Смачна та проста в приготуванні шурпа – рецепт для дому та багаття

У Грузії використовують яловичину у ситному острі, у Таджикистані та інших тюркських країнах готують і з неї, але насамперед – з баранини.
Вона потрібна і для шурпи, однієї з головних перших страв Середньої Азії та інших країн.
Звичайно, смачніше, коли шурпа готуватиметься на багатті, але й на плиті, якщо все зробити правильно, теж дуже добре.
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Намагайтеся використати соковиті помідори та болгарський перець. Вони, як і решта овочів, мають нарізатися крупно.
Цвєткова Наталія пропонує замаринувати трохи цибулі в оцті із зеленню, подавайте її разом із шурпою. Не забудьте зелень, вона може бути будь-якою, але її треба багато.
Шурпа – простий рецепт
Інгредієнти:
- яловичі ребра або баранина на кістці – 1,5 кг;
- вода – 3-3,5 л;
- перець чорний горошком, духмяний перець – по 3 шт.;
- помідори, цибуля, морква – по 2 шт.;
- перець болгарський – 1-2 шт.;
- часник – 4-5 зубчиків;
- зелень, сіль, перець;
- коріандр -1 ч. л.;
- оцет 6% – 1 ст. л.
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Як приготувати:
- Ребра промити, розділити та відправити у каструлю або казан. Залити холодну воду. Довести до кипіння, у процесі знімати піну.
- Цибулю розділити хрест-навхрест не до кінця, моркву почистити, додати в бульйон. Всипати перець та готувати на невеликому вогні 1,5 години.
- Нарізати довільно, перець, помідори і картоплю.
- Для маринованої цибулі нарізати її тонкими кільцями. З'єднати з нарізаним кропом, оцтом і перемішати. Залишити на 15 хвилин.
- Дістати з бульйону цибулю та моркву. Додати картоплю, моркву та перець. Готувати до напівготовності картоплі.
- Додати помідори, нарізаний часник, посолити за смаком. Додати всі спеції.
- Нарізати улюблену зелень і додати наприкінці приготування. Вимкнути вогонь і дати настоятися 10-15 хвилин.
Докладніше про цю просту шурпу дивіться у відео.
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