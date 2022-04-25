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Молодая картошка с укропом и маслом плюс бонус – отличный салат к ней

Ирина Маслова
25 апреля, 11:30
Советуют брать мелкую картошку, именно она получается особенно вкусной. Перед самым окончанием варки добавьте в воду несколько лавровых листьев

Как оригинально и вкусно подать старый картофель в виде лодочек мы писали, молодая картошка – это сваренная и подана со сливочным маслом и укропом.

Украинский фудблогер Ольга Матвей, кроме непосредственно рецепта, делится несколькими лайфхаками.

Молодая картошка с маслом и укропом - рецепт / Фото: Depositphotos

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Например, добавить стебли укропа и базилика во время варки, лавровый лист в конце приготовления, а соус на основе сливочного масла, соли и укропа должен настояться.

К молодой картошке приготовьте салат из помидоров, базилика и растительного масла.

Молодая картошка с маслом и укропом

Молодая картошка с маслом и укропом / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • картошка;
  • соль;
  • сливочное масло;
  • чеснок;
  • укроп;
  • лавровый лист.

Для салата:

  • помидоры;
  • базилик;
  • соль или соевый соус;
  • растительное масло.

Как сделать сытный картофель мафрум, который любят в Израиле, читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Картофель хорошо промыть, выложить в кастрюлю с подсоленной водой.
  2. Укроп и базилик помыть, оборвать листья, стебли добавить к картофелю.
  3. Сливочное масло растопить, добавить соль и нарезанный укроп. Добавить измельченный чеснок. Перемешать и оставить до готовности картофеля.
  4. После того, как картофель прокипел пять минут, готовить еще 10-15 минут. За несколько минут до приготовления добавить лавровый лист.
  5. К картофелю вылить масло и перемешать, потрушивая. Ни в коем случае не надо это делать ложкой.
  6. Для салата нарезать базилик, добавить в масло и оставить на несколько минут. Добавить соль или соевый соус. Помидор нарезать, соединить с заправкой.

Все подробности этой молодой картошки узнаете из видео.

Отвар из старой картошки и пюре можно использовать в тесте для булочек. Все подробности найдете здесь.