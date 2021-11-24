Гарячі закуски на Новий рік 2022, які "розігріють" основні страви

У новорічну ніч хочеться потішити себе особливим. Тим, що на будь-які інші свята ми не готуємо. Тому до холодних закускок на Новий рік 2022, як і до гарячих, варто запастися хорошими продуктами.
Для рецептів нижче – камамбером та м'ясистими помідорами зокрема.
Рецепти гарячих закусок на Новий рік 2022 / Фото: pexels.com
У начинку для фаршированих помідорів від urbanistka_vl йдуть фета та варена квасоля, можна використовувати консервовану. Камамбер за рецептом sharonowa запікається разом з нарізаним свіжим багетом.
Медальйони з курячого філе – редакційний рецепт. Потрібні металеві форми-кільця, у них запікатиметься курка.
Запечений камамбер
Інгредієнти розраховуйте за кількістю гостей:
- камамбер;
- 2 зуб. часнику;
- багет;
- оливкова олія;
- свіжий розмарин або чебрець.
Як приготувати:
- У центр форми для запікання покласти сир, а навколо нього – нарізаний багет. Збризкати хліб і камамбер оливковою олією.
- Додати свіжий розмарин або чебрець.
- Запікати за 180 градусів приблизно 15 хвилин.
Фаршировані помідори
Інгредієнти:
- 6 помідорів;
- 150 г фети;
- 130 г квасолі (вареної або консервованої);
- 2 зуб. часнику;
- сіль, перець, орегано, гостра паприка;
- олія оливкова, оцет винний білий.
Як приготувати:
- У помідорів зрізати капелюшки (не викидати), середину прибрати ложкою. Скласти в друшляк і добре віджати від соку. Нарізати.
- Фету нарізати кубиками, часник пропустити через прес. Змішати фету, подрібнену квасолю, часник, спеції, трави, сіль.
- Начинити помідори, зверху накрити капелюшками.
- Розкласти у форму для запікання, полити оливковою олією, змішаною з ложкою винного оцту і запікати 20-30 хвилин за 180 градусів.
Медальйони з курячого філе з ананасами
Інгредієнти:
- 1 кг курячого філе;
- 10 кілець консервованого ананаса;
- 100 мл сметани або домашнього майонезу;
- 150 г твердого сиру;
- сіль, мелений перець;
- олія;
- зелень – для прикраси.
Як приготувати:
- Куряче філе помити, обсушити. Нарізати пластинками завтовшки близько 2 см. Відбити, додати спеції.
- Викласти на деко форми. Покласти філе. Змастити сметаною або домашнім майонезом.
- Зверху розмістити кільця ананаса та посипати тертим сиром.
- Запікати в розігрітій до 190 градусів духовці близько 35 хвилин.
- Подавати зі свіжими овочами, прикрасивши зеленню.