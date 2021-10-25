Телятина на день рождения – 3 отличных блюда, которые запомнятся надолго

Телятина готовится чуть быстрее, чем говядина. Но важно не пересушить ее. Авторы рецептов предлагают готовить это мясо в сливочном соусе или тушить в бульоне с беконом

Рецепты телятины на день рождения / Фото: Depositphotos

На день рождения всегда хочется чего-то особенного. Любите легкие красочные блюда, например, из индейки, то и телятина будет очень кстати. Нежная и практически диетическая она обязательно понравится всем. Главное – это правильно ее приготовить. Стараться не пережарить или не перетушить, обязательно нужно запастись розмарином, тимьяном и орегано.

Фудблогер mega_eda_com предлагает приготовить низкокалорийную телятину в йогурте с белыми грибами. Подавать с любым гарниром.

Реклама

Для рецепта телятины с беконом и пармезаном с сайта Вonappetit.com нужны голени, а для тушеной телятины с лимоном и орегано по рецепту Тaste.com.au нужны будут стейки.

Тушеная телятина с лимоном и орегано

Тушеная телятина с лимоном и орегано / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

Реклама

8 стейков телятины;

2 ст. л. оливкового масла;

50 г сливочного масла, нарезанного кубиками;

1 зубчик чеснока, нарезанный;

2 ст. л. орегано;

1 ст. л. лимонного сока;

мука для присыпки, соль, перец.

Как приготовить:

Обсыпать телятину в смеси муки, соли и перца. Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием. Добавьте масло и обжарьте порциями по 2-3 минуты с каждой стороны. Уберите мясо в теплое место. Уменьшите огонь и добавляйте сливочное масло понемногу, постоянно помешивая, пока оно не превратится в соус. Добавьте чеснок и орегано и готовьте еще 2 минуты. Перемешайте с лимонным соком. Верните телятину в сковороду, чтобы она прогрелась, и сразу подавайте с тушеными овощами.

Телятина с беконом и пармезаном

Телятина с беконом и пармезаном / Фото: www.bonappetit.com

Реклама

Ингредиенты:

1, 5 кг телячья голень;

150 г бекона;

10 шт. зубчиков чеснока;

2 шт. лука, очищенного, порезанного на четвертинки;

2 головки чеснока, разрезанные пополам вдоль;

свежий тимьян и розмарин;

2 шт. лаврового листа;

200 мл сухого белого вина;

500 г целые очищенные помидоры;

1,5 л куриного бульона;

250-300 г панировочных сухарей;

50 мелко натертого пармезана;

соль, перец, оливковое масло.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Приправьте телятину солью и перцем. Нагрейте масло в большой сковороде. Обжаривайте мясо по 8-10 минут с каждой стороны. Уберите на тарелку. В этой же сковороде обжарьте третью часть бекона примерно 4 минуты. Добавить чеснок, лук, розмарин, тимьян, лавровый лист, перемешайте. Затем добавьте вино и готовьте около 4 минут. Добавьте измельченные бланшированные помидоры, затем бульон и телячьи голени. Добавьте воды, если бульон не покрыл мясо полностью. Приправьте солью и перцем. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и отправьте в духовку. Тушите телячьи голени около 2 часов, проверяя, чтобы жидкость их покрывала. Переложите на тарелку, накройте фольгой. Процедите жидкость, где тушилось мясо, в кастрюлю среднего размера и доведите до кипения. Готовьте 30-40 минут. Приправьте солью и перцем. Оставшийся бекон обжарьте в течение 5 минут, переложите на бумажные полотенца. Добавьте оливковое масло, затем панировочные сухари в сковороду, приправьте солью и перцем и готовьте, периодически перемешивая, 8 минут. Добавьте пармезан, бекон и перемешайте. Переложите в небольшую миску. Выложите немного соуса на телячьи голени и посыпьте панировочными сухарями. Соус можно подать отдельно.

Телятина в йогурте с белыми грибами

Телятина в йогурте с грибами / Фото: instagram.com/mega_eda_com/

Ингредиенты:

600 г телятины;

2 луковицы;

200 г белых грибов;

60 г сливочного масла;

2 ст. л. муки;

100 мл йогурта;

80 мл сливок;

черный и красный перец и соль – по вкусу.

Как приготовить: