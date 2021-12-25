Курка по-нормандськи – готується з кисло-солодкими яблуками та печерицями

Це можуть бути стегна або ніжки. Крім грибів та яблук, потрібен сидр і трохи бренді. У курки ніжна текстура та легкий яблучний присмак

Курка по-нормандськи / Фото: instagram.com/frenchfoodstories

Нам відомо про смачне поєднання яблук та свинини, а ось у Франції готують з цим фруктом курку. З назви зрозуміло, що рецепт з Нормандії.

Особливість: крім сидру, потрібен кальвадос або яблучний бренді, останній можна знайти за хорошою ціною та нашого виробництва.

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Уже зрозуміло, що курка вийде дуже оригінальною, з легким яблучним присмаком і ніжною текстурою.

На сайті Нerringinfurs.blogspot.com пропонують брати стегна або ніжки.

Курка по-нормандськи

Інгредієнти:

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4-5 курячих стегон;

1 ст. л. олії;

50 г вершкового масла;

1 велика цибулина;

60 мл яблучного бренді або кальвадосу;

2 лаврових листя;

1 гілочка свіжого чебрецю;

330 мл сухого алкогольного яблучного сидру;

3 великих, міцних, зелених, кислих яблук;

250 г печериць;

60 мл жирних вершків;

сіль та мелений чорний перець – за смаком.

Як приготувати: