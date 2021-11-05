Картопля на день народження – 3 несподівано оригінальні рішення

Зазвичай з картоплею з урочистого приводу відбувається так: вона перетворюється на пюре, готується по-селянськи або запікається з м'ясом.
Ні, можна, звісно, взяти рецепт з інших країн. Наприклад, нідерландське пюре стампот. Воно класне, але більше для дружніх посиденьок. До дня народження потрібно приготувати справді оригінальну картоплю.
Рецепти картоплі на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
"Буланжер" від nikiforova_com – це апетитна французька страва, коли картопля гарно запікається в молоці з вершковим маслом. Картоплю з креветками від yanabelayaya спочатку треба попередньо відварити.
"Відморожена" картопля від eda_foodblog вариться, потім заморожується та запікається.
"Відморожена" картопля
Інгредієнти:
- 1 кг картопля;
- 50-70 мл олія;
- сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Картоплю очистити і відварити у підсоленій воді 5-8 хвилин після закипання. Дати охолонути і загорнути у харчову плівку.
- На кожній зробити ножем сітку і відправити на годину в морозилку. Для заморожування можна використовувати щільні пакети.
- В олію додати сіль, перець та інші спеції, розгорнути картоплю і вмочити кожну в олії.
- Змастити деко та викласти картоплю.
- Запікати розігрітою до 200 градусів 30 хвилин. За цей час її необхідно 3-4 рази перевернути, щоб вона запеклася рівномірно.
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Картопля, запечена з креветками
Інгредієнти:
- 6-7 невеликих картоплин;
- 400 г свіжоморожених креветок;
- 1 склянка вершків 10%;
- 150 г твердого сиру;
- сіль, перець, італійські трави – за смаком.
Як приготувати:
- Креветки розморозити та очистити. Картоплю в мундирі відварити до напівготовності у підсоленій воді. Дати трохи охолонути.
- Викласти у форму для запікання та притиснути руками, щоб шкірка луснула. Зверху викласти креветки.
- Для заливки змішати вершки, тертий сир та спеції за смаком. Вилити зверху.
- Запікати 25-30 хвилин за 180 градусів.
Картопля "Буланжер"
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Інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- 1 цибулина;
- за 1 ск. молока, овочевого бульйону;
- 50 г вершкового масла та 10 г для змащування форми;
- сіль, перець;
- приправа для страв з картоплі.
Як приготувати:⠀
- Картоплю очистити і максимально тонко нарізати кружальцями. Цибулю нарізати кільцями.
- Форму змастити маслом і укласти шарами картоплю, потім – цибулю. До самого верху заповнювати форму не варто, оскільки при випіканні заливка може витікати.
- Змішати молоко, овочевий бульйон, додати приправи, сіль, перець та залити картоплю.
- Випікати 45 хвилин під фольгою та ще 45 хвилин без фольги за 180 градусів.