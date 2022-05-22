Галушки с капустой – удивительный рецепт украинской кухни

Галушки не такие простые, как может казаться. Они могут быть в некотором роде замысловатыми, что можно сравнить с интересной шпундрой из мяса и свеклы.
Оказывается, галушки – это не только пухлые вареные кусочки теста, их можно сделать с капустой. Причем капуста должна тушиться не в растительном масле, а сливочном да еще и в молоке.
Галушки с капустой
Как советуют на сайте Еtnocook.com.ua, вместо муки может подойти манка, а при желании к нашинкованной капусте попробуйте добавить тертую морковь.
Галушки с капустой
Галушки с капустой
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 500 г;
- молоко – 100 мл;
- масло сливочное – 50 г;
- мука – 150 г;
- яйца – 2 шт.;
- немного сахара;
- луковиц;
- соль, сметана, зелень.
Капусту можно вкусно использовать в нашем любимом капустняке, здесь рецепт.
Как приготовить:
- Капусту помыть, тонко нашинковать, посолить, помять руками, залить молоком, добавить сливочное масло и тушить на медленном огне до смягчения, 30 минут.
- Добавить просеянную муку частями, помешивая. Снять с огня, дать остыть.
- Добавить яйца и сахар, тщательно перемешать.
- Поверхность присыпать мукой или панировочными сухарями, сформировать и нарезать галушки 2-3 см в диаметре и 1-1,5 см шириной. Отварить.
- Сложить в глубокую миску, полить поджаренным на растительном масле луком, добавить сметану и зелень.
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