

Цукор, сіль, часник – за смаком

Олія

Як приготувати:

Борошно просіяти в глибоку миску, додати дріжджі, сіль, цукор, кімнатної температури молоко, олію і розм'якшене вершкове. Ретельно перемішати до однорідності, якщо потрібно влити трохи води. Накрити плівкою, залишити на 30 хвилин. Тісто розкочати. По периметру проколоти зубочисткою або дерев'яною шпажкою, щоб випустити зайве повітря. М'ясо дрібно посікти або прокрутити через м'ясорубку, додати часник і цибулю, змішати з уцхо-сунелі, перцем і дрібно нарізаним базиліком та кинзою, приправити сіллю. Викласти в центр пирога начинку, з'єднати краї тіста та защипнути їх зверху. Ледве присипати кубдарі борошном і акуратно розкотити. Знову проколоти пиріг шпажкою по периметру і поставити в духовку, розігріту до максимальної температури, на 15-20 хвилин. Перед подачею змастити розтопленим вершковим маслом.

Колцунаш – молдавські вареники з бринзою

Колцунаш – молдавські вареники з бринзою / Фото: instagram.com/nicolai_tand

Інгредієнти:

Борошно – 2 ск.

Яйця – 4 шт.

Терта бринза, сметана – по 100 г

Картопля – 5-7 шт.

Вершкове масло – 4 ст. л.

Сіль – за смаком

Як приготувати: