Галушки с капустой – удивительный рецепт украинской кухни

Галушки не такие простые, как может казаться. Они могут быть в некотором роде замысловатыми, что можно сравнить с интересной шпундрой из мяса и свеклы.

Оказывается, галушки – это не только пухлые вареные кусочки теста, их можно сделать с капустой. Причем капуста должна тушиться не в растительном масле, а сливочном да еще и в молоке.

Галушки с капустой

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Как советуют на сайте Еtnocook.com.ua, вместо муки может подойти манка, а при желании к нашинкованной капусте попробуйте добавить тертую морковь.

Галушки с капустой

Галушки с капустой

Ингредиенты:

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капуста белокочанная – 500 г;

молоко – 100 мл;

масло сливочное – 50 г;

мука – 150 г;

яйца – 2 шт.;

немного сахара;

луковиц;

соль, сметана, зелень.

Капусту можно вкусно использовать в нашем любимом капустняке, здесь рецепт.

Как приготовить:

Капусту помыть, тонко нашинковать, посолить, помять руками, залить молоком, добавить сливочное масло и тушить на медленном огне до смягчения, 30 минут. Добавить просеянную муку частями, помешивая. Снять с огня, дать остыть. Добавить яйца и сахар, тщательно перемешать. Поверхность присыпать мукой или панировочными сухарями, сформировать и нарезать галушки 2-3 см в диаметре и 1-1,5 см шириной. Отварить. Сложить в глубокую миску, полить поджаренным на растительном масле луком, добавить сметану и зелень.

Старинный рецепт паляницы читайте в этом материале.