Дрожжи для пасок – какие лучше и почему они иногда не работают

Без хорошо работающих дрожжей не будет пышной пасхальной сдобы, даже если вы будете печь по самому простому рецепту.
Ни от цукатов и сухофруктов, ни от вашего бережного вымешивания удачная паска тоже, к сожалению, не очень зависит.
Какие дрожжи лучше брать для пасок / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня
Сегодня ассортимент дрожжей такой – живые, сухие и быстрые сухие. И какие бы вы не использовали, важно проверить их активность накануне на другом, более простом рецепте.
Итак, какие дрожжи нужны для пасок и почему они иногда не срабатывают и не поднимают тесто как надо, читаем ниже.
Советы с сайта yellowmixer.com.
Какие дрожжи лучше для пасхальной выпечки
Живые. Они должны быть свежие, с характерным запахом. В своей книге "Солодке печиво" Дария Цвек выделяет закономерность: чем больше сдобы в тесте, тем щедрее следует класть дрожжи.
На один килограмм муки нужно взять 100 граммов прессованных дрожжей, если по рецепту идет 8 яиц и 200 граммов сливочного масла. Это для того, чтобы жирное и тяжелое тесто хорошо поднялось.
Ну и конечно, дрожжи сначала активируются теплым молоком и сахаром.
Если выбрали сухие дрожжи, то на каждые 500 граммов муки нужно 15 граммов дрожжей.
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Почему дрожжи иногда не работают
Кроме того, что срок годности у дрожжей должен быть нормальным, обратите внимание, как вы хранили живые дрожжи.
Храните их в герметичной упаковке, чтобы они не заветрелись. То же самое касается и сухих дрожжей.
И если ваши дрожжи хорошие, а тесто все равно не поднялось, то это может быть следствием неправильной температуры расстойки теста.
Нужно, чтобы оно стояло при температуре 35-38 градусов. Лучше, если это будет приоткрытая духовка и никаких сквозняков не должно быть.
Еще хорошей работе дрожжей мешают соль и сахар. Берите их ровно столько, сколько указано в проверенном рецепте.
И последнее – мука. Ее, просеянную, нужно добавлять частями, чтобы не забить тесто. Поэтому часто в рецептах есть приписка: муки может понадобится больше или меньше.
Помните, что дрожжевое тесто должно быть мягким и воздушным, слегка липнуть к рукам.
Для творожной пасхи дрожжи не нужны. Для этого рецепта не будет нужна и марля.