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Что приготовить на Хэллоуин 2021 – 5 рецептов праздничных блюд

Ирина Маслова
27 октября, 17:15
Это тыквенный суп "Паутинка", тосты "Мумии", печенье "Джек-фонарь", традиционные яблоки в карамели и молочный коктейль "Привидение"

Хэллоуина осталось не так много времени, так что пора приступать к основательному приготовлению. Мы рассказывали, что можно приготовить вкусного и устрашающего. Теперь еще 5 интересных рецептов.

Все они испробованы редакцией. Кто-то готовил тосты "Мумии" для взрослой вечеринки, а кто-то порадовал детей печеньем "Джек-фонарь" и традиционными яблоками в карамели.

Рецепты на Хэллоуин / Фото: Depositphotos

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Для молочного коктейля "Привидение" нарисуйте на стаканах с напитком "рожицы" привидений. Если боитесь испортить дорогую посуду, используйте пластиковую.

Тыквенный крем-суп "Паутинка"

Тыквенный суп на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • 700 г мякоти тыквы;
  • 1 большая луковица;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 350 мл воды;
  • 200 мл сливок жирностью 11%;
  • соль, молотый черный перец и паприка;
  • 2-3 щепотки молотого мускатного ореха.

Как приготовить:

  1. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Чеснок мелко нарезать, положить в кастрюлю, обжарить в течение 1 минуты, добавить измельченный лук и готовить до мягкости.
  2. Тыкву нарезать небольшими кубиками, добавить в кастрюлю к луку. Жарить, помешивая, еще 5 минут. Залить водой, довести до кипения и варить около 10 минут.
  3. Когда тыква сварится, блендером взбить смесь до состояния пюре. Снова довести до кипения, влить сливки и приправить по вкусу. Готовить на слабом огне еще 3-4 минуты. Дать настояться 15-20 минут.
  4. Перед подачей на поверхности супа можно нарисовать паутинку с помощью сметаны или сливок.

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Тосты "Мумии"

Тосты-мумии на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • 4 ломтика хлеба;
  • 100 г сыра;
  • 4 ст. л. кетчупа;
  • горсть маслин.

Как приготовить:

  1. Кусочки хлеба поджарить в тостере или на сухой сковороде.
  2. Сыр твердых сортов нарезать тонкими полосками. Маслины порезать кружочками.
  3. Смазать хлеб кетчупом, сверху выложить кусочки сыра. Сделать глаза из кусочков маслин.

Печенье "Джек-фонарь"

Тыквенное печенье на Хэллоуин
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла;
  • 1/3 стакана коричневого сахара (или обычного);
  • 1/2 стакана тыквенного пюре;
  • 1,5-2 стакана муки;
  • Соль, корица – по щепотке;
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя.

Глазурь:

  • 100 г шоколада;
  • 4 ст. л. молока или сливок.

Как приготовить:

  1. Поломать шоколад на кусочки и растопить на водяной бане, добавив молоко или сливки. Тщательно перемешать.
  2. Разогреть духовку до 180 градусов.
  3. Взбить миксером сахар и масло. Добавить тыквенное пюре, корицу, соль и соду. Добавить муку. Раскатать тесто 0,5 см в толщину. Вырезать печенье в форме тыковок. На половине заготовок вырезать глаза, рот и нос. Выпекать 12-15 минут. Скрепить печенье шоколадом.

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Яблоки в карамели

Яблоки в карамели / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 4 яблока;
  • 75 г сливочного масла;
  • 1 1/2 стакана сахара;
  • орехи, конфетки или кокосовая стружка (для посыпки).

Как приготовить:

  1. Яблоки хорошо помыть. Удалить плодоножки и на их место воткнуть деревянные шпажки.
  2. Растопить в сотейнике сливочное масло, добавить сахар и подождать, пока сахар не начнет карамелизироваться и приобретет золотистый цвет.
  3. Аккуратно окунуть каждое яблоко в карамель. Подавать, когда она застынет.

Молочный коктейль "Привидение"

Молочный коктейль на Хэллоуин
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан мороженого
  • 3/4 стакана молока
  • щепотка ванилина
  • сахарная пудра (по желанию)

Как приготовить:

  1. Сложить все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна.
  2. Взбить до получения однородной массы. Перелить молочный коктейль в стакан и сразу же подавать.

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