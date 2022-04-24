Мясо, маринад и соус – Евгений Клопотенко делится рецептами идеального шашлыка

Неважно, где вы будете готовить шашлык, в духовке или у вас есть возможность сделать его на открытом огне.

Важно правильно выбрать мясо, подготовить его, замариновать и подать с нужным соусом.

Рецепт шашлыка, маринада и соуса от Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com

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Все лайфхаки по приготовлению шашлыка из свинины, маринада на основе яблочного уксуса, горчицы и острого перца, а также соуса чимичурри нашли у шеф-повара Евгения Клопотенко.

Лайфхаки для идеального шашлыка

Обязательно дайте мясу отдохнуть под фольгой перед подачей / Фото: unsplash.com

Сочный шашлык получится из ошейка. Для нежирного шашлыка берите лопатку или заднюю часть.

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Мясо обязательно нужно зачистить – отрезать прожилки, лишний жир. Куски нарежьте одинакового размера, они должны равномерно приготовиться.

Не забудьте дать мясу отдохнуть перед тем, как подавать. Накройте его фольгой или лавашем и оставьте на 10 минут.

Чтобы мясо хорошо промариновалось, ему достаточно одного часа, но можете подержать его в маринаде в холодильнике около двух часов.

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Что касается маринада, то выбирайте его по своему вкусу. Но без соли, лаврового листа, черного перца горошком, душистого перца горошком и небольшого количества подсолнечного масла не обходится ни один хороший маринад.

Шашлык можно подавать в пите, ее легкий рецепт найдете здесь.

Рецепт шашлыка, маринада и соуса чимичурри от Евгения Клопотенко

Шашлык из свинины: рецепт с фото / Фото: Depositphotos

Для шашлыка:

1 кг свиного ошейка.

Для маринада:

4-5 ст. л. винного или яблочного уксуса;

2 ч. л. сухого орегано;

3-4 ст. л. сладкой горчицы;

10 г перца чили;

4-5 ст. л. воды;

соль и перец.

Для соуса:

40 г петрушки;

5 г перца чили;

2-3 ст. л. оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

сок одного лайма или лимона;

соль.

Как приготовить:

Для маринада соедините в кастрюле 4-5 ст. л. винного или яблочного уксуса, 2 ч. л. сухого орегано, 3-4 ст. л. сладкой горчицы, 10 г перца чили, 4-5 ст. л. воды, соль и перец по вкусу. Отправьте в него 1 кг порезанной свинины. Нанижите на шампуры и готовьте на гриле или мангале. Для соуса чимичури измельчите 40 г петрушки ножом или в блендере. Добавьте 3 зубчика чеснока, 5 г перца чили, соль по вкусу, сок одного лайма или лимона и 2-3 ст. л. оливкового масла, затем все хорошо перемешайте. Подавайте мясо с соусом.

Если любите мясо, приготовьте легендарные зразы князя Радзивилла. Рецепт найдете здесь.