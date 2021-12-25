Курка по-нормандськи – готується з кисло-солодкими яблуками та печерицями

Нам відомо про смачне поєднання яблук та свинини, а ось у Франції готують з цим фруктом курку. З назви зрозуміло, що рецепт з Нормандії.
Особливість: крім сидру, потрібен кальвадос або яблучний бренді, останній можна знайти за хорошою ціною та нашого виробництва.
Уже зрозуміло, що курка вийде дуже оригінальною, з легким яблучним присмаком і ніжною текстурою.
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Курка по-нормандськи
Інгредієнти:
- 4-5 курячих стегон;
- 1 ст. л. олії;
- 50 г вершкового масла;
- 1 велика цибулина;
- 60 мл яблучного бренді або кальвадосу;
- 2 лаврових листя;
- 1 гілочка свіжого чебрецю;
- 330 мл сухого алкогольного яблучного сидру;
- 3 великих, міцних, зелених, кислих яблук;
- 250 г печериць;
- 60 мл жирних вершків;
- сіль та мелений чорний перець – за смаком.
Як приготувати:
- Курку посолити, поперчити за смаком. Цибулю нарізати невеликими кубиками.
- У великій жаровні розігріти олію та 20 г вершкового масла. На сильному вогні обсмажити з усіх боків шматочки курки до золотавого кольору. Перекласти у тарілку.
- У ту ж жаровню покласти цибулю та щіпку солі. Готувати на середньому вогні кілька хвилин. Додати яблучне бренді та готувати ще 3 хвилини.
- Повернути в жаровню курку. Між шматками викласти лаврове листя та гілочку чебрецю.
- Додати яблучний сидр, трохи підсолити. Довести до кипіння, зменшити вогонь, накрити кришкою та готувати 25 хвилин.
- Яблука очистити, прибрати серцевину і розрізати на 6-8 часточок.
- Обсмажити впродовж 5 хвилин на вершковому маслі до золотавого кольору, перекласти на тарілку.
- На цій же сковороді обсмажити нарізані скибочками гриби впродовж 5 хвилин. Посолити, поперчити.
- У жаровню з куркою додати вершки, гриби та перемішати. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Готувати 5 хвилин, лаврове листя і чебрець прибрати перед подачею.
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