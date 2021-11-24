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Гарячі закуски на Новий рік 2022, які "розігріють" основні страви

Ірина Маслова
24 листопада, 13:34
Усі ці закуски не втомлять шлунок за святковим столом. Спробуйте нафарширувати помідори фетою та квасолею, запекти камамбер з розмарином або зробити курячі медальйони з ананасами

У новорічну ніч хочеться потішити себе особливим. Тим, що на будь-які інші свята ми не готуємо. Тому до холодних закускок на Новий рік 2022, як і до гарячих, варто запастися хорошими продуктами.

Для рецептів нижче – камамбером та м'ясистими помідорами зокрема.

Рецепти гарячих закусок на Новий рік 2022 / Фото: pexels.com

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У начинку для фаршированих помідорів від urbanistka_vl йдуть фета та варена квасоля, можна використовувати консервовану. Камамбер за рецептом sharonowa запікається разом з нарізаним свіжим багетом.

Медальйони з курячого філе – редакційний рецепт. Потрібні металеві форми-кільця, у них запікатиметься курка.

Запечений камамбер

Запечений камамбер / Фото: instagram.com/sharonow

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Інгредієнти розраховуйте за кількістю гостей:

  • камамбер;
  • 2 зуб. часнику;
  • багет;
  • оливкова олія;
  • свіжий розмарин або чебрець.

Як приготувати:

  1. У центр форми для запікання покласти сир, а навколо нього – нарізаний багет. Збризкати хліб і камамбер оливковою олією.
  2. Додати свіжий розмарин або чебрець.
  3. Запікати за 180 градусів приблизно 15 хвилин.

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Фаршировані помідори

Фаршировані помідори / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Інгредієнти:

  • 6 помідорів;
  • 150 г фети;
  • 130 г квасолі (вареної або консервованої);
  • 2 зуб. часнику;
  • сіль, перець, орегано, гостра паприка;
  • олія оливкова, оцет винний білий.

Як приготувати:

  1. У помідорів зрізати капелюшки (не викидати), середину прибрати ложкою. Скласти в друшляк і добре віджати від соку. Нарізати.
  2. Фету нарізати кубиками, часник пропустити через прес. Змішати фету, подрібнену квасолю, часник, спеції, трави, сіль.
  3. Начинити помідори, зверху накрити капелюшками.
  4. Розкласти у форму для запікання, полити оливковою олією, змішаною з ложкою винного оцту і запікати 20-30 хвилин за 180 градусів.

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Медальйони з курячого філе з ананасами

Медальйони з курячого філе з ананасами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 кг курячого філе;
  • 10 кілець консервованого ананаса;
  • 100 мл сметани або домашнього майонезу;
  • 150 г твердого сиру;
  • сіль, мелений перець;
  • олія;
  • зелень – для прикраси.

Як приготувати:

  1. Куряче філе помити, обсушити. Нарізати пластинками завтовшки близько 2 см. Відбити, додати спеції.
  2. Викласти на деко форми. Покласти філе. Змастити сметаною або домашнім майонезом.
  3. Зверху розмістити кільця ананаса та посипати тертим сиром.
  4. Запікати в розігрітій до 190 градусів духовці близько 35 хвилин.
  5. Подавати зі свіжими овочами, прикрасивши зеленню.