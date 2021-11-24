Горячие закуски на Новый год 2022, которые отличное "разогреют" основные блюда

В новогоднюю ночь хочется побаловать себя особенным. Тем, что на любые другие праздники мы не готовим. Поэтому к холодным закускам на Новый год 2022, как и к горячим, стоит запастись хорошими продуктами.
Для рецептов ниже – камамбером и мясистыми помидорами в том числе.
Рецепты горячих закусок на Новый год 2022 / Фото: pexels.com
В начинку для фаршированных помидоров от urbanistka_vl идут фета и вареная фасоль, можно использовать консервированную. Камамбер по рецепту sharonowa запекается вместе с нарезанным свежим багетом.
Медальоны из куриного филе – редакционный рецепт. Нужны металлические формы-кольца, в них будет запекаться курица.
Запеченный камамбер
Ингредиенты рассчитывайте по количеству гостей:
- камамбер;
- 2 зуб. чеснока;
- багет;
- оливковое масло;
- свежий розмарин или тимьян.
Как приготовить:
- В центр формы для запекания положить сыр, а вокруг него – нарезанный багет. Сбрызнуть хлеб и камамбер оливковым маслом.
- Добавить свежий розмарин или тимьян.
- Запекать при 180 градусах примерно 15 минут.
Фаршированные помидоры
Ингредиенты:
- 6 помидоров;
- 150 г феты;
- 130 г фасоли (вареной или консервированной);
- 2 зуб. чеснока;
- соль, перец, орегано, острая паприка;
- масло оливковое, уксус винный белый.
Как приготовить:
- У помидоров срезать шляпки (не выбрасывать), середину убрать ложкой. Сложить в дуршлаг и хорошо отжать от сока. Нарезать.
- Фету нарезать кубиками, чеснок пропустить через пресс. Смешать фету, измельченную фасоль, чеснок, специи, травы, соль.
- Начинить помидоры, сверху накрыть шляпками.
- Разложить в форму для запекания, полить оливковым маслом, смешанным с ложкой винного уксуса и запекать 20-30 минут при 180 градусах.
Медальоны из куриного филе с ананасами
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе;
- 10 колец консервированного ананаса;
- 100 мл сметаны или домашнего майонеза;
- 150 г твердого сыра;
- соль, молотый перец;
- растительное масло;
- зелень – для украшения.
Как приготовить:
- Куриное филе помыть, обсушить. Нарезать пластинками толщиной около 2 см. Отбить, добавить специи.
- Выложить на противень формочки. Положить внутрь филе. Смазать сметаной или домашним майонезом.
- Сверху разместить кольца ананаса и посыпать тертым сыром.
- Запекать в разогретой до 190 градусов духовке около 35 минут.
- Подавать со свежими овощами, украсив зеленью.