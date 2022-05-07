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Куліш на багатті – рецепт із секретними інгредієнтами, несправедливо забутими

Ірина Маслова
7 травня, 12:02
Саме їх додавали кілька століть тому. Традиційно куліш готується з пшоном, не забудьте його добре промити

Зазвичай, коли влаштовуються пікніки та вилазки, то насамперед йдеться про шашлик. І якщо вам не доводилося куштувати куліш, приготовлений у казані, то це потрібно терміново виправляти.

Це одна з найвідоміших страв української кухні, споконвічна їжа воїнів та мандрівників.

Як приготувати куліш на вогнищі / Фото: instagram.com/yanina_panhcenko

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Основні інгредієнти – сало, пшоно та вода. Сьогодні в нього можна додати трохи свинини та обсмажену цибулю.

І, нарешті, секретні інгредієнти. Перший – гілочка верби, яка закладається в казан після того, як пшоно залито водою. Другий – шматочок старого сала, перетерте з часником. Це все зробить ваш куліш особливим.

На каналі Жити добре не вказували кількість інгредієнтів, адже куліш – це наваристий суп або рідка каша, принаймні його так називає автор рецепта.

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Зрозуміло одне, що куліш вариться з чудовим настроєм, а кількість продуктів ми пропонуємо свою.

Куліш на багатті з пшоном

Куліш на багатті / Фото: instagram/dudnikinna18

Інгредієнти:

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  • 300 г сала;
  • 3 шт. цибулі;
  • 1 кг пшона;
  • 8 шт. картоплі;
  • 4 яйця;
  • шматочок старого сала;
  • 500-600 г м'яса;
  • 5 зуб. часнику;
  • сіль, перець, петрушка, зелена цибуля.

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Спосіб приготування:

  1. Сало дрібно нарізати та обсмажити в казані. Тим часом нарізати цибулю та додати до сала. Обсмажити до зарум'янювання.
  2. Додати м'ясо та залити водою. Дати закипіти.
  3. Додати нарізану картоплю та промите пшоно. Обуглити кілька паличок верби та покласти в казан.
  4. Додати спеції та готувати 30-40 хвилин, періодично перемішуючи.
  5. Нарізати зелень і з'єднати з яйцями, перемішати.
  6. Старе сало перетерти з часником.
  7. Яйця із зеленню додати до кулешу, перемішати. Додати сало з часником. Готувати ще кілька хвилин, посолити та зняти казан з вогню.

Як готує куліш автор рецепта – дивіться у відео нижче.

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