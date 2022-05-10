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Гречка по-купечески для очень быстрого ужина, нужен любой фарш

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 мая, 17:38
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Если есть курица или свинина, используйте их вместо фарша. Удобно, что этот ужин готовится в одной сковороде
Простой рецепт гречки по-купечески
Простой рецепт гречки по-купечески / Фото: Depositphotos

Когда есть гречка и еще несколько самых простых и недорогих ингредиентов, к ужину можно приготовить много простых, но интересных блюд.

Один из вариантов – сочные котлеты с грибами, второй – гречка с фаршем, луком и морковью. Автор рецепта назвала ее гречкой по-купечески. Правильно готовить со свининой, в нашем случае используется смешанный фарш.

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Ольга Матвей предлагает взять две луковицы, но вообще советует лука не жалеть, так гречка будет максимально сочной.

Гречка по-купечески

Гречка по-купечески
Гречка по-купечески / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • гречка – 250 г;
  • фарш ассорти – 400 г;
  • лук – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • итальянские травы – 1 ч. л.;
  • паприка – по вкусу;
  • кетчуп – 100 г;
  • чеснок – по вкусу;
  • зелень.

Если не любите мясо на ужин, приготовьте рассыпчатую гречку с овощами.

Как приготовить:

  1. Нарезать лук и обжарить. Когда лук станет прозрачным, добавить тертую морковь. Добавить немного растительного масла. Готовить несколько минут. Добавить соль, перец.
  2. Добавить фарш и перемешать. Всыпать специи, измельченный чеснок и кетчуп. Готовить под закрытой крышкой до полуготовности фарша, помешивая.
  3. Гречку хорошо промыть под проточной водой. Добавить в сковороду. Влить воду в пропорции 1:2.
  4. Уменьшить огонь, довести до вкуса солью. Готовить под закрытой крышкой до готовности гречки. Украсить зеленью при подаче.

Как готовит гречку по-купечески автор рецепта – смотрите в видео.

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И еще три нескучных рецепта с гречкой собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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