Як смачно зустріти старий Новий рік – рецепти різних страв

Старий Новий рік – прекрасна нагода приготувати те, на що не було сил 31 грудня. Безумовно, є обов'язкові елементи святкового столу – кутя та вареники.

А те, що знайдете нижче, швидше, дуже смачне доповнення. Є велика ймовірність, що ця їжа цілком задовольнить і вас, і ваших гостей.

Рецепти страв на старий Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Салат "Царський" прикрашається двома ложками червоної ікри і формується у вигляді рулету за допомогою фольги, для курки, крім грибів, знадобляться жирні вершки.

Для ролів потрібні свіжі довгі огірки. Усі рецепти зі сторінки cooking_mag.

Салат "Царський"

Салат "Царський" / Фото: instagram.com/cooking_mag

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Інгредієнти:

Червона риба (слабосолена) – 200 г

Морква, яйця – по 3 шт.

Картопля – 2-3 шт.

Червона ікра – 2 ст. л.

Зелень, майонез, сіль, перець – за смаком

Фольга (щільна)

Як приготувати:

Овочі та яйця відварити, остудити та очистити. Моркву натерти на дрібній тертці. На фользі розкласти рівним шаром, змастити майрнезом. Далі шар тертої картоплі, майонез, сіль. Шар тертих яєць, майонез, сіль. На один бік покласти нарізану рибу, посипати зеленню. Туго згорнути салат у рулет і прибрати в холодильник на 5-6 годин мінімум. Обережно розгорнути та перекласти на тарілку із зеленню. Зверху змастити майонезом і покласти по центру ікру. Салат можна нарізати порційно, а можна поставити на стіл цілим і подати ніж і ложку.

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Курка з грибами

Курка з грибами / Фото: instagram.com/cooking_mag

Інгредієнти:

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Куряче філе – 1 кг

Печериці – 500 г

Цибуля – 2 шт.

Часник – 3 зуб.

Вершкове масло – 100 г

Борошно – 1 ст. л.

Вершки 20% – 100 мл

Сіль та спеції – за смаком

Як приготувати:

У невеликій кількості олії обсмажити куряче філе до золотавого кольору з двох боків. У великому сотейнику розігріти вершкове масло, додати дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник, нарізані довільно печериці. Обсмажити впродовж 3 хвилин. Додати борошно, перемішати. Викласти в сотейник куряче філе, залити вершками, додати сіль, перець та спеції за смаком. Тушкувати під кришкою на повільному вогні 30 хвилин.





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Роли з червоною рибою

Роли з червоною рибою / Фото: instagram.com/cooking_mag

Інгредієнти:

Огірок, вершковий сир – по 200 г

Форель слабосолона – 200 г

Кріп

Як приготувати: