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Смачна та проста в приготуванні шурпа – рецепт для дому та багаття

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 квітня, 17:26
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Шурпа зручна тим, що для неї не потрібно нічого смажити окремо – все вариться в одній каструлі. У рецепті використовуються яловичі ребра
Шурпа в казані
Шурпа в казані / Фото: Depositphotos

У Грузії використовують яловичину у ситному острі, у Таджикистані та інших тюркських країнах готують і з неї, але насамперед – з баранини.

Вона потрібна і для шурпи, однієї з головних перших страв Середньої Азії та інших країн.

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Звичайно, смачніше, коли шурпа готуватиметься на багатті, але й на плиті, якщо все зробити правильно, теж дуже добре.

Намагайтеся використати соковиті помідори та болгарський перець. Вони, як і решта овочів, мають нарізатися крупно.

Цвєткова Наталія пропонує замаринувати трохи цибулі в оцті із зеленню, подавайте її разом із шурпою. Не забудьте зелень, вона може бути будь-якою, але її треба багато.

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Шурпа – простий рецепт

Шурпа – простий рецепт
Шурпа – простий рецепт / Фото: instagram.com/vkusnoff_recepty

Інгредієнти:

  • яловичі ребра або баранина на кістці – 1,5 кг;
  • вода – 3-3,5 л;
  • перець чорний горошком, духмяний перець – по 3 шт.;
  • помідори, цибуля, морква – по 2 шт.;
  • перець болгарський – 1-2 шт.;
  • часник – 4-5 зубчиків;
  • зелень, сіль, перець;
  • коріандр -1 ч. л.;
  • оцет 6% – 1 ст. л.

Як просто зробити казахський нон-палау дізнаєтесь із цього матеріялу.

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Як приготувати:

  1. Ребра промити, розділити та відправити у каструлю або казан. Залити холодну воду. Довести до кипіння, у процесі знімати піну.
  2. Цибулю розділити хрест-навхрест не до кінця, моркву почистити, додати в бульйон. Всипати перець та готувати на невеликому вогні 1,5 години.
  3. Нарізати довільно, перець, помідори і картоплю.
  4. Для маринованої цибулі нарізати її тонкими кільцями. З'єднати з нарізаним кропом, оцтом і перемішати. Залишити на 15 хвилин.
  5. Дістати з бульйону цибулю та моркву. Додати картоплю, моркву та перець. Готувати до напівготовності картоплі.
  6. Додати помідори, нарізаний часник, посолити за смаком. Додати всі спеції.
  7. Нарізати улюблену зелень і додати наприкінці приготування. Вимкнути вогонь і дати настоятися 10-15 хвилин.

Докладніше про цю просту шурпу дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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