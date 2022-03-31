На ржаной муке и сухофруктах – рецепты домашних дрожжей

Основная часть рецептов домашнего хлеба, на сковороде он будет жариться или выпекаться в духовке, нужны дрожжи.

Как говорят эксперты, использовать домашние дрожжи и закваску гораздо полезнее.

Рецепты домашних дрожжей / Фото: Коллаж: Сегодня

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Перед каждым использованием нужно добавить в смесь немного муки и воды, перемешать и оставить при комнатной температуре. Использовать ее можно через восемь часов.

Правило для домашних дрожжей (закваски) одинаковы – их нужно держать в закрытой стеклянной емкости в холодильнике и подкармливать раз в неделю небольшим количеством сахара, воды и муки.

В рецепте дрожжей и закваски на сухофруктах от pakhomova_annaиспользуется изюм, можно взять немного сушеных яблок.

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Закваска на ржаной муке от Готовим с Франко и Мартой тоже созревает пять дней, хранить ее можно до одного года в холодильнике.

Домашние дрожжи на ржаной муке

Ингредиенты:

ржаная мука;

вода;

сахар.

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Как приготовить:

50 грамм ржаной муки и 50 мл воды комнатной температуры смешать в литровой банке. Накрыть кухонным полотенцем и оставить на 24 часа при комнатной температуре. Так продолжать следующие четыре дня. На пятый день закрыть плотной крышкой и поставить в холодильник.

Домашние дрожжи на сухофруктах

Ингредиенты:

горсть изюма;

500 мл воды;

3 ст. л. сахара;

ржаная мука.

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Как приготовить: