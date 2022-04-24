М'ясо, маринад та соус – Євген Клопотенко ділиться рецептами ідеального шашлику

Не має значення, де ви готуватимете шашлик, у духовці або вас є можливість зробити його на відкритому вогні.

Важливо правильно вибрати м'ясо, підготувати його, замаринувати та подати з потрібним соусом.

Рецепт шашлику, маринаду та соусу від Євгена Клопотенка / Фото: klopotenko.com

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Усі лайфхаки з приготування шашлику зі свинини, маринаду на основі яблучного оцту, гірчиці та гострого перцю, а також соусу чимічурі знайшли у шеф-кухаря Євгенія Клопотенка.

Лайфхаки для ідеального шашлику

Обов'язково дайте м'ясу відпочити під фольгою перед подачею / Фото: unsplash.com

Соковитий шашлик вийде з ошийка. Для нежирного шашлику беріть лопатку або задню частину.

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М'ясо обов'язково потрібно зачистити – відрізати прожилки, зайвий жир. Шматки наріжте однакового розміру, щоб вони приготувалися рівномірно.

Не забудьте дати м'ясу выдпочити перед тим, як подавати. Накрийте його фольгою або лавашем та залиште на 10 хвилин.

Щоб м'ясо добре промаринувалося, йому достатньо однієї години, але можете потримати його в маринаді в холодильнику близько двох годин.

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Щодо маринаду, то вибирайте його на свій смак. Але без солі, лаврового листя, чорного перцю горошком, духмяного перцю горошком та невеликої кількості соняшникової олії не буває жодного хорошого маринаду.

Шашлик можна подавати в питі, її легкий рецепт знайдете тут.

Рецепт шашлику, маринаду та соусу чимічурі від Євгена Клопотенка

Шашлик зі свинини: рецепт з фото / Фото: Depositphotos

Для шашлику:

1 кг свинячого ошийка.

Для маринаду:

4-5 ст. л. винного абои яблучного оцту;

2 ч. л. сухого орегано;

3-4 ст. л. солодкої гірчиці;

10 г перцю чилі;

4-5 ст. л. води;

сіль і перець.

Для соусу:

40 г петрушки;

5 г перцю чилі;

2-3 ст. л. оливкової олії;

3 зубчики часнику;

сік одного лайма чи лимона;

сіль.

Як приготувати:

Для маринаду з'єднайте у каструлі 4-5 ст. л. винного чи яблучного оцту, 2 ч. л. сухого орегано, 3-4 ст. л. солодкої гірчиці, 10 г перцю чилі, 4-5 ст. л. води, сіль та перець за смаком. Відправте в нього 1 кг порізаної свинини. Нанизайте на шампури та готуйте на грилі або мангалі. Для соусу чимічурі подрібніть 40 г петрушки ножем або у блендері. Додайте 3 зубчики часнику, 5 г перцю чилі, сіль за смаком, сік одного лайма або лимона та 2-3 ст. л. оливкової олії, потім усе добре перемішайте. Подавайте м'ясо із соусом.

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