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Телятина на день рождения – 3 отличных блюда, которые запомнятся надолго

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 октября, 12:13
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Телятина готовится чуть быстрее, чем говядина. Но важно не пересушить ее. Авторы рецептов предлагают готовить это мясо в сливочном соусе или тушить в бульоне с беконом
Рецепты телятины на день рождения
Рецепты телятины на день рождения / Фото: Depositphotos

На день рождения всегда хочется чего-то особенного. Любите легкие красочные блюда, например, из индейки, то и телятина будет очень кстати. Нежная и практически диетическая она обязательно понравится всем. Главное – это правильно ее приготовить. Стараться не пережарить или не перетушить, обязательно нужно запастись розмарином, тимьяном и орегано.

Фудблогер mega_eda_com предлагает приготовить низкокалорийную телятину в йогурте с белыми грибами. Подавать с любым гарниром.

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Для рецепта телятины с беконом и пармезаном с сайта Вonappetit.com нужны голени, а для тушеной телятины с лимоном и орегано по рецепту Тaste.com.au нужны будут стейки.

Тушеная телятина с лимоном и орегано

Тушеная телятина с лимоном и орегано
Тушеная телятина с лимоном и орегано / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

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  • 8 стейков телятины;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 50 г сливочного масла, нарезанного кубиками;
  • 1 зубчик чеснока, нарезанный;
  • 2 ст. л. орегано;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • мука для присыпки, соль, перец.

Как приготовить:

  1. Обсыпать телятину в смеси муки, соли и перца. Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием. Добавьте масло и обжарьте порциями по 2-3 минуты с каждой стороны. Уберите мясо в теплое место.
  2. Уменьшите огонь и добавляйте сливочное масло понемногу, постоянно помешивая, пока оно не превратится в соус. Добавьте чеснок и орегано и готовьте еще 2 минуты. Перемешайте с лимонным соком.
  3. Верните телятину в сковороду, чтобы она прогрелась, и сразу подавайте с тушеными овощами.

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Телятина с беконом и пармезаном

Телятина с беконом и пармезаном
Телятина с беконом и пармезаном / Фото: www.bonappetit.com

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Ингредиенты:

  • 1, 5 кг телячья голень;
  • 150 г бекона;
  • 10 шт. зубчиков чеснока;
  • 2 шт. лука, очищенного, порезанного на четвертинки;
  • 2 головки чеснока, разрезанные пополам вдоль;
  • свежий тимьян и розмарин;
  • 2 шт. лаврового листа;
  • 200 мл сухого белого вина;
  • 500 г целые очищенные помидоры;
  • 1,5 л куриного бульона;
  • 250-300 г панировочных сухарей;
  • 50 мелко натертого пармезана;
  • соль, перец, оливковое масло.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Приправьте телятину солью и перцем. Нагрейте масло в большой сковороде. Обжаривайте мясо по 8-10 минут с каждой стороны. Уберите на тарелку.
  2. В этой же сковороде обжарьте третью часть бекона примерно 4 минуты. Добавить чеснок, лук, розмарин, тимьян, лавровый лист, перемешайте. Затем добавьте вино и готовьте около 4 минут.
  3. Добавьте измельченные бланшированные помидоры, затем бульон и телячьи голени. Добавьте воды, если бульон не покрыл мясо полностью. Приправьте солью и перцем. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и отправьте в духовку.
  4. Тушите телячьи голени около 2 часов, проверяя, чтобы жидкость их покрывала. Переложите на тарелку, накройте фольгой.
  5. Процедите жидкость, где тушилось мясо, в кастрюлю среднего размера и доведите до кипения. Готовьте 30-40 минут. Приправьте солью и перцем.
  6. Оставшийся бекон обжарьте в течение 5 минут, переложите на бумажные полотенца.
  7. Добавьте оливковое масло, затем панировочные сухари в сковороду, приправьте солью и перцем и готовьте, периодически перемешивая, 8 минут. Добавьте пармезан, бекон и перемешайте. Переложите в небольшую миску.
  8. Выложите немного соуса на телячьи голени и посыпьте панировочными сухарями. Соус можно подать отдельно.

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Телятина в йогурте с белыми грибами

Телятина в йогурте с грибами
Телятина в йогурте с грибами / Фото: instagram.com/mega_eda_com/

Ингредиенты:

  • 600 г телятины;
  • 2 луковицы;
  • 200 г белых грибов;
  • 60 г сливочного масла;
  • 2 ст. л. муки;
  • 100 мл йогурта;
  • 80 мл сливок;
  • черный и красный перец и соль – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Телятину промойте и просушите. Нарежьте на куски шириной 2 см и толщиной 1 см. Посыпьте специями, перемешайте и оставьте на 15 минут.
  2. Обжарьте мясо в течение 10-15 минут.
  3. Грибы и лук мелко и обжарьте. Добавьте к мясу.
  4. Для соуса растопите 50 г сливочного масла, добавьте муку и слегка поджарьте.
  5. Добавьте сливки, теплую воду и доведите до нужной густоты.
  6. Взбейте йогурт и добавьте в соус. Подогрейте, но не доводите до кипения.
  7. Добавьте соус в телятину с грибами. Тушите 10 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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