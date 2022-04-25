Молодая картошка с укропом и маслом плюс бонус – отличный салат к ней

Как оригинально и вкусно подать старый картофель в виде лодочек мы писали, молодая картошка – это сваренная и подана со сливочным маслом и укропом.
Украинский фудблогер Ольга Матвей, кроме непосредственно рецепта, делится несколькими лайфхаками.
Молодая картошка с маслом и укропом - рецепт / Фото: Depositphotos
Например, добавить стебли укропа и базилика во время варки, лавровый лист – в конце приготовления, а соус на основе сливочного масла, соли и укропа должен настояться.
К молодой картошке приготовьте салат из помидоров, базилика и растительного масла.
Молодая картошка с маслом и укропом
Ингредиенты:
- картошка;
- соль;
- сливочное масло;
- чеснок;
- укроп;
- лавровый лист.
Для салата:
- помидоры;
- базилик;
- соль или соевый соус;
- растительное масло.
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Как приготовить:
- Картофель хорошо промыть, выложить в кастрюлю с подсоленной водой.
- Укроп и базилик помыть, оборвать листья, стебли добавить к картофелю.
- Сливочное масло растопить, добавить соль и нарезанный укроп. Добавить измельченный чеснок. Перемешать и оставить до готовности картофеля.
- После того, как картофель прокипел пять минут, готовить еще 10-15 минут. За несколько минут до приготовления добавить лавровый лист.
- К картофелю вылить масло и перемешать, потрушивая. Ни в коем случае не надо это делать ложкой.
- Для салата нарезать базилик, добавить в масло и оставить на несколько минут. Добавить соль или соевый соус. Помидор нарезать, соединить с заправкой.
Все подробности этой молодой картошки узнаете из видео.
Отвар из старой картошки и пюре можно использовать в тесте для булочек. Все подробности найдете здесь.