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На житньому борошні та сухофруктах – рецепти домашніх дріжджів

Ірина Маслова
31 березня, 10:31
Ці дріжджі, а, вірніше, закваску можна використовувати для домашнього хліба та різних коржиків. Дозрівають домашні дріжджі на п'ятий день після приготування

Основна частина рецептів домашнього хліба, на сковороді він смажитиметься або випікатиметься у духовці, потрібні дріжджі.

Як кажуть експерти, використовувати домашні дріжджі та закваску набагато корисніше.

Рецепти домашніх дріжджів / Фото: Колаж: Сьогодні

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Перед кожним використанням треба додати в суміш трохи борошна та води, перемішати та залишити за кімнатної температури. Використовувати її можна за вісім годин.

Правило для домашніх дріжджів (закваски) однакові – їх потрібно тримати у закритій скляній ємності в холодильнику та підгодовувати раз на тиждень невеликою кількістю цукру, води та борошна.

У рецепті дріжджів та закваски на сухофруктах від pakhomova_annaвикористовуються родзинки, можна взяти трохи сушених яблук.

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Закваска на житньому борошні від Готуємо з Франком та Мартою теж дозріває п'ять днів, зберігати її можна до одного року в холодильнику.

Домашні дріжджі на житньому борошні

Інгредієнти:

  • житнє борошно;
  • вода;
  • цукор.

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Як приготувати:

  1. 50 г житнього борошна та 50 мл води кімнатної температури змішати в літровій банці. Накрити кухонним рушником і залишити на 24 години за кімнатної температури.
  2. Так продовжувати наступні чотири дні. На п'ятий день закрити щільною кришкою та поставити в холодильник.

Домашні дріжджі на сухофруктах

Інгредієнти:

  • жменя родзиное;
  • 500 мл води;
  • 3 ст. л. цукру;
  • житнє борошно.

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Як приготувати:

  1. У теплу воду додати цукор (2 ст. л.) та жменю немитих родзинок, перемішати.
  2. Накрити марлею в чотири шари, зав'язати та поставити в тепле місце. Перемішувати ложкою один раз на добу.
  3. Після 4-5 днів процідити воду. Додати цукор (1 ст. л.) борошно – має вийти консистенція сметани.
  4. Поставити у тепле місце. Закваска підніметься.
  5. Розділити закваску на дві частини. Частину прибрати у холодильник, іншу частину можна використати.