Галушки з капустою – дивовижний рецепт української кухні

Галушки не такі прості, як багато хто може подумати. Вони можуть бути певною мірою несподіваними, що можна порівняти з цікавою шпундрою з м'яса та буряків.
Як з'ясувалося, галушки – це не тільки пухкі варені шматочки тіста, їх можна зробити з капустою. Причому капуста має тушкуватися не в олії, а вершковому маслі та ще й у молоці.
Галушки з капустою
Як радять на сайті Еtnocook.com.ua, замість борошна може підійти манка, а на бажання до нашаткованої капусти спробуйте додати терту моркву.
Галушки з капустою
Галушки з капустою
Інгредієнти:
- капуста білокачанна – 500 г;
- молоко – 100 мл;
- масло вершкове – 50 г;
- борошно – 150 г;
- яйця – 2 шт.;
- трохи цукру;
- цибулин;
- сіль, сметана, зелень.
Капусту можна смачно використовувати у нашому улюбленому капусняку, тут рецепт.
Як приготувати:
- Капусту помити, тонко нашаткувати, посолити, пом'яти руками, залити молоком, додати масло й тушкувати на повільному вогні до пом'якшення, 30 хвилин.
- Додати просіяне борошно частинами, помішуючи. Зняти з вогню, дати охолонути.
- Додати яйця та цукор, ретельно перемішати.
- Поверхню присипати борошном або панірувальними сухарями, сформувати та нарізати галушки 2-3 см у діаметрі та 1-1,5 см завширшки. Відварити.
- Скласти в глибоку миску, полити підсмаженою на олії цибулею, додати сметану і зелень.
Старовинний рецепт паляниці читайте в цьому матеріялі.