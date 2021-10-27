Что приготовить на Хэллоуин 2021 – 5 рецептов праздничных блюд

Хэллоуина осталось не так много времени, так что пора приступать к основательному приготовлению. Мы рассказывали, что можно приготовить вкусного и устрашающего. Теперь еще 5 интересных рецептов.
Все они испробованы редакцией. Кто-то готовил тосты "Мумии" для взрослой вечеринки, а кто-то порадовал детей печеньем "Джек-фонарь" и традиционными яблоками в карамели.
Рецепты на Хэллоуин / Фото: Depositphotos
Для молочного коктейля "Привидение" нарисуйте на стаканах с напитком "рожицы" привидений. Если боитесь испортить дорогую посуду, используйте пластиковую.
Тыквенный крем-суп "Паутинка"
Ингредиенты:
- 700 г мякоти тыквы;
- 1 большая луковица;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 350 мл воды;
- 200 мл сливок жирностью 11%;
- соль, молотый черный перец и паприка;
- 2-3 щепотки молотого мускатного ореха.
Как приготовить:
- В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Чеснок мелко нарезать, положить в кастрюлю, обжарить в течение 1 минуты, добавить измельченный лук и готовить до мягкости.
- Тыкву нарезать небольшими кубиками, добавить в кастрюлю к луку. Жарить, помешивая, еще 5 минут. Залить водой, довести до кипения и варить около 10 минут.
- Когда тыква сварится, блендером взбить смесь до состояния пюре. Снова довести до кипения, влить сливки и приправить по вкусу. Готовить на слабом огне еще 3-4 минуты. Дать настояться 15-20 минут.
- Перед подачей на поверхности супа можно нарисовать паутинку с помощью сметаны или сливок.
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Тосты "Мумии"
Ингредиенты:
- 4 ломтика хлеба;
- 100 г сыра;
- 4 ст. л. кетчупа;
- горсть маслин.
Как приготовить:
- Кусочки хлеба поджарить в тостере или на сухой сковороде.
- Сыр твердых сортов нарезать тонкими полосками. Маслины порезать кружочками.
- Смазать хлеб кетчупом, сверху выложить кусочки сыра. Сделать глаза из кусочков маслин.
Печенье "Джек-фонарь"
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла;
- 1/3 стакана коричневого сахара (или обычного);
- 1/2 стакана тыквенного пюре;
- 1,5-2 стакана муки;
- Соль, корица – по щепотке;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя.
Глазурь:
- 100 г шоколада;
- 4 ст. л. молока или сливок.
Как приготовить:
- Поломать шоколад на кусочки и растопить на водяной бане, добавив молоко или сливки. Тщательно перемешать.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Взбить миксером сахар и масло. Добавить тыквенное пюре, корицу, соль и соду. Добавить муку. Раскатать тесто 0,5 см в толщину. Вырезать печенье в форме тыковок. На половине заготовок вырезать глаза, рот и нос. Выпекать 12-15 минут. Скрепить печенье шоколадом.
Яблоки в карамели
Яблоки в карамели / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 4 яблока;
- 75 г сливочного масла;
- 1 1/2 стакана сахара;
- орехи, конфетки или кокосовая стружка (для посыпки).
Как приготовить:
- Яблоки хорошо помыть. Удалить плодоножки и на их место воткнуть деревянные шпажки.
- Растопить в сотейнике сливочное масло, добавить сахар и подождать, пока сахар не начнет карамелизироваться и приобретет золотистый цвет.
- Аккуратно окунуть каждое яблоко в карамель. Подавать, когда она застынет.
Молочный коктейль "Привидение"
Ингредиенты:
- 1 стакан мороженого
- 3/4 стакана молока
- щепотка ванилина
- сахарная пудра (по желанию)
Как приготовить:
- Сложить все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна.
- Взбить до получения однородной массы. Перелить молочный коктейль в стакан и сразу же подавать.