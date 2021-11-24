Гарячі закуски на Новий рік 2022, які "розігріють" основні страви

У новорічну ніч хочеться потішити себе особливим. Тим, що на будь-які інші свята ми не готуємо. Тому до холодних закускок на Новий рік 2022, як і до гарячих, варто запастися хорошими продуктами.

Для рецептів нижче – камамбером та м'ясистими помідорами зокрема.

Рецепти гарячих закусок на Новий рік 2022 / Фото: pexels.com

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У начинку для фаршированих помідорів від urbanistka_vl йдуть фета та варена квасоля, можна використовувати консервовану. Камамбер за рецептом sharonowa запікається разом з нарізаним свіжим багетом.

Медальйони з курячого філе – редакційний рецепт. Потрібні металеві форми-кільця, у них запікатиметься курка.

Запечений камамбер

Запечений камамбер / Фото: instagram.com/sharonow

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Інгредієнти розраховуйте за кількістю гостей:

камамбер;

2 зуб. часнику;

багет;

оливкова олія;

свіжий розмарин або чебрець.

Як приготувати:

У центр форми для запікання покласти сир, а навколо нього – нарізаний багет. Збризкати хліб і камамбер оливковою олією. Додати свіжий розмарин або чебрець. Запікати за 180 градусів приблизно 15 хвилин.

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Фаршировані помідори

Фаршировані помідори / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Інгредієнти:

6 помідорів;

150 г фети;

130 г квасолі (вареної або консервованої);

2 зуб. часнику;

сіль, перець, орегано, гостра паприка;

олія оливкова, оцет винний білий.

Як приготувати:

У помідорів зрізати капелюшки (не викидати), середину прибрати ложкою. Скласти в друшляк і добре віджати від соку. Нарізати. Фету нарізати кубиками, часник пропустити через прес. Змішати фету, подрібнену квасолю, часник, спеції, трави, сіль. Начинити помідори, зверху накрити капелюшками. Розкласти у форму для запікання, полити оливковою олією, змішаною з ложкою винного оцту і запікати 20-30 хвилин за 180 градусів.

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Медальйони з курячого філе з ананасами

Медальйони з курячого філе з ананасами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кг курячого філе;

10 кілець консервованого ананаса;

100 мл сметани або домашнього майонезу;

150 г твердого сиру;

сіль, мелений перець;

олія;

зелень – для прикраси.

Як приготувати: