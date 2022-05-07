Кулеш на костре – рецепт с секретными ингредиентами, несправедливо забытыми

Обычно, когда устраиваются пикники и вылазки, то первым делом речь идет о шашлыке. И если вам не доводилось пробовать кулеш, приготовленный в казане, то это нужно срочно исправлять.
Это одно из самых известных блюд украинской кухни, исконная еда воинов и путешественников.
Как приготовить кулеш на костре / Фото: instagram.com/yanina_panhcenko
Основные ингредиенты – сало, пшено и вода. Сегодня в него можно добавить немного свинины и обжаренный лук.
И наконец, секретные ингредиенты. Первый – веточка вербы, которая закладывается в казан после того, как пшено залито водой. Второй – кусочек старого сала, перетертый с чесноком. Это все сделает ваш кулеш особенным.
На канале Жить хорошо не указывали количество ингредиентов, ведь кулеш – это наваристый суп или жидкая каша, во всяком случае его так называет автор рецепта.
Понятно одно, что кулеш варится с хорошим настроением, а вот количество продуктов мы предлагаем свое.
Кулеш на костре с пшеном
Ингредиенты:
- 300 г сала;
- 3 шт. лука;
- 1 кг пшена;
- 8 шт. картофеля;
- 4 яйца;
- кусочек старого сала;
- 500-600 г мяса;
- 5 зуб. чеснока;
- соль, перец, петрушка, зеленый лук.
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Способ приготовления:
- Сало нарезать мелко и обжарить в казане. Тем временем нарезать лук и добавить к салу. Обжарить до зарумянивания.
- Добавить мясо и залить водой. Дать закипеть.
- Добавить нарезанный картофель и промытое пшено. Обуглить несколько палочек вербы и положить в казан.
- Добавить специи и готовить 30-40 минут, периодически перемешивая.
- Нарезать зелень и соединить с яйцами, перемешать.
- Старое сало перетереть с чесноком.
- Яйца с зеленью добавить к кулешу, перемешать. Добавить сало с чесноком. Готовить еще несколько минут, посолить и снять казан с огня.
Как готовит кулеш автор рецепта – смотрите в видео ниже.
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