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Что приготовить из фарша, кроме котлет, – подборка простых рецептов

Ирина Маслова
26 мая, 17:15
Каким будет фарш – куриным, свиным или ассорти – не имеет значения. Можно приготовить заливной пирог, мясные ватрушки и рулеты с сулугуни

Фарш – это не только котлеты, тефтели или фрикадельки, он может быть главным ингредиентом не менее главного национального блюда. Например, литовских цеппелинов.

Все, что ниже, – это простые рецепты, с ними справится любой. Конечно, будет гораздо лучше, если фарш вы сделаете самостоятельно.

Рецепты блюд с фаршем / Фото: Коллаж: Сегодня

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Рецепт мясного рулетаketo_girl_evgenia подойдет для тех, кто следит за фигурой. Для него нужен домашний майонез. Если его нет, используйте подсоленный натуральный йогурт.

Мясные ватрушки по рецепту chef_pandos готовятся из куриного фарша. Кроме фарша, в заливной пирог от el3chka_recept нужно немного твердого сыра.

Рулет с фаршем и сулугуни

Рулет с фаршем и сулугуни

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Ингредиенты:

  • сулугуни – 150 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • майонез – 120 г;
  • соль, перец, специи.

Начинка:

  • фарш – 300-350 г;
  • яйцо;
  • сулугуни – 50 г;
  • соль, перец, специи.

Как приготовить:

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  1. Сыр натереть, добавить яйца, майонез, соль, перец и тщательно перемешать.
  2. Выложить промазанный маслом пергамент, придать тесту форму прямоугольника.
  3. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
  4. В это время обжарить фарш. Добавить соль, перец и специи. Можно добавить немного лука.
  5. Смешать фарш с яйцом и тертым сыром. Выложить на готовый корж. Аккуратно свернуть в рулет. Разместить на противне швом вниз. Выпекать еще 15 минут.

В сытную гречку по-купечески тоже нужен фарш, рецепт блюда ищите здесь.

Простой заливной пирог

Простой заливной пирог

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • сметана- 200 г;
  • мука – 150 г;
  • щепотка соли;
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Начинка:

  • фарш – 400 г;
  • лук, морковь – по 1 шт.;
  • томатная паста – 1 ст. л.;
  • сыр – 80 г;
  • соль и специи.

Как приготовить:

  1. Смешать все ингредиенты для теста.
  2. Для начинки обжарить фарш с морковью, луком, томатной пастой, солью и специями.
  3. Форму застрелить пергаментом, вылить треть теста, затем выложить фарш, сверху – натертый сыр и залить тестом. Посыпать кунжутом.
  4. Выпекать в разогретой духовке 30-40 минут при температуре 170-180 градусов.

Обязательно попробуйте сделать самсу, для нее нужен картофель и куриный фарш.

Мясные ватрушки

Мясные ватрушки

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 400 г;
  • сыр – 150 г;
  • мука – 200 г;
  • яйцо, лук – по 1 шт.;
  • петрушка;
  • натуральный йогурт – 100 г;
  • соль, перец, специи.

Как приготовить:⠀

  1. Лук порезать мелко. Сыр натереть.
  2. Соединить фарш, лук, 50 г сыра, яйцо, йогурт. Посолить, поперчить, добавить специи. Тщательно перемешать.
  3. Добавить муку и перемешать ложкой. Получится не очень плотное тесто.
  4. Противень застелить пергаментной бумагой. Влажными руками из теста сформировать шарики, выложить на противень, сделать углубления. Отправить в духовку на 15-20 минут при 180 градусах.
  5. Через 15-20 минут достать противень, в углубления положить сыр и листья петрушки. Готовить еще на 5 минут.

Фаршем можно начинить болгарский перец. Этот мексиканский рецепт подойдет для тех, кто родился под созвездием Льва.