3 рецепта с крабовыми палочками на день рождения – бюджетно, но вкусно

С появлением крабовых палочек мы ели их просто так или готовили и готовим отличные салаты. Но крабовые палочки – это огромное разнообразие блюд.
К дню рождения их можно смело использовать и эффектно подавать.
Роллы с огурцом и крабовыми палочками от figurka_mechti – если вы и ваши близкие придерживаются правильного питания. Картофель, фаршированный крабовыми палочками, по рецепту svetlana732325 – это больше горячая закуска.
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А творожные булочки с крабовыми палочками от cooks.dasha предложите как аперитив.
Творожные булочки с крабовыми палочками
Ингредиенты для теста:⠀
- Творог – 300 г ⠀
- Яйцо – 2 шт. ( желток с одного яйца оставить для смазывания )⠀
- Мука рисовая или другая – 100 г ⠀
- Разрыхлитель – на кончике ножа ⠀
- Соль⠀
Для начинки:⠀
- Крабовые палочки, сыр, творожный сыр – по 100 г ⠀
- Чеснок – 2 зуб. ⠀
- Укроп – по вкусу ⠀
Как приготовить:
- Смешать творог, яйцо, разрыхлитель, муку и соль. Замесить тесто. ⠀
- Сформировать булочки и выложить на застеленный противень, сверху смазать желтком. Середину булок проколоть вилкой.
- Выпекать при 180 градусах 10 минут.
- Для начинки мелко нарезать крабовые палочки, сыр. Добавить пропущенный через пресс чеснок, добавить сливочный сыр.Смешать все ингредиенты.⠀
- Достать наполовину готовые булочки, в серединку положить начинку. ⠀
- Выпекать еще 10 минут до зарумянивания.
Картофель, фаршированный крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Крабовые палочки – 1 пачка
- Яйца – 2 шт.
- Кукуруза – 200 г
- Сливочное масло
- Майонез – 2 ст. л.
- Листья салата – для подачи
- Соль, специи, зелень – по вкусу
Как приготовить:
- Картофель помыть, обсушить, завернуть в фольгу и запекать 40 минут при температуре 180-200 градусов.
- Яйца отварить и измельчить. Крабовые палочки измельчить, соединить с яйцами и кукурузой и заправить майонезом.
- Картофель разрезать пополам, немного убрать ложкой середину и выложить сливочное масло по вкусу. Добавить специи.
- Выложить крабовый салат, украсить зеленью.
3 рецепта начинок для сытных картофельных лодочек
Роллы с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Огурец – 150 г
- Крабовые палочки – 60 г
- Вареное яйцо
- Сметана, твердый сыр – по 25 г
- Укроп, сухой чеснок, соль, перец – по вкусу
- Сок лимона – несколько капель
Как приготовить:
- Огурцы нарезать слайсами.
- Для начинки палочки, яйцо, зелень мелко нарубить, сыр натереть и перемешать
- Для заправки смешать сметану, горчицу, сок лимона и соль.
- Выложить начинку на огурцы и завернуть. Если роллы не держатся – скрепите зубочистками.
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