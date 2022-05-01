Как сварить ароматный кофе в турке – рецепт и главные правила

Да, кофе можно сварить и без турки, но самый вкусный напиток можно выпить именно тогда, когда он приготовлен в турке, джезве. Причем она должна быть медной.
Почему? Медь быстро нагревается и так же быстро отдает тепло, что позволяет кофе не перезавариться.
Кофе в джезве / Фото: Moldy Vintages/pexels.com
Если варить кофе в турке с сахаром, добавляя его к кофейному порошку, пена получится более устойчивой. Соль на кончике ножа придаст мягкость.
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Что важно знать перед тем, как варить кофе в джезве
Кофе и помол. Он должен быть специально обжаренный для приготовления в турке. Срок годности после обжарки – не более одного месяца. Идеально, если это будет арабика.
Мелите зерна практически в пыль, делайте это перед приготовлением напитка.
Вода. Нужно взять сырую, очищенную от примесей воду или бутилированную, обязательно комнатной температуры.
Процесс. В течение всего времени, как готовится джезва, ничего не делайте. Не меняйте огонь. Не нужно снимать джезву, ставить обратно и постоянно мешать.
Только если в течение приготовления наверх всплывает не перемешанный комочек кофе, тогда перемешивайте.
Когда ваша джезва поднялась до самого верха, снимите с огня и перелейте в теплую чашку, затем оставьте на 2 минуты и наслаждайтесь напитком.
Единственное, чего ни в коем случае нельзя делать при варке – кипятить кофе. При кипячении в нем образуются вредные вещества и теряются все вкусовые качества.
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Как приготовить кофе в турке с пеной
Ингредиенты:
- молотый кофе – 1,5-2 ч. л. с горкой;
- чистая вода комнатной температуры – 100 мл;
- сахар – 1 ч. л. (по желанию);
- поваренная нейодированная соль мелкого помола – на кончике ножа.
Как приготовить:
- Турку предварительно прогреть, сполоснув горячей водой. Всыпать на дно молотый кофе, добавить сахар и соль.
- Сухую смесь залить небольшим количеством воды (20-25 мл) и несколько раз интенсивно перемешать ложкой. Долить остальную воду.
- Поставить турку на самый маленький огонь. Как только пена начнет подниматься вверх, снять турку с плиты.
- Дать настояться две-три минуты, затем осторожно перелить кофе в прогретые чашки.
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Какие специи можно добавить к кофе
Усилят и подчеркнут аромат кофе корица, кардамон, имбирь и гвоздика, еще – ягодные сиропы, мед.
Пряности добавляют во время приготовления к сухим компонентам, мед и ягодные сиропы заранее растворяют в воде.
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