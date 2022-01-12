Як смачно зустріти старий Новий рік – рецепти різних страв

Старий Новий рік – прекрасна нагода приготувати те, на що не було сил 31 грудня. Безумовно, є обов'язкові елементи святкового столу – кутя та вареники.
А те, що знайдете нижче, швидше, дуже смачне доповнення. Є велика ймовірність, що ця їжа цілком задовольнить і вас, і ваших гостей.
Рецепти страв на старий Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Салат "Царський" прикрашається двома ложками червоної ікри і формується у вигляді рулету за допомогою фольги, для курки, крім грибів, знадобляться жирні вершки.
Для ролів потрібні свіжі довгі огірки. Усі рецепти зі сторінки cooking_mag.
Салат "Царський"
Салат "Царський" / Фото: instagram.com/cooking_mag
Інгредієнти:
- Червона риба (слабосолена) – 200 г
- Морква, яйця – по 3 шт.
- Картопля – 2-3 шт.
- Червона ікра – 2 ст. л.
- Зелень, майонез, сіль, перець – за смаком
- Фольга (щільна)
Як приготувати:
- Овочі та яйця відварити, остудити та очистити. Моркву натерти на дрібній тертці. На фользі розкласти рівним шаром, змастити майрнезом. Далі шар тертої картоплі, майонез, сіль. Шар тертих яєць, майонез, сіль.
- На один бік покласти нарізану рибу, посипати зеленню.
- Туго згорнути салат у рулет і прибрати в холодильник на 5-6 годин мінімум.
- Обережно розгорнути та перекласти на тарілку із зеленню. Зверху змастити майонезом і покласти по центру ікру.
- Салат можна нарізати порційно, а можна поставити на стіл цілим і подати ніж і ложку.
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Курка з грибами
Курка з грибами / Фото: instagram.com/cooking_mag
Інгредієнти:
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- Куряче філе – 1 кг
- Печериці – 500 г
- Цибуля – 2 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Вершкове масло – 100 г
- Борошно – 1 ст. л.
- Вершки 20% – 100 мл
- Сіль та спеції – за смаком
Як приготувати:
- У невеликій кількості олії обсмажити куряче філе до золотавого кольору з двох боків.
- У великому сотейнику розігріти вершкове масло, додати дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник, нарізані довільно печериці. Обсмажити впродовж 3 хвилин.
- Додати борошно, перемішати.
- Викласти в сотейник куряче філе, залити вершками, додати сіль, перець та спеції за смаком.
- Тушкувати під кришкою на повільному вогні 30 хвилин.
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Роли з червоною рибою
Роли з червоною рибою / Фото: instagram.com/cooking_mag
Інгредієнти:
- Огірок, вершковий сир – по 200 г
- Форель слабосолона – 200 г
- Кріп
Як приготувати:
- Форель та кріп дрібно нарізати. Змішати із сиром.
- Огірок нарізати слайсами. Сформувати роли. За необхідності скріпити зубочистками.