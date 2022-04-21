Как сохранить свеклу в квартире, морозилке и сельской местности

Хранение свеклы очень схоже с хранением еще одного стратегического овоща – чеснока. Они любят, когда темно и прохладно.
Но свеклу можно сохранить сразу несколькими способами.
Секреты хранения свеклы на балконе и в сельской местности / Фото: Pixabay
Удобней, когда она уже натертая, сырая или отварная, лежит по контейнерам в морозилке. Понятно, что с ней ничего не случится.
И независимо от того, какой способ хранения вы выберете, свеклу нужно периодически перебирать и внимательно осматривать. Если заметите порченную, сразу же выбрасывайте.
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Хранение свеклы в сельской местности
Лучше всего хранится свекла средних размеров, мелкие корнеплоды быстро вянут. Ее можно пересыпать смесью песка и золы в равных пропорциях, торфом или опилками.
Выкладывайте ее в ящик по такому принципу: мелкую – вниз, крупную – сверху.
И еще хранение свеклы в одном ящике с картофелем – оптимальный вариант. Картофель отдает влагу свекле, а свекла повышает его упругость.
Свеклу в сельской местности можно хранить до полугода.
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Хранение свеклы в квартире
В таких условиях сроки сокращаются до 3-4 месяцев. Если храните на балконе, то нужна подушка в ящике – песок или опилки.
В холодильнике ее можно хранить в фольге или бумаге, завернув каждую отдельно.
Хранение мытой свеклы
Забегая наперед, нужно сказать, что этот способ ненадолго. То есть использовать овощ нужно в ближайшие несколько недель.
Хорошо помойте свеклу, обрежьте вершок и корешок. Теперь корнеплод должен хорошо обсохнуть в течение нескольких часов.
Спустя это время все срезы затянутся. Теперь можно раскладывать ее по пакетам.
Здесь важно учитывать следующее: свекла не любит воздух, поэтому из пакетов его нужно максимально выпустить и плотно завязать.
Эксперты советуют уже упакованную свеклу снова поместить в пакет и снова завязать.
Для этого способа подойдет и пищевая пленка. Например, когда вам нужна одна или две свеклы для борща или салата. Обмотайте корнеплод и поместите в пакет.
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