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Домашний майонез за две минуты – рецепты с яйцом и на жидкости из-под горошка

Ирина Маслова
16 марта, 11:12
То есть один рецепт будет постным. Очень важно растительное масло, оно не должно быть с ярко выраженным запахом и вкусом

Рецептов нашего любимого майонеза существует десятки. Его сегодня делают на авокадо и даже на яблоке.

Эти два рецепта больше традиционные, их можно использовать для борща, салатов и запекания.

Домашний майонез / Фото: Инстаграм

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Будете делать майонез с яйцом – оно должно быть комнатной температуры. В процессе взбивания не нужно поднимать блендер.

Домашний майонез с яйцом

Ингредиенты:

  • растительное масло – 180 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар, сок лимона, горчица – по 1 ч. л.;
  • уксус 9% – 0,5 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. В растительное масло вбить яйцо. Добавить соль и сахар, перец и горчица.
  2. Влить уксус и взбить блендером.

Здесь читайте, как замесить тесто для пиццы на майонезе за 5 минут.

Домашний майонез с жидкостью из консервированного горошка

Ингредиенты:

  • жидкость из под консервированного горошка -135 мл;
  • растительное масло – 350 мл;
  • горчица, уксус 9% – по 1 ч. л.;
  • сахар, соль – по 0,5 ч. л.

Как приготовить:

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  1. В жидкость из-под горошка добавить соль, сахар, горчицу.
  2. Немного взбить блендером до белого цвета. Добавить уксус, масло частями, взбивая.

Здесь смотрите, как автор рецепта Ольга Матвей готовит постный майонез.