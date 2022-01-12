Как вкусно встретить старый Новый год – рецепты разных блюд

Старый Новый год – прекрасная возможность приготовить то, на что не хватило сил 31 декабря. Безусловно, есть обязательные элементы праздничного стола – кутья и вареники.
А то, что найдете ниже, скорее – очень вкусное дополнение. Есть огромная вероятность, что эта еда вполне удовлетворит и вас, и ваших гостей.
Рецепты блюд на старый Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Салат "Царский" украшается двумя ложками красной икры и формируется в виде рулета с помощью фольги, для курицы, кроме грибов, понадобятся жирные сливки.
Для роллов нужны свежие длинные огурцы. Все рецепты со страницы cooking_mag.
Салат "Царский"
Салат "Царский" / Фото: instagram.com/cooking_mag
Ингредиенты:
- Красная рыба (слабосоленая) – 200 г
- Морковь, яйца – по 3 шт.
- Картофель – 2-3 шт.
- Красная икра – 2 ст. л.
- Зелень, майонез, соль, перец – по вкусу
- Фольга (плотная)
Как приготовить:
- Овощи и яйца отварить, остудить и очистить. Морковь натереть на мелкой терке. На фольге разложить ровным слоем, смазать майонезом. Далее слой тертого картофеля, майонез, соль. Слой тертых яиц, майонез, соль.
- На одну сторону положить нарезанную рыбу, посыпать зеленью.
- Туго свернуть салат в рулет и убрать в холодильник на 5-6 часов минимум.
- Осторожно развернуть и переложить на тарелку с зеленью. Сверху слегка смазать майонезом и положить по центру икру.
- Салат можно порезать порционно, а можно поставить на стол целым и подать нож и ложку.
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Курица с грибами
Курица с грибами / Фото: instagram.com/cooking_mag
Ингредиенты:
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- Куриное филе – 1 кг
- Шампиньоны – 500 г
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сливочное масло – 100 г
- Мука – 1 ст. л.
- Сливки 20% – 100 мл
- Соль и специи – по вкусу
Как приготовить:
- В небольшом количестве растительного масла обжарить куриное филе до золотистого цвета с двух сторон.
- В большом сотейнике разогреть сливочное масло, добавить мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок, нарезанные произвольно шампиньоны. Обжарить в течение 3 минут.
- Добавить муку, перемешать.
- Выложить в сотейник куриное филе, залить сливками, добавить соль, перец и специи по вкусу.
- Тушить под крышкой на медленном огне 30 минут.
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Роллы с красной рыбой
Роллы с красной рыбой / Фото: instagram.com/cooking_mag
Ингредиенты:
- Огурец, сливочный сыр – по 200 г
- Форель слабосоленая – 200 г
- Укроп
Как приготовить:
- Форель и укроп мелко нарезать. Смешать с сыром.
- Огурец нарезать слайсами. Сформировать роллы. По необходимости скрепить зубочистками.