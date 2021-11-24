Горячие закуски на Новый год 2022, которые отличное "разогреют" основные блюда

В новогоднюю ночь хочется побаловать себя особенным. Тем, что на любые другие праздники мы не готовим. Поэтому к холодным закускам на Новый год 2022, как и к горячим, стоит запастись хорошими продуктами.

Для рецептов ниже – камамбером и мясистыми помидорами в том числе.

Рецепты горячих закусок на Новый год 2022 / Фото: pexels.com

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В начинку для фаршированных помидоров от urbanistka_vl идут фета и вареная фасоль, можно использовать консервированную. Камамбер по рецепту sharonowa запекается вместе с нарезанным свежим багетом.

Медальоны из куриного филе – редакционный рецепт. Нужны металлические формы-кольца, в них будет запекаться курица.

Запеченный камамбер

Запеченный камамбер / Фото: instagram.com/sharonow

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Ингредиенты рассчитывайте по количеству гостей:

камамбер;

2 зуб. чеснока;

багет;

оливковое масло;

свежий розмарин или тимьян.

Как приготовить:

В центр формы для запекания положить сыр, а вокруг него – нарезанный багет. Сбрызнуть хлеб и камамбер оливковым маслом. Добавить свежий розмарин или тимьян. Запекать при 180 градусах примерно 15 минут.

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Фаршированные помидоры

Фаршированные помидоры / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты:

6 помидоров;

150 г феты;

130 г фасоли (вареной или консервированной);

2 зуб. чеснока;

соль, перец, орегано, острая паприка;

масло оливковое, уксус винный белый.

Как приготовить:

У помидоров срезать шляпки (не выбрасывать), середину убрать ложкой. Сложить в дуршлаг и хорошо отжать от сока. Нарезать. Фету нарезать кубиками, чеснок пропустить через пресс. Смешать фету, измельченную фасоль, чеснок, специи, травы, соль. Начинить помидоры, сверху накрыть шляпками. Разложить в форму для запекания, полить оливковым маслом, смешанным с ложкой винного уксуса и запекать 20-30 минут при 180 градусах.

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Медальоны из куриного филе с ананасами

Куриные медальоны с ананасами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг куриного филе;

10 колец консервированного ананаса;

100 мл сметаны или домашнего майонеза;

150 г твердого сыра;

соль, молотый перец;

растительное масло;

зелень – для украшения.

Как приготовить: