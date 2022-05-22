Как готовят цыпленка тапака грузины и какие секреты блюда скрывают

Одно из самых красивых и сравнительно простых в приготовлении блюд грузинской кухни – цыпленок тапака или, как часто его называют, цыпленок табака.

У грузин есть свои секреты для каждого блюда, это касается хачапури, конечно же, они существуют и для цыпленка тапака.

Как приготовить цыпленка тапака

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Соус для цыпленка универсальный. В нем он будет мариноваться, с ним же готовое блюдо подается. В соусе есть очень много чеснока. Целая головка. Вкуснее будет, когда истолочь его в ступке с солью.

Немаловажно правильно разделать цыпленка. Итак, на крыльях нужно обрезать первые две фаланги. Не забудьте обрезать шею и гузку. Так обязательно поступают в Грузии.

И запомним, отбивать мясо не нужно, делать тушку плоской нужно только руками.

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Обязательно попробуйте наваристый фасолевый суп шешамади, он хорош на обед и ужин.

Рецепт с канала КУХНЯ С АКЦЕНТОМ.

Цыпленок тапака, грузинский рецепт

Цыпленок тапака, грузинский рецепт / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

цыпленок – по 700 г.

Для маринада:

аджика – 4 ч. л.;

головка чеснока;

лимон – 1 большой или 2 маленьких.

Как приготовить:

Весь чеснок измельчить в ступке с чайной ложкой соли. Добавить аджику и сок одного лимона, перемешать. Добавить ложку растительного масла и снова перемешать. Разделать цыпленка, тщательно обмазать маринадом. Посыпать солью. Очень хорошо разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Отправить цыпленка грудкой в сковороду. Поставить тарелку, сверху – груз, кастрюлю с водой. Жарить 5 минут. Перевернуть на другую сторону. Снова тщательно обмазать соусом, перевернуть и готовить под прессом. Теперь нужно уменьшить огонь и добавить немного сливочного масла. Убрать груз и снова обмазать соусом. Жарить до готовности уже без пресса.

Увидеть все тонкости приготовления этого блюда можно в видео.

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