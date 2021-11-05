Картопля на день народження – 3 несподівано оригінальні рішення

Зазвичай з картоплею з урочистого приводу відбувається так: вона перетворюється на пюре, готується по-селянськи або запікається з м'ясом.

Ні, можна, звісно, взяти рецепт з інших країн. Наприклад, нідерландське пюре стампот. Воно класне, але більше для дружніх посиденьок. До дня народження потрібно приготувати справді оригінальну картоплю.

Рецепти картоплі на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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"Буланжер" від nikiforova_com – це апетитна французька страва, коли картопля гарно запікається в молоці з вершковим маслом. Картоплю з креветками від yanabelayaya спочатку треба попередньо відварити.

"Відморожена" картопля від eda_foodblog вариться, потім заморожується та запікається.

"Відморожена" картопля

"Відморожена" картопля / Фото: instagram.com/eda_foodblog/

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Інгредієнти:

1 кг картопля;

50-70 мл олія;

сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати:

Картоплю очистити і відварити у підсоленій воді 5-8 хвилин після закипання. Дати охолонути і загорнути у харчову плівку. На кожній зробити ножем сітку і відправити на годину в морозилку. Для заморожування можна використовувати щільні пакети. В олію додати сіль, перець та інші спеції, розгорнути картоплю і вмочити кожну в олії. Змастити деко та викласти картоплю. Запікати розігрітою до 200 градусів 30 хвилин. За цей час її необхідно 3-4 рази перевернути, щоб вона запеклася рівномірно.

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Картопля, запечена з креветками

Картопля, запечена з креветками / Фото: instagram.com/yanabelayaya/

Інгредієнти:

6-7 невеликих картоплин;

400 г свіжоморожених креветок;

1 склянка вершків 10%;

150 г твердого сиру;

сіль, перець, італійські трави – за смаком.

Як приготувати:

Креветки розморозити та очистити. Картоплю в мундирі відварити до напівготовності у підсоленій воді. Дати трохи охолонути. Викласти у форму для запікання та притиснути руками, щоб шкірка луснула. Зверху викласти креветки. Для заливки змішати вершки, тертий сир та спеції за смаком. Вилити зверху. Запікати 25-30 хвилин за 180 градусів.

Картопля "Буланжер"

Картопля "Буланжер" / Фото: instagram.com/nikiforova_com

1 кг картоплі;

1 цибулина;

за 1 ск. молока, овочевого бульйону;

50 г вершкового масла та 10 г для змащування форми;

сіль, перець;

приправа для страв з картоплі.

Інгредієнти:

Як приготувати:⠀