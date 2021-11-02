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3 рецепта с крабовыми палочками на день рождения – бюджетно, но вкусно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 ноября, 12:14
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Приготовьте салат с яйцом, твердым сыром и поместите его в "лодочки" из картофеля, роллы формируются из слайсов из огурца, а творожные булки с крабовыми палочками подавайте как аперитив
Рецепты с крабовыми палочками на день рождения
Рецепты с крабовыми палочками на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

С появлением крабовых палочек мы ели их просто так или готовили и готовим отличные салаты. Но крабовые палочки – это огромное разнообразие блюд.

К дню рождения их можно смело использовать и эффектно подавать.

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Роллы с огурцом и крабовыми палочками от figurka_mechti – если вы и ваши близкие придерживаются правильного питания. Картофель, фаршированный крабовыми палочками, по рецепту svetlana732325 – это больше горячая закуска.

А творожные булочки с крабовыми палочками от cooks.dasha предложите как аперитив.

Творожные булочки с крабовыми палочками

Творожные булочки с крабовыми палочками
Творожные булочки с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/cooks.dasha/

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Ингредиенты для теста:⁣⁣⠀

  • Творог – 300 г ⠀
  • Яйцо – 2 шт. ( желток с одного яйца оставить для смазывания )⁣⁣⠀
  • Мука рисовая или другая – 100 г ⁣⁣⠀
  • Разрыхлитель – на кончике ножа ⁣⁣⠀
  • Соль⁣⁣⠀

Для начинки:⁣⁣⠀

  • Крабовые палочки, сыр, творожный сыр – по 100 г ⠀
  • Чеснок – 2 зуб. ⁣⁣⠀
  • Укроп – по вкусу ⁣⁣⠀

Как приготовить:

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  1. Смешать творог, яйцо, разрыхлитель, муку и соль. Замесить тесто. ⁣⁣⠀
  2. Сформировать булочки и выложить на застеленный противень, сверху смазать желтком.⁣⁣ Середину булок проколоть вилкой.
  3. Выпекать при 180 градусах 10 минут.
  4. Для начинки мелко нарезать крабовые палочки, сыр. Добавить пропущенный через пресс чеснок, добавить сливочный сыр.⁣⁣Смешать все ингредиенты.⁣⁣⠀
  5. Достать наполовину готовые булочки, в серединку положить начинку. ⁣⁣⠀
  6. Выпекать еще 10 минут до зарумянивания.

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Картофель, фаршированный крабовыми палочками

Картофель, фаршированный крабовыми палочками
Картофель, фаршированный крабовыми палочками / Фото: instagram.com/svetlana732325/

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Крабовые палочки – 1 пачка
  • Яйца – 2 шт.
  • Кукуруза – 200 г
  • Сливочное масло
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Листья салата – для подачи
  • Соль, специи, зелень – по вкусу

Как приготовить:

  1. Картофель помыть, обсушить, завернуть в фольгу и запекать 40 минут при температуре 180-200 градусов.
  2. Яйца отварить и измельчить. Крабовые палочки измельчить, соединить с яйцами и кукурузой и заправить майонезом.
  3. Картофель разрезать пополам, немного убрать ложкой середину и выложить сливочное масло по вкусу. Добавить специи.
  4. Выложить крабовый салат, украсить зеленью.

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Роллы с крабовыми палочками

Роллы с крабовыми палочками
Роллы с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/figurka_mechti

Ингредиенты:

  • Огурец – 150 г
  • Крабовые палочки – 60 г
  • Вареное яйцо
  • Сметана, твердый сыр – по 25 г
  • Укроп, сухой чеснок, соль, перец – по вкусу
  • Сок лимона – несколько капель

Как приготовить:

  1. Огурцы нарезать слайсами.
  2. Для начинки палочки, яйцо, зелень мелко нарубить, сыр натереть и перемешать
  3. Для заправки смешать сметану, горчицу, сок лимона и соль.
  4. Выложить начинку на огурцы и завернуть. Если роллы не держатся – скрепите зубочистками.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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