Телятина на день рождения – 3 отличных блюда, которые запомнятся надолго

На день рождения всегда хочется чего-то особенного. Любите легкие красочные блюда, например, из индейки, то и телятина будет очень кстати. Нежная и практически диетическая она обязательно понравится всем. Главное – это правильно ее приготовить. Стараться не пережарить или не перетушить, обязательно нужно запастись розмарином, тимьяном и орегано.
Фудблогер mega_eda_com предлагает приготовить низкокалорийную телятину в йогурте с белыми грибами. Подавать с любым гарниром.
Для рецепта телятины с беконом и пармезаном с сайта Вonappetit.com нужны голени, а для тушеной телятины с лимоном и орегано по рецепту Тaste.com.au нужны будут стейки.
Тушеная телятина с лимоном и орегано
Ингредиенты:
- 8 стейков телятины;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 50 г сливочного масла, нарезанного кубиками;
- 1 зубчик чеснока, нарезанный;
- 2 ст. л. орегано;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- мука для присыпки, соль, перец.
Как приготовить:
- Обсыпать телятину в смеси муки, соли и перца. Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием. Добавьте масло и обжарьте порциями по 2-3 минуты с каждой стороны. Уберите мясо в теплое место.
- Уменьшите огонь и добавляйте сливочное масло понемногу, постоянно помешивая, пока оно не превратится в соус. Добавьте чеснок и орегано и готовьте еще 2 минуты. Перемешайте с лимонным соком.
- Верните телятину в сковороду, чтобы она прогрелась, и сразу подавайте с тушеными овощами.
Телятина с беконом и пармезаном
Ингредиенты:
- 1, 5 кг телячья голень;
- 150 г бекона;
- 10 шт. зубчиков чеснока;
- 2 шт. лука, очищенного, порезанного на четвертинки;
- 2 головки чеснока, разрезанные пополам вдоль;
- свежий тимьян и розмарин;
- 2 шт. лаврового листа;
- 200 мл сухого белого вина;
- 500 г целые очищенные помидоры;
- 1,5 л куриного бульона;
- 250-300 г панировочных сухарей;
- 50 мелко натертого пармезана;
- соль, перец, оливковое масло.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Приправьте телятину солью и перцем. Нагрейте масло в большой сковороде. Обжаривайте мясо по 8-10 минут с каждой стороны. Уберите на тарелку.
- В этой же сковороде обжарьте третью часть бекона примерно 4 минуты. Добавить чеснок, лук, розмарин, тимьян, лавровый лист, перемешайте. Затем добавьте вино и готовьте около 4 минут.
- Добавьте измельченные бланшированные помидоры, затем бульон и телячьи голени. Добавьте воды, если бульон не покрыл мясо полностью. Приправьте солью и перцем. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и отправьте в духовку.
- Тушите телячьи голени около 2 часов, проверяя, чтобы жидкость их покрывала. Переложите на тарелку, накройте фольгой.
- Процедите жидкость, где тушилось мясо, в кастрюлю среднего размера и доведите до кипения. Готовьте 30-40 минут. Приправьте солью и перцем.
- Оставшийся бекон обжарьте в течение 5 минут, переложите на бумажные полотенца.
- Добавьте оливковое масло, затем панировочные сухари в сковороду, приправьте солью и перцем и готовьте, периодически перемешивая, 8 минут. Добавьте пармезан, бекон и перемешайте. Переложите в небольшую миску.
- Выложите немного соуса на телячьи голени и посыпьте панировочными сухарями. Соус можно подать отдельно.
Телятина в йогурте с белыми грибами
Ингредиенты:
- 600 г телятины;
- 2 луковицы;
- 200 г белых грибов;
- 60 г сливочного масла;
- 2 ст. л. муки;
- 100 мл йогурта;
- 80 мл сливок;
- черный и красный перец и соль – по вкусу.
Как приготовить:
- Телятину промойте и просушите. Нарежьте на куски шириной 2 см и толщиной 1 см. Посыпьте специями, перемешайте и оставьте на 15 минут.
- Обжарьте мясо в течение 10-15 минут.
- Грибы и лук мелко и обжарьте. Добавьте к мясу.
- Для соуса растопите 50 г сливочного масла, добавьте муку и слегка поджарьте.
- Добавьте сливки, теплую воду и доведите до нужной густоты.
- Взбейте йогурт и добавьте в соус. Подогрейте, но не доводите до кипения.
- Добавьте соус в телятину с грибами. Тушите 10 минут.