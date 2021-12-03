Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Холодец на Новый год-2022: как приготовить его идеально и лучшие рецепты для разного мяса

Ирина Маслова
3 декабря, 11:45
Холодец получится мутным, если будет бурлить и кипеть. Он должен вариться на максимально слабом огне. Нежелательно добавлять в бульон молотый перец, он испортит прозрачность

Мы помним, что хозяин Нового года-2022 любит, чтобы на столе было много мясного разнообразия.

Холодец – это та еда, которая готовится несколько раз в году, и для миллионов этот раз – именно новогодний стол. И будет очень обидно, если холодец не получится.

Как идеально приготовить холодец и лучшие рецепты на Новый год-2022 / Фото: Инстаграм

Реклама

А так бывает часто: он не застыл, помутнел, недостаточно ароматный. Это значит, что допускаются грубые ошибки. Например, рассчитаны неправильные пропорции воды и мяса.

Поэтому нужно еще раз повторить правила приготовления холодца, чтобы он получился таким, как надо. Все наблюдения по этому поводу собраны из блогов профессиональных кулинаров и форумов заядлых хозяек.

Правильные пропорции

Именно от них зависит цвет холодца, текстура и степень его застывания.

Реклама

Есть проверенная формула, которую легко запомнить и применять.

Итак: на 3 литра воды комнатной температуры нужно не меньше 1,5 кг мяса на кости. И не меньше 300 г чистого мяса.

Температура бульона во время варки

Стоит запомнить, что будущий холодец не должен кипеть и бурлить. Тогда жир из мяса сделает его мутным и некрасивым.

Реклама

Что делать?

Выложить мясо в кастрюлю, залить водой комнатной температуры. Затем довести на медленном огне до кипения и сразу же максимально убавить огонь.

После того, как добавите соль, нужно убрать пену с поверхности. И уже через 15-20 минут можно добавлять специи, овощи.

Читайте также:

Сколько варить бульон?

В среднем – 7 часов. Понятно, что холодец из курицы или индейки варится около 5 часов. Процеживать его сразу не нужно. Пусть постоит на плите, пока из горячего не превратится в теплый.

Читайте также:

Секретные ингредиенты для бульона

Несмотря на то, что у каждого есть свой проверенный набор специй и овощей, есть еще несколько интересных советов по этому поводу.

Если разрезать очищенную луковицу и морковь пополам, обжарить их на сухой сковороде до подпалин, добавить в бульон – получится золотистый оттенок холодца.

Лавровый лист. Многие кулинары советуют класть его в самом начале варки на несколько минут, затем убрать.

Чеснок, если любите, тоже можно добавить в самом конце. Его нужно раздавить ножом.

Черный перец. Советуют использовать перец горошком, молотый может давать помутнение бульона.

Лучшие рецепты холодца на Новый год-2022

Холодец из индейки

Холодец из индейки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • по 1 шт. луковица, морковь, крыло индейки;
  • 2 индюшиные шеи;
  • 2 пучка зелени;
  • 1,5 ч. л. измельченных сухих кореньев;
  • соль, перец горошком.

Как приготовить:

  1. Индейку хорошо помыть. Залить холодной водой так, чтобы жидкость только покрывала мясо.
  2. Поставить на плиту и довести до кипения. Снять пену и варить на минимальном огня около часа.
  3. Добавить целую очищенную морковь и луковицу, стебли зелени и сухие коренья. Томить на слабом огне еще 2 часа.
  4. За 20 минут до конца варки приправить бульон солью и перцем.
  5. Вынуть мясо из кастрюли, отделить от костей, остудить. Бульон процедить.
  6. Мясо индейки и морковь нарезать пластинками, зелень измельчить. Соединить подготовленные ингредиенты, разложить по формам.
  7. Залить все процеженным бульоном, поставить в холодильник до застывания.

Читайте также:

Холодец из говядины

Вкусный холодец / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 2 говяжьих голяшки;
  • 1 кг мякоти говядины;
  • по 1 шт. морковь, луковица, головка чеснока;
  • 1 корень петрушки или пастернака, или немного сельдерея;
  • по 3-4 веточки сельдерея, петрушки;
  • черный перец горошком, душистый перец горошком;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Вымыть и сложить голяшки в большую кастрюлю. Залить 5 л холодной воды и поставить на умеренный огонь.
  2. Как только вода закипит, убавить огонь до минимума и снять пену и жир.
  3. Добавить лук, разрезанные пополам коренья, веточки сельдерея, стебли петрушки, горошины черного и душистого перца. Варить без крышки 3-4 часа.
  4. Мякоть говядины нарезать. Cложить в миску, залить кипятком. Оставить на 3-5 минут.
  5. Слить кипяток и переложить в кастрюлю с голяшками. Варить холодец еще 3-4 часа. За полчаса до окончания варки слегка посолите.
  6. Дать немного остыть и процедить бульон. Дать остыть полностью.
  7. Отделить мясо от кости, мякоть нарезать.
  8. Мелко нарезать листья петрушки, смешать с мясом, посолить. Разложить по лоткам.
  9. Чеснок измельчить. Выложить на дуршлаг, застеленный марлей.
  10. Снять жир с поверхности бульона. Разогреть бульон, посолить по вкусу и процедить его через чеснок.
  11. Залит бульоном мясо, остудить до комнатной температуры. Убрать в холодильник.

Читайте также:

Холодец из свиных ножек

Холодец из свиных ножек / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 700 г свиных ножек;
  • 1,4 кг говядины;
  • 1 стакан молока;
  • 1-2 шт. моркови;
  • 10 горошин черного перца;
  • по 1 шт. гвоздика, лук, лавровый лист;
  • 1,5-2 ч. л. соли;
  • лимонная кислота – щепотка;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 10 веточек укропа.

Как приготовить:

  1. Свиные ножки очистить, помыть, разрезать вдоль. Залить молоком и долить воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставить на 30 минут.
  2. Говядину помыть и залить водой на 30 минут.
  3. Ножки очистить и сложить в кастрюлю. Вода должна полностью покрывать мясо. Довести до кипения. Когда поднимется пена, слить воду, промыть мясо и кастрюлю.
  4. Залить воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положить свиные ножки и говядину. Довести до легкого кипения, уменьшить огонь и снять пену. Добавить щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.
  5. Варить на очень медленном огне 3 часа.
  6. Луковицу в шелухе помыть. Морковь и корень петрушки очистить. Добавить к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолить бульон, чтобы он был немного пересолен.
  7. Варить еще час. Снять с огня и убрать мясо и овощи. Морковь и мясо оставьте охлаждаться.
  8. Убрать жир. Перетереть чеснок со щепоткой соли, добавить в бульон и размешать. Оставить на 15-20 минут.
  9. Отделить мясо от костей. Разделить на волокна. Выложить в форму слоем толщиной 2-2,5 см.
  10. Вырезать из вареной моркови цветы и выложить на мясо.
  11. Бульон процедить, залить мясо слоем 2-2,5 см. Измельчить укроп и посыпать будущий холодец.
  12. Убрать в холодильник на 4-5 часов.