Что приготовить на Хэллоуин 2021 – 5 рецептов праздничных блюд

Хэллоуина осталось не так много времени, так что пора приступать к основательному приготовлению. Мы рассказывали, что можно приготовить вкусного и устрашающего. Теперь еще 5 интересных рецептов.

Все они испробованы редакцией. Кто-то готовил тосты "Мумии" для взрослой вечеринки, а кто-то порадовал детей печеньем "Джек-фонарь" и традиционными яблоками в карамели.

Рецепты на Хэллоуин / Фото: Depositphotos

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Для молочного коктейля "Привидение" нарисуйте на стаканах с напитком "рожицы" привидений. Если боитесь испортить дорогую посуду, используйте пластиковую.

Тыквенный крем-суп "Паутинка"

Тыквенный суп на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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700 г мякоти тыквы;

1 большая луковица;

3-4 зубчика чеснока;

3 ст. л. оливкового масла;

350 мл воды;

200 мл сливок жирностью 11%;

соль, молотый черный перец и паприка;

2-3 щепотки молотого мускатного ореха.

Как приготовить:

В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Чеснок мелко нарезать, положить в кастрюлю, обжарить в течение 1 минуты, добавить измельченный лук и готовить до мягкости. Тыкву нарезать небольшими кубиками, добавить в кастрюлю к луку. Жарить, помешивая, еще 5 минут. Залить водой, довести до кипения и варить около 10 минут. Когда тыква сварится, блендером взбить смесь до состояния пюре. Снова довести до кипения, влить сливки и приправить по вкусу. Готовить на слабом огне еще 3-4 минуты. Дать настояться 15-20 минут. Перед подачей на поверхности супа можно нарисовать паутинку с помощью сметаны или сливок.

Тосты "Мумии"

Тосты-мумии на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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4 ломтика хлеба;

100 г сыра;

4 ст. л. кетчупа;

горсть маслин.

Как приготовить:

Кусочки хлеба поджарить в тостере или на сухой сковороде. Сыр твердых сортов нарезать тонкими полосками. Маслины порезать кружочками. Смазать хлеб кетчупом, сверху выложить кусочки сыра. Сделать глаза из кусочков маслин.

Печенье "Джек-фонарь"

Тыквенное печенье на Хэллоуин Фото: Pixabay

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

1/3 стакана коричневого сахара (или обычного);

1/2 стакана тыквенного пюре;

1,5-2 стакана муки;

Соль, корица – по щепотке;

1/2 ч. л. разрыхлителя.

Глазурь:

100 г шоколада;

4 ст. л. молока или сливок.

Как приготовить:

Поломать шоколад на кусочки и растопить на водяной бане, добавив молоко или сливки. Тщательно перемешать. Разогреть духовку до 180 градусов. Взбить миксером сахар и масло. Добавить тыквенное пюре, корицу, соль и соду. Добавить муку. Раскатать тесто 0,5 см в толщину. Вырезать печенье в форме тыковок. На половине заготовок вырезать глаза, рот и нос. Выпекать 12-15 минут. Скрепить печенье шоколадом.

Яблоки в карамели

Яблоки в карамели / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

4 яблока;

75 г сливочного масла;

1 1/2 стакана сахара;

орехи, конфетки или кокосовая стружка (для посыпки).

Как приготовить:

Яблоки хорошо помыть. Удалить плодоножки и на их место воткнуть деревянные шпажки. Растопить в сотейнике сливочное масло, добавить сахар и подождать, пока сахар не начнет карамелизироваться и приобретет золотистый цвет. Аккуратно окунуть каждое яблоко в карамель. Подавать, когда она застынет.

Молочный коктейль "Привидение"

Молочный коктейль на Хэллоуин Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1 стакан мороженого

3/4 стакана молока

щепотка ванилина

сахарная пудра (по желанию)

Как приготовить: