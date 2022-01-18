Идеальная выпечка с замороженными ягодами – 3 правила, чтобы ее не испортить

Выпечка зимой может быть с сезонными фруктами, например, с мандаринами, а может с замороженными ягодами, о которых старательные хозяйки побеспокоились летом.

Но иногда случается так, что в процессе ягоды растекаются, тесто не пропекается – пирог испорчен.

Как приготовить идеальную выпечку с замороженными ягодами / Фото: Depositphotos

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Собрали советы опытных людей, которые знают, как сделать выпечку с замороженными ягодами идеальной.

Разморозка ягод

Не размораживайте ягоды для выпечки заранее / Фото: Depositphotos

Обычно это происходит так: ягоды достаются из морозилки, кладутся в емкость и ждут своей очереди, пока готовится основа для пирога или пирожков.

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Это неправильно. Как говорят эксперты, ягоды должны находится в морозильной камере.

А чтобы они не давали лишний сок, перед тем, как отправить их в тесто, ягоды нужно обвалять в муке или еще лучше в крахмале.

Если планируете пирог на песочном тесте, то в него нужно добавить 30 граммов сливочного масла к указанному в рецепте количеству.

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Так основа будет держать сок, как бы отталкивая его от теста.

Здесь узнаете, как быстро разморозить слоеное и дрожжевое тесто.

Время выпекания

Время выпекания нужно увеличить на 5-10 минут / Фото: pexels.com

Его нужно увеличить. Понятно, это для того, чтобы ягоды успели разморозиться, а тесто пропечься. Обычно это интервал в районе 5-10 минут.

Время все же будет зависеть от толщины слоя ягод и теста, а также от особенностей духовки.

Как правильно хранить дрожжевое тесто в морозилке и холодильнике узнаете здесь.

Разновидность выпечки

Лучше всего с замороженными ягодами выпекать открытые пироги / Фото: Depositphotos

Все-таки шансов на то, что выпечка получится идеальной больше у открытых пирогов.

Даже если будет много лишней жидкости, она все равно испарится.

Многие советуют вначале отправить основу в духовку, слегка ее подпечь, а только потом выкладывать начинку.