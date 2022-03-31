На ржаной муке и сухофруктах – рецепты домашних дрожжей

Основная часть рецептов домашнего хлеба, на сковороде он будет жариться или выпекаться в духовке, нужны дрожжи.
Как говорят эксперты, использовать домашние дрожжи и закваску гораздо полезнее.
Рецепты домашних дрожжей / Фото: Коллаж: Сегодня
Перед каждым использованием нужно добавить в смесь немного муки и воды, перемешать и оставить при комнатной температуре. Использовать ее можно через восемь часов.
Правило для домашних дрожжей (закваски) одинаковы – их нужно держать в закрытой стеклянной емкости в холодильнике и подкармливать раз в неделю небольшим количеством сахара, воды и муки.
В рецепте дрожжей и закваски на сухофруктах от pakhomova_annaиспользуется изюм, можно взять немного сушеных яблок.
Закваска на ржаной муке от Готовим с Франко и Мартой тоже созревает пять дней, хранить ее можно до одного года в холодильнике.
Домашние дрожжи на ржаной муке
Ингредиенты:
- ржаная мука;
- вода;
- сахар.
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Как приготовить:
- 50 грамм ржаной муки и 50 мл воды комнатной температуры смешать в литровой банке. Накрыть кухонным полотенцем и оставить на 24 часа при комнатной температуре.
- Так продолжать следующие четыре дня. На пятый день закрыть плотной крышкой и поставить в холодильник.
Домашние дрожжи на сухофруктах
Ингредиенты:
- горсть изюма;
- 500 мл воды;
- 3 ст. л. сахара;
- ржаная мука.
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Как приготовить:
- В теплую воду добавить сахар (2 ст. л.) и горсть немытого изюма, перемешать.
- Накрыть марлей в четыре слоя, завязать и поставить в теплое место. Перемешивать ложкой раз в сутки.
- После 4-5 дней процедить воду. Добавить сахар (1 ст. л.) муку – должна получиться консистенция сметаны.
- Поставить в теплое место. Закваска поднимется.
- Разделить закваску на две части. Часть убрать в холодильник, другую часть можно использовать.