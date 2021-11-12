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Нужно вкусно и недорого угостить гостей – вот интересные варианты для лаваша

Ирина Маслова
12 ноября, 11:55
Это лаваш с картофелем и моцареллой и сырный пирог, которые запекаются в духовке. Для холодной закуски с крабовыми палочками и сыром нужна морковь по-корейски

Лаваш – это удобно, он нейтрального вкуса, поэтому с ним можно делать все что угодно. Если его смазать натуральным йогуртом перед формированием рулета, он становится более нежным.

Лаваш – это еще и бюджетно, быстро и вкусно. Так что если готовитесь ко дню рождения и ищите отличные холодные закуски и не только, варианты ниже могут подойти.

Закуски из лаваша на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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В закуску с крабовыми палочками от maria_shuliak нужно много свежей зелени, а морковь по-корейски можно приготовить самостоятельно.

Лаваш с картофелем и моцареллой по рецепту food_pp_club запекается в духовке, как и пирог из лаваша с сыром от recepty.dlya.vsex.

Лаваш с картофелем и моцареллой

Лаваш с картофелем и моцареллой / Фото: instagram.com/food_pp_club

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Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Моцарелла – 70 г
  • Сметана 15% – 30 г
  • Лист лаваша
  • Яйцо
  • Сливочное масло
  • Соль – по вкусу
  • Зелень
  • Кунжут – для украшения

Как приготовить:

  1. Картофель отварить, слить воду, добавить зелень, сметану, белок яйца, масло, сделать пюре.
  2. Лист лаваша разрезать на 5 полос. Распределить картофель по лавашу, положить кусочки сыра и завернуть в рулеты. Смазать желтком, посыпать кунжутом и выпекать до румяной корочки при 180 градусах.

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Лаваш с морковью по-корейски и крабовыми палочками

Лаваш с морковью по-корейски и крабовыми палочками / Фото: instagram.com/maria_shuliak/

Ингредиенты:

  • Армянский лаваш – 3 листа
  • Натуральный йогурт – 200-250 г
  • Морковь по-корейски – 400 г
  • Крабовые палочки – 200 г
  • Зеленый лук, петрушка, укроп
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Крабовые палочки нарезать мелко, всю зелень измельчить.
  2. Лист лаваша промазать йогуртом, распределить морковь. Сверху накрыть вторым листом лаваша, смазать йогуртом.
  3. Выложить зелень, добавить соль и перец. Сверху – следующий лист, промазать йогуртом и распределить крабовые палочки. Быстро свернуть в рулет, чтобы лаваш не успел промокнуть и порваться.
  4. Обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут. Убрать пленку и нарезать на порции.

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Пирог из лаваша с сыром

Пирог из лаваша с сыром / Фото: instagram.com/recepty.dlya.vsex/

Ингредиенты:

  • Длинный лист лаваша
  • Яйца – 4 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Сыр твердый – 250 г
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Зелень
  • Соль, перец, кунжут – по вкусу

Как приготовить: ⠀

  1. Смешать молоко, яйца, тертый сыр, измельченную зелень, масло перемешать. Добавить специи.
  2. Лаваш нарезать кусками среднего размера. Перемешать с молочной смесью. Если получилось жидковато, добавить еще лаваш.
  3. Вылить в форму для запекания и посыпать кунжутом.
  4. Выпекать при 180 градусах 30-40 минут.