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Картофель на день рождения – 3 неожиданно оригинальных решения

Ирина Маслова
5 ноября, 12:19
Это изысканный "Буланжер", когда картошка тонко нарезается и запекается в молоке и сливочном масле. Также есть "Отмороженный" картофель, с хрустящей корочкой, а внутри – как пюре

Обычно с картофелем по праздничному поводу происходит так: он превращается в пюре, готовится по-деревенски или запекается с мясом.

Нет, можно, конечно, взять рецепт из других стран. Например, нидерландское пюре стампот. Оно классное, но больше для дружеских посиделок. Ко дню рождения нужно приготовить действительно оригинальный картофель.

Рецепты картофеля на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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"Буланжер" от nikiforova_com – это аппетитное французское блюдо, когда картофель красиво запекается в молоке со сливочным маслом. Картофель с креветками от yanabelayaya нужно предварительно отварить.

"Отмороженная" картошка от eda_foodblog варится, затем замораживается и запекается.

"Отмороженный" картофель

"Отмороженный" картофель / Фото: instagram.com/eda_foodblog/

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Ингредиенты:

  • 1 кг картофель;
  • 50-70 мл масло растительное;
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Картофель очистить и отварить в подсоленной воде 5-8 минут после закипания. Дать остыть и завернуть в пищевую пленку.
  2. На каждой сделать ножом "сетку" и отправить на час в морозилку. Для замораживания можно использовать плотные пакеты.
  3. В растительное масло добавить соль, перец и другие специи, развернуть картофель и обмакнуть каждый в масле.
  4. Смазать противень маслом и выложить картофель.
  5. Запекать разогретой до 200 градусов в течение 30 минут. За это время ее нужно 3-4 раза перевернуть, чтоб она запеклась равномерно.

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Картофель, запеченный с креветками

Картофель, запеченный с креветками / Фото: instagram.com/yanabelayaya/

Ингредиенты:

  • 6-7 некрупных картофелин;
  • 400 г свежемороженых креветок;
  • 1 стакан сливок 10%;
  • 150 г твердого сыра;
  • соль, перец, итальянские травы – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Креветки разморозить и очистить. Картофель в мундире отварить до полуготовности в подсоленной воде. Дать немного остыть.
  2. Выложить в форму для запекания и прижать руками, чтобы кожура лопнула. Сверху выложить креветки.
  3. Для заливки смешать сливки, тертый сыр и специи по вкусу. Вылить сверху.
  4. Запекать 25-30 минут при 180 градусах.

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Картофель "Буланжер"

Картофель "Буланжер" / Фото: instagram.com/nikiforova_com


Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 1 луковица;
  • по 1 ст. молока, овощного бульона;
  • 50 г сливочного масла и 10 г для смазывания формы;
  • соль, перец;
  • приправа для блюд из картофеля.

Как приготовить:⠀

  1. Картофель очистить и максимально тонко нарезать кружочками. Лук нарезать кольцами.
  2. Форму смазать маслом и уложить слоями картофель, затем – лук. До самого верха заполнять форму не стоит, так как при выпекании заливка может вытекать.
  3. Смешать молоко, овощной бульон, добавить приправы, соль, перец и залить картофель.
  4. Выпекать 45 минут, под фольгой и еще 45 минут без фольги при 180 градусах.