Надійний рецепт святкової курки від Джеймі Олівера

Святкова курка від Джеймі Олівера / Фото: www.jamieoliver.com
Здавалося б, розморозив курку, натер спеціями, відправив у духовку та чекаєш. За годину з невеличким отримуєш смачну та святкову страву.
Але й для цього процесу є свої правила та рекомендації експертів. Як каже Джеймі Олівер, курку треба періодично поливати її ж соками, щоб вона не була сухою.
А перед тим, як класти в тушку лимон, проткніть його у кількох місцях. Так він легше віддаватиме свій аромат.
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Святкова курка від Джеймі Олівера
Інгредієнти:
- середня курка;
- по 2 середні цибулини, моркви, стебла селери;
- голівка часнику;
- оливкова олія;
- 1 лимон;
- 1 пучок свіжих трав – чебрець, розмарин, інші;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Вийміть курку з холодильника за 30 хвилин до приготування. Розігрійте духовку до 240 градусів.
- Вимийте і крупно наріжте овочі – чистити їх не потрібно. Розламайте часникову голівку на зубчики, залишивши їх неочищеними.
- Викладіть усі овочі, часник і зелень посеред великого дека і збризкайте олією.
- Злегка полийте курку олією, добре приправити сіллю та чорним перцем. Покладіть курку на овочі.
- Проколіть лимон по всій поверхні, використовуючи кінчик гострого ножа. Помістіть лимон у тушку разом з пучком зелені.
- Помістіть деко у духовку, потім зменшіть вогонь до 200 градусів і готуйте впродовж 1 години 20 хвилин.
- Готову курку накрийте фольгою та залиште на 15 хвилин.