Нужно вкусно и недорого угостить гостей – вот интересные варианты для лаваша

Лаваш – это удобно, он нейтрального вкуса, поэтому с ним можно делать все что угодно. Если его смазать натуральным йогуртом перед формированием рулета, он становится более нежным.

Лаваш – это еще и бюджетно, быстро и вкусно. Так что если готовитесь ко дню рождения и ищите отличные холодные закуски и не только, варианты ниже могут подойти.

Закуски из лаваша на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

В закуску с крабовыми палочками от maria_shuliak нужно много свежей зелени, а морковь по-корейски можно приготовить самостоятельно.

Лаваш с картофелем и моцареллой по рецепту food_pp_club запекается в духовке, как и пирог из лаваша с сыром от recepty.dlya.vsex.

Лаваш с картофелем и моцареллой

Лаваш с картофелем и моцареллой / Фото: instagram.com/food_pp_club

Реклама

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Моцарелла – 70 г

Сметана 15% – 30 г

Лист лаваша

Яйцо

Сливочное масло

Соль – по вкусу

Зелень

Кунжут – для украшения

Как приготовить:

Картофель отварить, слить воду, добавить зелень, сметану, белок яйца, масло, сделать пюре. Лист лаваша разрезать на 5 полос. Распределить картофель по лавашу, положить кусочки сыра и завернуть в рулеты. Смазать желтком, посыпать кунжутом и выпекать до румяной корочки при 180 градусах.

Реклама

Лаваш с морковью по-корейски и крабовыми палочками

Лаваш с морковью по-корейски и крабовыми палочками / Фото: instagram.com/maria_shuliak/

Ингредиенты:

Армянский лаваш – 3 листа

Натуральный йогурт – 200-250 г

Морковь по-корейски – 400 г

Крабовые палочки – 200 г

Зеленый лук, петрушка, укроп

Соль, перец

Как приготовить:

Крабовые палочки нарезать мелко, всю зелень измельчить. Лист лаваша промазать йогуртом, распределить морковь. Сверху накрыть вторым листом лаваша, смазать йогуртом. Выложить зелень, добавить соль и перец. Сверху – следующий лист, промазать йогуртом и распределить крабовые палочки. Быстро свернуть в рулет, чтобы лаваш не успел промокнуть и порваться. Обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут. Убрать пленку и нарезать на порции.

Пирог из лаваша с сыром

Пирог из лаваша с сыром / Фото: instagram.com/recepty.dlya.vsex/

Ингредиенты:

Длинный лист лаваша

Яйца – 4 шт.

Молоко – 200 мл

Сыр твердый – 250 г

Оливковое масло – 3 ст. л.

Зелень

Соль, перец, кунжут – по вкусу

Как приготовить: ⠀