Дріжджі для пасок – які краще і чому вони іноді не працюють

Без дріжджів, що добре працюють, не буде пишної пасхальної здоби, навіть якщо ви пектимете за найпростішим рецептом.

Ні від цукатів і сухофруктів, ні від вашого дбайливого вимішування вдала паска теж, на жаль, не дуже залежить.

Які дріжджі краще брати для пасок / Фото: depositphotos.com, Колаж: Сьогодні

Реклама

Сьогодні асортимент дріжджів такий – живі, сухі та швидкі сухі. І які б ви не використовували, важливо перевірити їхню активність напередодні на іншому, простішому рецепті.

Отже, які дріжджі потрібні для пасок і чому вони іноді не спрацьовують і не піднімають тісто як треба, читайте нижче.

Поради із сайту yellowmixer.com.

Реклама

Які дріжджі краще для великодньої випічки

Експерти радять для пасок живі дріжджі / Фото: yellowmixer.com

Живі. Вони мають бути свіжі, з властивим запахом. У своїй книзі "Солодке печиво" Дарія Цвєк виділяє закономірність: що більше здоби в тісті, то щедріше слід класти дріжджі.

На один кілограм борошна потрібно взяти 100 грамів пресованих дріжджів, якщо за рецептом йде 8 яєць і 200 грамів вершкового масла. Це для того, щоб жирне та важке тісто добре піднялося.

Реклама

Ну й звісно, дріжджі спочатку активуються теплим молоком та цукром.

Якщо вибрали сухі дріжджі, то на кожні 500 грамів борошна потрібно 15 грамів дріжджів.

Тут дізнаєтесь, як перевірити функціональність розпушувача.

Чому дріжджі іноді не працюють

Тісто має розстоюватись за температури 35-38 градусів / Фото: Depositphotos

Крім того, що термін придатності дріжджів має бути нормальним, зверніть увагу, як ви зберігали живі дріжджі.

Зберігайте їх у герметичній упаковці, щоб вони не завітрилися. Те ж стосується і сухих дріжджів.

І якщо ваші дріжджі хороші, а тісто все одно не піднялося, це може бути наслідком неправильної температури вистоювання тіста.

Потрібно, щоб воно стояло за температури 35-38 градусів. Краще, якщо це буде відчинена духовка й жодних протягів не має бути.

Ще хорошій роботі дріжджів заважають сіль та цукор. Беріть їх стільки, скільки зазначено в перевіреному рецепті.

І останнє – борошно. Його, просіяне, треба додавати частинами, щоб не забити тісто. Тому часто в рецептах є дописка: борошно може знадобиться більше або менше.

Пам'ятайте, що дріжджове тісто має бути м'яким та повітряним, злегка липнути до рук.

Для сирної паски дріжджі не потрібні. Для цього рецепта не буде потрібна й марля.