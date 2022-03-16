Домашний майонез за две минуты – рецепты с яйцом и на жидкости из-под горошка

Рецептов нашего любимого майонеза существует десятки. Его сегодня делают на авокадо и даже на яблоке.

Эти два рецепта больше традиционные, их можно использовать для борща, салатов и запекания.

Домашний майонез / Фото: Инстаграм

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Будете делать майонез с яйцом – оно должно быть комнатной температуры. В процессе взбивания не нужно поднимать блендер.

Домашний майонез с яйцом

Ингредиенты:

растительное масло – 180 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар, сок лимона, горчица – по 1 ч. л.;

уксус 9% – 0,5 ч. л.

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

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В растительное масло вбить яйцо. Добавить соль и сахар, перец и горчица. Влить уксус и взбить блендером.

Здесь читайте, как замесить тесто для пиццы на майонезе за 5 минут.

Домашний майонез с жидкостью из консервированного горошка

Ингредиенты:

жидкость из под консервированного горошка -135 мл;

растительное масло – 350 мл;

горчица, уксус 9% – по 1 ч. л.;

сахар, соль – по 0,5 ч. л.

Как приготовить:

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В жидкость из-под горошка добавить соль, сахар, горчицу. Немного взбить блендером до белого цвета. Добавить уксус, масло частями, взбивая.

Здесь смотрите, как автор рецепта Ольга Матвей готовит постный майонез.