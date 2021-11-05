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Картопля на день народження – 3 несподівано оригінальні рішення

Ірина Маслова
5 листопада, 12:19
Це вишуканий "Буланжер", коли картопля тонко нарізається і запікається в молоці та вершковому маслі. Також є "Відморожена" картопля, з хрусткою скоринкою, а всередині – як пюре

Зазвичай з картоплею з урочистого приводу відбувається так: вона перетворюється на пюре, готується по-селянськи або запікається з м'ясом.

Ні, можна, звісно, взяти рецепт з інших країн. Наприклад, нідерландське пюре стампот. Воно класне, але більше для дружніх посиденьок. До дня народження потрібно приготувати справді оригінальну картоплю.

Рецепти картоплі на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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"Буланжер" від nikiforova_com – це апетитна французька страва, коли картопля гарно запікається в молоці з вершковим маслом. Картоплю з креветками від yanabelayaya спочатку треба попередньо відварити.

"Відморожена" картопля від eda_foodblog вариться, потім заморожується та запікається.

"Відморожена" картопля

"Відморожена" картопля / Фото: instagram.com/eda_foodblog/

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Інгредієнти:

  • 1 кг картопля;
  • 50-70 мл олія;
  • сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. Картоплю очистити і відварити у підсоленій воді 5-8 хвилин після закипання. Дати охолонути і загорнути у харчову плівку.
  2. На кожній зробити ножем сітку і відправити на годину в морозилку. Для заморожування можна використовувати щільні пакети.
  3. В олію додати сіль, перець та інші спеції, розгорнути картоплю і вмочити кожну в олії.
  4. Змастити деко та викласти картоплю.
  5. Запікати розігрітою до 200 градусів 30 хвилин. За цей час її необхідно 3-4 рази перевернути, щоб вона запеклася рівномірно.

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Картопля, запечена з креветками

Картопля, запечена з креветками / Фото: instagram.com/yanabelayaya/

Інгредієнти:

  • 6-7 невеликих картоплин;
  • 400 г свіжоморожених креветок;
  • 1 склянка вершків 10%;
  • 150 г твердого сиру;
  • сіль, перець, італійські трави – за смаком.

Як приготувати:

  1. Креветки розморозити та очистити. Картоплю в мундирі відварити до напівготовності у підсоленій воді. Дати трохи охолонути.
  2. Викласти у форму для запікання та притиснути руками, щоб шкірка луснула. Зверху викласти креветки.
  3. Для заливки змішати вершки, тертий сир та спеції за смаком. Вилити зверху.
  4. Запікати 25-30 хвилин за 180 градусів.

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Картопля "Буланжер"

Картопля "Буланжер" / Фото: instagram.com/nikiforova_com


Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі;
  • 1 цибулина;
  • за 1 ск. молока, овочевого бульйону;
  • 50 г вершкового масла та 10 г для змащування форми;
  • сіль, перець;
  • приправа для страв з картоплі.

Як приготувати:⠀

  1. Картоплю очистити і максимально тонко нарізати кружальцями. Цибулю нарізати кільцями.
  2. Форму змастити маслом і укласти шарами картоплю, потім – цибулю. До самого верху заповнювати форму не варто, оскільки при випіканні заливка може витікати.
  3. Змішати молоко, овочевий бульйон, додати приправи, сіль, перець та залити картоплю.
  4. Випікати 45 хвилин під фольгою та ще 45 хвилин без фольги за 180 градусів.