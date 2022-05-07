Куліш на багатті – рецепт із секретними інгредієнтами, несправедливо забутими

Зазвичай, коли влаштовуються пікніки та вилазки, то насамперед йдеться про шашлик. І якщо вам не доводилося куштувати куліш, приготовлений у казані, то це потрібно терміново виправляти.

Це одна з найвідоміших страв української кухні, споконвічна їжа воїнів та мандрівників.

Як приготувати куліш на вогнищі / Фото: instagram.com/yanina_panhcenko

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Основні інгредієнти – сало, пшоно та вода. Сьогодні в нього можна додати трохи свинини та обсмажену цибулю.

І, нарешті, секретні інгредієнти. Перший – гілочка верби, яка закладається в казан після того, як пшоно залито водою. Другий – шматочок старого сала, перетерте з часником. Це все зробить ваш куліш особливим.

На каналі Жити добре не вказували кількість інгредієнтів, адже куліш – це наваристий суп або рідка каша, принаймні його так називає автор рецепта.

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Зрозуміло одне, що куліш вариться з чудовим настроєм, а кількість продуктів ми пропонуємо свою.

Куліш на багатті з пшоном

Куліш на багатті / Фото: instagram/dudnikinna18

Інгредієнти:

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300 г сала;

3 шт. цибулі;

1 кг пшона;

8 шт. картоплі;

4 яйця;

шматочок старого сала;

500-600 г м'яса;

5 зуб. часнику;

сіль, перець, петрушка, зелена цибуля.

Як зробити шурпу в каструлі на плиті та на багатті – читайте тут.

Спосіб приготування:

Сало дрібно нарізати та обсмажити в казані. Тим часом нарізати цибулю та додати до сала. Обсмажити до зарум'янювання. Додати м'ясо та залити водою. Дати закипіти. Додати нарізану картоплю та промите пшоно. Обуглити кілька паличок верби та покласти в казан. Додати спеції та готувати 30-40 хвилин, періодично перемішуючи. Нарізати зелень і з'єднати з яйцями, перемішати. Старе сало перетерти з часником. Яйця із зеленню додати до кулешу, перемішати. Додати сало з часником. Готувати ще кілька хвилин, посолити та зняти казан з вогню.

Як готує куліш автор рецепта – дивіться у відео нижче.

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